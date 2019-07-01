В Гонконге демонстранты временно захватили городской парламент

В ходе массовых протестов против расширения влияния Китая в Гонконге в понедельник, 1 июля, десятки демонстрантов штурмом взяли здание городского парламента и временно захвитили его. Многие из них несли с собой металлические палки, некоторые занимались вандализмом, в частности, срывали со стен картины и распыляли на них граффити.

Полиция применила перечный спрей и резиновые дубинки, но многие протестующие были в касках, масках или защитных очках, держали в руках раскрытые зонты. Активисты заняли зал пленарных заседаний и установили в нем флаг времен британской колонии. Стражи порядка пока не смогли прогнать демонстрантов, но объявили, что в скором времени здание будет освобождено, даже если придется "применить силу в приемлемой форме".

Представитель правительства Гонконга назвал штурм парламента неприемлемым и заявил, что совершившие его "радикалы" представляют опасность для полиции и общества в целом.

Позже сотни полицейских, вооруженных дубинками и щитами, вытеснили протестующих из здания парламента. Как сообщается, активисты практически не оказывали стражам порядка сопротивления. Многие из протестующих добровольно покинули парламент еще до прибытия туда полицейских сил.

Торжества по случаю годовщины перехода под юрисдикцию КНР

Ранее 1 июля в Гонконге, который до 1997 года был британской колонией, начались торжества по случаю 22-й годовщины перехода под юрисдикцию Китая. Сотни тысяч демонстрантов вышли на антиправительственный протест, выступая, в частности, против принятия закона о выдаче правонарушителей по запросу китайских властей. Дело дошло до столкновений с полицией, так как протестующие пытались занять улицы в правительственном квартале и помешать традиционной церемонии поднятия флагов.

9 июня акция против закона о выдаче нарушителей в Гонконге, в которой, по данным организаторов, участвовали более миллиона человек, стала крупнейшей с 1997 года. 15 июня глава правительства Кэрри Лам, которая ранее поддерживала законопроект об экстрадиции, объявила, что рассмотрение законопроекта об экстрадиции в КНР приостановлено на неопределенный срок.

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