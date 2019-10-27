 В Гонконге 14 ноября закроют из-за беспорядков все учебные заведения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.11.2019

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Мир

В Гонконге 14 ноября закроют из-за беспорядков все учебные заведения

Ведомство по делам образования объяснило этот шаг соображениями безопасности и проблемами с общественным транспортом. Около тысячи активистов заблокировали дороги в центре делового квартала Гонконга.

Демонстранты в Гонконге препятствуют движению поездов метро

Демонстранты в Гонконге препятствуют движению поездов метро

В Гонконге, где уже пять месяцев не прекращаются массовые антиправительственные протесты, 14 ноября будут закрыты все учебные заведения. Ведомство по делам образования в среду, 13 ноября, объяснило этот шаг соображениями безопасности и проблемами с общественным транспортом и призвало демонстрантов обеспечить мирный характер протестов.

Контекст

Ситуация в Гонконге должна побудить ЕС не только четко озвучить свою позицию в отстаивании демократических ценностей, но и выработать единую политику в отношении КНР, пишет FAZ. (19.08.2019)

Об истинной причине гонконгских студенческих протестов и о действительной степени независимости Гонконга от Пекина рассказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk бывший посол ФРГ в Китае Ханспетер Хелльбек. (01.10.2014)

В центре делового квартала Гонконга около тысячи активистов заблокировали дороги. Движение поездов метрополитена уже третий день подряд осуществляется со значительными перебоями. Демонстранты препятствуют движению поездов подземки. Через интернет активисты призывают своих сторонников полностью парализовать общественную жизнь Гонконга в рабочие дни, чтобы тем самым усилить нажим на городскую администрацию.

Демонстранты в Гонконге недовольны усилением влияния Пекина в их городе, который сохранил значительные свободы по условиям его возвращения Китаю британскими колониальными властями. Активисты требуют свободных выборов, независимого расследования случаев полицейской жестокости, освобождения более чем двух тысяч задержанных активистов и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, которую они обвиняют в чрезмерной близости к властям КНР.

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    Автор: Свен Тёнигес


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