 В Гонконге возобновились протесты против закона об экстрадиции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.06.2019

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Мир

В Гонконге возобновились протесты против закона об экстрадиции

В Гонконге сотни активистов в правительственном квартале требуют отмены законопроекта об экстрадиции в Китай и отставки премьер-министра автономии Кэрри Лам.

Протестующие против принятия закона об экстрадиции в Китай и за отставку премьер-министра Гонконга Кэрри Лам на улицах китайской автономии 21 июня 2019 года

Протестующие на улицах Гонконга 21 июня 2019 года

В Гонконге в пятницу, 21 июня, возобновились протесты против спорного законопроекта об экстрадиции граждан, подозреваемых в совершении преступления, для судебного разбирательства в Китай.

Сотни активистов собрались в правительственном квартале, чтобы потребовать также отставки премьер-министра Гонконга Кэрри Лам. Несмотря на жару, большинство протестующих пришли на акцию в черной одежде.

До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за подозрений в предвзятости судей и широкого применения пыток и смертной казни. Однако в начале текущего года правительство автономии объявило, что планирует разрешить экстрадицию граждан в КНР, Макау и на Тайвань.

Самая массовая акция протеста в Гонконге за 30 лет

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На прошлой неделе премьер-министр Гонконга Кэрри Лам попыталась провести соответствующий законопроект через законодательный совет, опираясь на лояльное Пекину большинство. Однако 9 июня тысячи демонстрантов вышли на улицы Гонконга, чтобы воспрепятствовать принятию нового закона, устроив самую масштабную акцию протеста в автономии за последние 30 лет.

В воскресенье, 16 июня, Лам выступила с официальным публичным извинением перед участниками демонстраций, и пообещала впредь "искренне и безропотно" принимать критику со стороны жителей Гонконга.

Кэрри Лам извинилась перед противниками закона об экстрадиции

Тем не менее официально она не сняла спорный законопроект с повестки дня, лишь приостановив работу над ним на неопределенный срок. Во вторник, 18 июня, Лам лично извинилась перед активистами за противоречия в законопроекте и подчеркнула, что правительство не станет возобновлять его обсуждение, так что он автоматически будет снят с повестки дня в июле 2020 года.

Гонконг, который ранее являлся британской колонией, вернулся в состав Китая в 1997 году. С тех пор эта область считается в КНР особой автономией и управляется по принципу "одна страна - две системы". Конституция гарантирует жителям Гонконга право на свободу слова, собраний и прессы.

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    Автор: Михаил Бушуев


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Ссылки в интернете

Статья DW о новых протестах в Гонконге против экстрадиции в КНР

Статья DW о новых протестах в Гонконге против экстрадиции в КНР  

Статья DW о публичном извинении главы правительства Гонконга Кэрри Лам перед противниками закона об экстрадиции в Китай

Статья DW о публичном извинении главы правительства Гонконга Кэрри Лам перед противниками закона об экстрадиции в Китай  

Статья DW о том, что Гонконг приостановил работу над законом об экстрадиции

Статья DW о том, что Гонконг приостановил работу над законом об экстрадиции  

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