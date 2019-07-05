 В Гибралтаре задержал еще двух офицеров с нефтетанкера | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.07.2019

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Мир

В Гибралтаре задержал еще двух офицеров с нефтетанкера

Конфискация танкера Grace 1 обострила отношения Лондона и Тегерана. Экипаж танкера обвиняют в попытке экспортировать нефть в Сирию.

Супертанкер Grace 1 в Гибралтаре, 4 июля 2019 г.

Супертанкер Grace 1 в Гибралтаре, 4 июля 2019 г.

Власти Гибралтара в пятницу, 12 июля, арестовали еще двух членов экипажа конфискованного иранского нефтяного танкера Grace 1. Гибралтарские полицейские сообщили, что оба задержанных офицера, как и арестованные по этому же делу накануне, являются гражданами Индии. В отношении задержанных "проводится расследование предполагаемого экспорта сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод в сирийском Банджасе".

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Супертанкер Grace 1 был задержан утром 4 июля в Гибралтарском проливе по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. По словам главы правительства британской заморской территории Фабиана Пикардо, судно намеревалось доставить свой груз в Сирию. Собственником этого предприятия является юридическое лицо, которое подпало под ограничительные меры Европейского Союза, пояснил он. Санкции, введенные в 2011 году, включают нефтяное эмбарго.

Конфискация нефтяного танкера резко обострила отношения Лондона и Тегерана. Иран назвал действия британских властей актом "пиратства", предупредив, что он "не останется без последствий". Иран также отрицает, что танкер направлялся в Сирию. Официальный Тегеран также считает, что не имеет отношения к санкциями ЕС против Сирии. Кроме того, в четверг, Лондон обвинил Иран в попытке воспрепятствовать прохождению британского нефтяного танкера через Ормузский пролив. Канал CNN сообщал, что иранские силы пытались захватить супертанкер British Heritage, однако британские военные отразили нападение.

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