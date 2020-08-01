 В городах России прошли акции солидарности с Хабаровском | Новости из Германии о России | DW | 01.08.2020

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Россия

В городах России прошли акции солидарности с Хабаровском

В Москве, Петербурге и ряде других крупных городов РФ прошли акции в поддержку протестующих в Хабаровске. Самой массовой стала демонстрация в Иркутске.

Человек с плакатом Хабаровск это только начало на акции в Санкт-Петербурге

Акция протеста в поддержку Хабаровска в Санкт-Петербурге, 1 августа 2020 года

В Москве и Петербурге и ряде других российских городов в субботу, 1 августа, прошли акции в поддержку участников протестов в Хабаровске.

Начало несанкционированного мероприятия на Пушкинской площади в столице было запланировано на 14.00 мск. К этому времени туда были стянуты усиленные наряды полиции. Как передает корреспондент DW в Москве, примерно через 45 минут после начала акции начались массовые задержания. К 15.30 мск полиция задержала как минимум 15 человек, после чего уехала с места проведения акции.

По оценке корреспондента DW, в общей сложности в столичной акции в поддержку Хабаровска приняли участие около 50 человек, не считая журналистов.

Акция в поддержку хабаровчан в Петербурге

Аналогичная несанкционированная акция в поддержку участников протестов в Хабаровске прошла 1 августа и в Санкт-Петербурге. Как передает газета "Фонтанка", около сотни человек с зелеными и синими шариками пришли на Малую Садовую улицу, чтобы выразить солидарность с хабаровчанами, которые уже три недели требуют освобождения бывшего губернатора края Сергея Фургала.

Участники акции устроили шествие по Невскому проспекту, скандируя "Хабаровск, Хабаровск!" Вскоре полиция начала активно задерживать демонстрантов. Точное количество задержанных в Петербурге на момент публикации материала DW было неизвестно. По информации "Фонтанки", среди задержанных был член Либертарианской партии России Алексей Николаев, которого называют организатором акции.

В тот же день в Петербурге состоялась акция против поправок в Конституцию РФ.

Шествие и митинг в поддержку хабаровчан в Иркутске

Как сообщает онлайн-издание "Медуза", акции в поддержку протестующих в Хабаровске состоялись также во Владивостоке, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Краснодаре и других городах. На каждую из них собралось по несколько десятков человек, отдельных активистов задерживали.

Наиболее многочисленной стала акция в Иркутске. По данным онлайн-издания ircity.ru, на нее вышли около 170 человек, в том числе молодежь, пенсионеры и дети. Активисты прошли по центральным улицам города, после чего устроили митинг у памятника Александру III. Акция сопровождалась песнями "Вставай, страна огромная" и "Мы ждем перемен", передает ircity.ru.

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    Впоследствии к акциям протеста присоединились также жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. 18 июля во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Фургала, в которой участвовали несколько сотен человек. Митингующие собрались на одной из центральных площадей: по окончании акции протеста ее участники устроили шествие по улицам в сопровождении байкеров.

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    Автор: Александра Елкина


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Несколько сотен жителей Хабаровска вышли на акцию против назначения Михаила Дегтярева врио губернатора региона. Они требуют освобождения Сергея Фургала.  

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