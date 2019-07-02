 В Гонконге началась массовая забастовка | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.08.2019

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Мир

В Гонконге началась массовая забастовка

Стачка, которая может стать всеобщей, грозит полностью парализовать Гонконг - один из крупнейших азиатских финансовых центров.

Транспортный коллапс в Гонконге

Транспортный коллапс в Гонконге

В Гонконге началась забастовка, которая, как ожидается, может стать всеобщей. В ней могут принять участие более 500 тысяч гражданских служащих. Тысячи противников законопроекта об экстрадиции утром в понедельник, 5 августа, нарушили транспортное сообщение в городе. Протестующие блокировали дороги и туннели, а также нарушили движение метро и автобусов, чтобы вынудить правительство выполнить их требования. В международном аэропорту отменено более 200 рейсов различных авиакомпаний. Здесь работает лишь одна взлетно-посадочная полоса. Забастовка может полностью парализовать Гонконг - один из крупнейших азиатских финансовых центров.

Контекст

Сотни тысяч жителей Гонконга вышли на улицы в знак протеста против планов правительства выдавать предполагаемых правонарушителей по запросу властей Китая. Это крупнейшие протесты за последние годы. (09.06.2019)

Кэрри Лам заявила об отсутствии планов возобновить рассмотрение законопроекта, вызвавшего массовые акции протеста в Гонконге. В то же время она отказалась незамедлительно отозвать законопроект. (09.07.2019)

Днем ранее официальное китайское агентство "Синьхуа" предупредило, что "центральное правительство не будет сидеть сложа руки" и не позволит протестам продолжаться. В субботу и воскресенье в Гонконге произошли очередные массовые акции протеста. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, 44 человека были задержаны.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила журналистам в понедельник, что в результате продолжающихся протестных выступлений ситуация в обществе стала опасной и нестабильной. По ее словам, протестующие бросают вызов национальному суверенитету страны. Лэм напомнила, что администрация отказалась от рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, вызвавших широкий протест населения. В то же время она указала, что выполнение некоторых требований демонстрантов, в частности амнистирование арестованных, неприемлемо.

Протесты в Гонконге продолжаются два месяца

Протесты в Гонконге продолжаются с начала июня. Демонстранты выступают против намерения правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР.  Законопроект отложили, но окончательно не отозвали.

Китай, которому Гонконг был передан в 1997 году, заверил Великобританию в том, что сохранит на этой территории основные права человека, такие как свобода слова и печати, на протяжении как минимум 50 лет. Усилившееся оппозиционное движение в Гонконге обвиняет правительство автономии в том, что оно все больше нарушает принцип "одна страна - две системы".

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