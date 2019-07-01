В Гонконге демонстранты ворвались в городской парламент

В ходе массовых протестов против расширения влияния Китая в Гонконге в понедельник, 1 июля, десятки демонстрантов штурмом взяли здание городского парламента. Многие из них несли с собой металлические палки, некоторые занимались вандализмом, в частности, срывали со стен картины и распыляли на них граффити.

Полиция применила перечный спрей и резиновые дубинки, но многие протестующие были в касках, масках или защитных очках, держали в руках раскрытые зонты. Активисты заняли зал пленарных заседаний и установили в нем флаг времен британской колонии. Стражи порядка пока не смогли прогнать демонстрантов, но объявили, что в скором времени здание будет освобождено, даже если придется "применить силу в приемлемой форме".

Представитель правительства Гонконга назвал штурм парламента неприемлемым и заявил, что совершившие его "радикалы" представляют опасность для полиции и общества в целом.

Торжества по случаю годовщины перехода под юрисдикцию КНР

Ранее 1 июля в Гонконге, который до 1997 года был британской колонией, начались торжества по случаю 22-й годовщины перехода под юрисдикцию Китая. Сотни тысяч демонстрантов вышли на антиправительственный протест, выступая, в частности, против принятия закона о выдаче правонарушителей по запросу китайских властей. Дело дошло до столкновений с полицией, так как протестующие пытались занять улицы в правительственном квартале и помешать традиционной церемонии поднятия флагов.

9 июня акция против закона о выдаче нарушителей в Гонконге, в которой, по данным организаторов, участвовали более миллиона человек, стала крупнейшей с 1997 года. 15 июня глава правительства Кэрри Лам, которая ранее поддерживала законопроект об экстрадиции, объявила, что рассмотрение законопроекта об экстрадиции в КНР приостановлено на неопределенный срок.

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