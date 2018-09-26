В Германию привезли "бренные останки" Pink Floyd

В немецкоязычном пространстве выставка об истории легендарной британской рок-группы делает единственную остановку. Какая история связывает Pink Floyd с Германией?
Полвека насчитывает история одной из наиболее влиятельных и успешных групп в рок-музыке - Pink Floyd. Британские рокеры знамениты своими философскими текстами, акустическими экспериментами, грандиозными шоу и миллионными тиражами альбомов. Неудивительно, что в один прекрасный день во славу признанных классиков появляется музейная ретроспектива, посвященная их творческому наследию.
Из Лондона через Рим в Германию прибыла такая вот выставка -"Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains". Экспозиция подготовлена лондонским музеем Виктории и Альберта и делает во всем немецкоязычном пространстве Европы одну единственную остановку в немецком Дортмунде. Почему именно Дортмунд? В разработке концепции выставки принимал участие один из основателей Pink Floyd, барабанщик Ник Мейсон. На вопрос об остановке в Германии во время презентации экспозиции он таинственно сообщил: "У нас тут есть одна история".
Фанаты группы, наверняка, вспомнят, что во время знаменитого гастрольного тура Pink Floyd с альбомом "The Wall" европейские показы этой эпохальной рок-оперы, исследующей темы отчуждения и самоизоляции, проходили в Дортмунде. 132 тысячи пилигримов со всего континента посмотрели в этом городе в 1981 году грандиозное театрализованное зрелище. На выставке в Дортмунде инсталляция к "Стене" занимает отдельное помещение - сентиментальное погружение в собственную юность и поп-музыкальную историю для тех, кто был на концертах Pink Floyd тридцатилетней давности.
"The Wall" был одним из самых коммерчески успешных альбомов 1980 года в мире, а в 2003 году журнал Rolling Stone поместил альбом на 87-е место в своем списке "500 величайших альбомов всех времен". Гитара Роджера Уотерса, на которой басист Pink Floyd играл "Стену", находится среди экспонатов выставки "Пинк Флойд: их бренные останки".
Революционеры из свингующего Лондона
Столько всего уже написано, снято и сказано о Pink Floyd. Чем может удивить экспозиция, подготовленная музеем декоративно-прикладного искусства и дизайна? В интервью DW об этом поведали Виктория Брокес, главный специалист по рок- и поп-музыке в музее Виктории и Альберта и дизайнер Обри Пауэлл, бывший креативный директор и автор многих обложек альбомов Pink Floyd. Оба являются кураторами выставки. Какие такие "бренные останки" видят посетители выставки?
Виктория Брокес поясняет концепцию выставки: "Мы отправляемся в путешествие через 50-летнюю историю Pink Floyd - от начала и до конца. Это довольно продолжительный отрезок времени. Начинается этот путь в психоделическом свингующем Лондоне 1960-х годов. Мы показываем, какое влияние оказывали Лондон и Великобритания в тот момент на весь остальной мир. Pink Floyd, безусловно, были рок-группой с самыми большими художественными амбициями".
Цайтгайст на момент рождения группы описывает ее художник-график Обри Пауэлл: "Первую обложку для альбомов Pink Floyd мы делали со Стормом Торгерсоном в 1968 году, для альбома "The Saucerful Of Secrets". Мы сидели перед чистым листом бумаги. Нам было сказано что-нибудь такое придумать. В то время мы все считали себя интеллектуалами, читали все подряд, от Джека Керуака до комиксов Marvel.
И, конечно, в 1968 году в воздухе витала революция - Париж в огне, мы заняли Лондонскую школу экономики, Королевский коллаж искусств в руках студентов. Затем последовали демонстрации против войны во Вьетнаме в США, заявили о себе "черные пантеры". Мир погрузился в хаос. И вот в это время появляется Pink Floyd с совершенно новым звучанием и текстами из таких разных источников, как китайская "Книга Перемен" и "Алиса в Стране чудес".
Выставочный проект, премьера которого состоялась в Лондоне в 2016 году, был приурочен к 50-летию первого сингла "Arnold Layne". Мультимедийная выставка ведет через историю Pink Floyd от одного альбома группы к другому - от дебютного "The Piper at the Gates of Dawn" 1967 года до последнего "The Endless River", выпущенного в ноябре 2014 года. Историю группы иллюстрируют около 350 экспонатов и артефактов, большей частью из личных архивов участников группы. Некоторые широкая публика видит впервые. Оригинальные обложки альбомов, элементы сценографии концертных выступлений, музыкальные инструменты, рукописи текстов песен, плакаты, рисунки. Помимо этого, выставка сопровождается лазерным шоу и показом записей с концертов.
Куда отправится Pink Floyd Exhibition после Дортмунда, точно еще не известно. По словам организаторов, интерес проявляет весь мир. Одна из возможных следующих остановок - Нью-Йорк. В Дортмунде посетить выставку можно до 10 февраля 2019 года.
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