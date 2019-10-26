 В Гонконге полиция жестко разогнала протестующих | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.10.2019

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Мир

В Гонконге полиция жестко разогнала протестующих

Волна массовых антиправительственных протестов началась в Гонконге в июне. На очередной несогласованной акции полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водомет.

Акция протеста в Гонконге 27 октября 2019 года

Акция протеста в Гонконге 27 октября 2019 года

В Гонконге в ходе протестов в воскресенье, 27 октября, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, резиновые пули и водомет. Некоторые участники несогласованной акции, проходившей вблизи порта, оскорбляли правоохранителей, бросали в них тяжелые предметы и возводили баррикады, сообщили в полиции. Произведен ряд задержаний.

Контекст

За 70 лет существования КНР превратилась в экономическую сверхдержаву, но руководство по-прежнему пропагандирует "великую китайскую мечту". Почему - объясняет профессор синологии Феликс Вемхойер. (01.10.2019)

В китайских СМИ их называют "погромщиками" - но сами себя участники протестных акций считают просто возмущенными гражданами, недовольными ростом влияния Пекина на гонконгскую администрацию. (21.08.2019)

По информации газеты South China Morning Post, неделю назад полиция во время акции протеста направила водомет на мечеть, позже объяснив, что это произошло случайно. Эти сообщения вызвали недовольство протестующих, которые решили выразить свою солидарность с мусульманами.

Против чего протестуют в Гонконге

Многотысячные акции протеста в Гонконге не прекращаются с июня. Их участники первоначально выступали против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Демонстранты также призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на прежних акциях.

Специальный административный район Гонконг (Сянган) является частью Китая с 1997 года. До 2047 года Гонконгу гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.

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    Автор: Свен Тёнигес


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Ссылки в интернете

South China Morning Post - о протестах в Гонконге

Аудио- и видеофайлы по теме

Лидер гонконгских протестов в Германии: официальный Пекин критикует Берлин  

Визит Меркель в Китай на фоне протестов в Гонконге  

Как волонтеры помогают протестующим в Гонконге  

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