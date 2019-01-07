 В Германии экологи намерены добиться запрета новогодних фейерверков | Новости из Германии о Германии | DW | 07.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

В Германии экологи намерены добиться запрета новогодних фейерверков

Организация Deutsche Umwelthilfe хочет снизить уровень загрязнения воздуха в крупных городах мелкодисперсной пылью, призывая муниципалитеты запретить любительские фейерверки в отдельных районах.

Deutschland | Silvester – Berlin (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

Новогодний фейерверк в Берлине

Экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) готовы добиваться в судах запрета новогодних фейерверков в крупных городах. Об этом заявил в понедельник, 7 января, глава DUH Юрген Реш (Jürgen Resch) в интервью газете Berliner Zeitung.

По словам Реша, речь идет не о полном запрете фейерверков, а об отказе от них в конкретных районах. Как подчеркнул активист, прибегать к судебным искам организация собирается лишь в том случае, если компромисса в  диалоге с муниципалитетами иным способом достигнуть не удастся. 

Фейерверки на окраине города

Цель экологов – создать зоны, в которых в новогоднюю ночь будет запрещено запускать фейерверк и взрывать петарды. Для этого активисты призывают муниципалитеты городов с повышенным уровнем загрязнения воздуха организовать профессиональный запуск фейерверка на окраинах.

Контекст

По традиции считается, что огненные залпы отгоняют злых духов и приветствуют год наступающий. Но в Германии салюты устраивают не только во время встречи Нового года, но и по любому более-менее подходящему поводу. (02.01.2009)

Праздничный фейерверк под бой часов обойдется немцам в 124 миллиона евро. Особой популярностью среди жителей Германии пользуются так называемые комбинированные салюты. (27.12.2014)

"Профессиональное пиротехническое шоу не только безопаснее любительского, но и менее вредно для окружающей среды ", - подчеркнул Реш. - Ведь там используется, как правило, компоненты совсем другого качества".

Расходы на фейерверк в Германии

По данным федерального ведомства по охране окружающей среды, ежегодно немцы тратят от 100 до 150 миллионов еврона фейерверки. Данное количество пиротехники суммарно приводит к выбросу в атмосферу до 4500 тонн мелкодисперсной пыли.

Борьба с дизелем

Организация Deutsche Umwelthilfe стала широко известна в Германии после того, как ей удалось с помощью судебных исков добиться запрета въезда автомобилей с устаревшим типом дизельного двигателя  на определенные улицы в Штутгарте, Гамбурге, Берлине, Кельне, Бонне, Франкфурте-на-Майне и некоторых других городах. Как ранее заявил Юрген Реш, организация готова вести судебные разбирательства в 40 городах Германии. 

Смотрите также:

Смотреть видео 05:17
Now live
05:17 мин

Немецкий мастер фейерверка

  • Ложка со свинцом над свечой

    Немецкие новогодние традиции

    Гадание при свечах

    Одно из любимых занятий немцев вечером 31 декабря - гадание на растопленном свинце. Специально отлитые фигурки (наборы стоят от 2-3 евро) держат в ложке над горящей свечой. Затем жидкий свинец выливают в воду, где он застывает в причудливых формах. Лучше всего, если получившиеся "картинки" напоминают розу или звезду - это сулит удачу в любви. Вместо свинца можно использовать также олово или воск.

  • Белье сушится на веревке

    Немецкие новогодние традиции

    Не копаться в грязном белье

    Работать в Новый год по старинным немецким поверьям нельзя. Особенно "опасно" стирать и развешивать белье на веревке. Считается, что в нем могут запутаться злые духи, а удача не найдет себе места. Правда, сегодня в приметы в Германии особо никто не верит. А если бы и верили - заниматься стиркой в новогоднюю ночь в любом случае приходит в голову не многим.

  • Кадр из фильма Dinner for one

    Немецкие новогодние традиции

    Своя "Ирония судьбы"

    В Германии есть своя "Ирония судьбы". Фильм "Dinner for one" - "Ужин на одного" - уже более 50 лет в новогоднюю ночь смотрит треть всего населения. Речь в нем идет о почтенной даме, отмечающей 90-летие. На юбилей она позвала лучших друзей, позабыв, что все они давно умерли. Чтобы не расстраивать подслеповатую хозяйку, верный дворецкий притворяется ими по очереди, выпивая за каждого бокальчик...

