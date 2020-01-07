В годовщину теракта Charlie Hebdo предупреждает о новой цензуре

В пятую годовщину атаки на редакцию журнала Charlie Hebdo во вторник, 7 января, издание выпустило памятный номер, в котором напомнило о нападении и призвало к защите свободы слова. На обложке изображен карикатурист, чьи руки и язык придавлены огромным смартфоном, на экране которого видны логотипы социальных сетей. Подпись гласит "Новая цензура… Новая диктатура".

Журналисты пишут о наступлении новой цензуры, исходящей уже не от государства, а от общества, и предупреждают об угрозах ограничения свободы слова, которые несет с собой политкорректность.

Большая часть памятного номера посвящена погибшим сотрудникам журнала. 7 января 2015 года братья Шериф и Саид Куаши проникли в парижскую редакцию Charlie Hebdo и застрелили 12 человек. Когда уже на улице их пытался остановить полицейский, они застрелили и его. Двое суток преступники скрывались от полиции, но в итоге были убиты.Ответственность за теракт взяла на себя "Аль-Каида".

Во вторник в Париже состоялось несколько поминальных мероприятий. Перед зданием, в котором пять лет назад была редакция Charlie Hebdo на улице Николас-Апперт, прошла минута молчания при участии министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера и мэра Парижа Анн Идальго.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас: #JeSuisCharlie

Глава МИД Германии Хайко Мас напомнил о годовщине теракта и погибших в своем твиттере. Он также повторил лозунг #JeSuisCharlie, под которым пять лет назад после теракта на улицы французских городов вышли более четырех миллионов человек.

"Это относится и к сегодняшнему дню. Мы должны отстаивать единую Европу, где каждый может свободно жить, дискутировать и смеяться" - написал Мас.

Смотрите также:

Лучшие политические фотографии и карикатуры года в Германии Первое место: На ничейной земле Между Словенией и Австрией, КПП в Шпильфельде. Беженцы ждут разрешения на пересечение австрийской границы, 16 ноября 2015 года. Автор: Кристиан Манг (Christian Mang).

Лучшие политические фотографии и карикатуры года в Германии Второе место: Je suis Charlie Демонстрация в поддержку парижского сатирического журнала Charlie Hebdo, в редакции которого был совершен террористический акт. Берлин, 7 января 2015 года. Автор: Джон Макдугалл (John MacDougall), AFP.

Лучшие политические фотографии и карикатуры года в Германии Третье место: "Мама Меркель" Сирийский беженец с портретом федерального канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). Мюнхен, 5 сентября 2015 года. Автор: Шон Гэллап (Sean Gallup), Getty Images.

Лучшие политические фотографии и карикатуры года в Германии Третье место: Поезд в Освенцим Железнодорожный вагон и посетители мемориального комплекса в бывшем лагере смерти Освенцим в Польше. Автор: Марк-Штефен Унгер (Marc-Steffen Unger).

Лучшие политические фотографии и карикатуры года в Германии Приз "Меткий взгляд": Финал Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Вольфганг Нирсбах (Wolfgang Niersbach) за несколько недель до своей отставки перед витриной с мячом финальной игры ЧМ-1954 года. Дортмунд, 19 октября 2015 года. Автор: Рольф Венненбернд (Rolf Vennenbernd).

Лучшие политические фотографии и карикатуры года в Германии Приз "Меткий взгляд": Где слоган? На этом баннере концерна Volkswagen в Вольфсбурге обычно видна надпись по-немецки: "Мы нуждаемся в прозрачности, открытости, энергии и мужестве, но прежде всего - в Вас". Его видно с перронов здешнего вокзала. В этот день густой туман скрыл слоган, откорректировав корпоративную рекламу... Автор: Пауль Лангрок (Paul Langrock), Agentur Zenit.

Лучшие политические фотографии и карикатуры года в Германии Приз "Меткий взгляд": Головой об стол Премьер-министр земли Саар Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) во время заседания ландтага таким жестом отчаяния отреагировала на выступление главы оппозиционной фракции "Пиратов" в земельном парламенте. Автор: Томас Вик (Thomas Wieck).

Лучшие политические фотографии и карикатуры года в Германии Первое место: Ведущая культура Юмор на интеграционных курсах. На доске - список немецких добродетелей и примеры. Точности - поезда, чистоты - "Фольксваген", честности - Немецкий футбольный союз. На деле же - поезда все чаще опаздывают, автомобильный концерн погряз в выхлопном скандале, а футбольное руководство подозревают в сокрытии налогов. Томас Пласман (Thomas Plaßmann), Frankfurter Rundschau.

Лучшие политические фотографии и карикатуры года в Германии Второе место: Куда поехать? - Хорватия или Майорка? - Сирия или Восточная Украина? Автор: Кристиане Пфольман (Christiane Pfohlmann), Fuldaer Zeitung.

Лучшие политические фотографии и карикатуры года в Германии Третье место: Открытая граница В уста Ангелы Меркель вложены слова, произнесенные 9-го ноября 1989 года на пресс-конференции об изменении правил выезда из ГДР, на которой выступал член политбюро ЦК СЕПГ Гюнтер Шабовски. Он заявил о незамедлительном их вступлении в силу. В итоге тысячи немцев направились к пограничным пунктам, что привело к падению Берлинской стены. Автор: Йоан Коцаду (Iaon Cozadu), Thüringische Landeszeitung. Автор: Максим Нелюбин