  • Ангела Меркель в новогоднем обращении 2015 года

    Немецкие новогодние традиции

    Обращение канцлера

    Раз уж речь зашла о телевизоре, нельзя упустить еще один важный пункт новогодней телепрограммы - телевизионное обращение канцлера. Обычно в своем выступлении Ангела Меркель вполне ожидаемо подводит итоги года и расставляет акценты на будущее. Кстати, президент Германии тоже выступает с праздничной речью по телевидению. Но его день - Рождество.

  • Новогодний фейерверк в Дюссельдорфе

    Немецкие новогодние традиции

    Фейерверк

    Запустить свой собственный новогодний фейерверк - святое дело для каждого немца! Причем почти в буквальном смысле - эта традиция основана на желании напугать громким шумом демонов.

  • Фейерверки над городом

    Немецкие новогодние традиции

    Поцелуи под яркими вспышками

    Программа-минимум - зажечь хотя бы бенгальский огонь. Но лучше не поскупиться и запустить в небо несколько праздничных ракет. Под оглушительные залпы, стартующие ровно в 12 ночи со всех сторон, многие парочки начинают целоваться. Впрочем, тут и без поцелуев хорошо: чтобы не пропустить такую красоту, глаза нужно все-таки держать открытыми!

  • Горящий сахар, пропитанный ромом

    Немецкие новогодние традиции

    Вино под огнем

    Горячий пунш со сложным названием Feuerzangenbowle - традиционный новогодний напиток. Делают его из красного вина, фруктовых соков и специй. Ароматную смесь заливают в большую чашу, стоящую на горелке. На сосуд устанавливают специальную металлическую полоску с прорезями (годится и обычная терка). На нее кладут пропитанный ромом сахар и поджигают его. Горящие капли стекают в вино - пунш готов!

  • Раклет

    Немецкие новогодние традиции

    Вместо "Оливье"

    Одно из самых популярных новогодних угощений в Германии - раклет. Прелесть блюда из расплавленного сыра в том, что оно одновременно является и развлечением для гостей. Каждому выдают по специальной лопаточке, которую можно наполнить картошкой, солеными огурцами, грибочками... Все это накрывают кусочком сыра и запекают на раклетнице в центре стола. Гости заняты, да и тема для разговора обеспечена!

  • На монетах в один цент наклеены клеверный листок и божья коровка.

    Немецкие новогодние традиции

    Приманка для удачи

    На удачу в новом году надеется каждый. Чтобы процесс действительно "пошел", в ход в Германии идут талисманы в виде маленьких божьих коровок, листиков клевера, свинок и трубочистов. В декабре их можно купить буквально повсюду, например, в виде марципановых фигурок, наклеек, фарфоровых статуэток или выпечки.

  • Карп

    Немецкие новогодние традиции

    Со стола в кошелек

    Еще один способ привлечь удачу в новый год - сохранить косточку праздничного карпа, еще одного типичного немецкого новогоднего блюда. Ее надо положить в кошелек и носить с собой следующие 365 дней. Что делать с косточкой с прошлого года - не уточняется. Наверное, выбросить - иначе портмоне начнет уж совсем странно пахнуть.

  • С Новым годом!

    Немецкие новогодние традиции

    С Новым годом!

    Если Рождество - семейный праздник, то Новый год в Германии отмечают однозначно с друзьями. Решили пригласить их в гости к себе - позаботьтесь об украшении дома. Чем больше блеска, тем лучше! Также пригодятся хлопушки, конфетти и серпантин. Конечно, без шампанского тут тоже никуда. Часы пробили 12? Ну что же, с Новым годом! Или, как говорят немцы, Prosit Neujahr!

    Автор: Екатерина Крыжановская


Контекст

Немецкие новогодние традиции

В Германии есть немало интересных традиций на Новый год. Что нужно есть, пить и смотреть по телевизору в этот день - в подборке DW. (28.12.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкий мастер фейерверка  

Новый год для немца - это фейерверк!  

Как встречали 2014 год в разных странах  

Также по теме

Deutschland Umwelt - Diesel-Fahrverbote

Берлин выделит почти 2 млрд евро на борьбу за чистый воздух в городах 03.12.2018

Правительство ФРГ предоставит муниципалитетам 2 млрд евро на борьбу с загрязнением воздуха, в частности, 432 млн евро на техническое дооснащение автомобилей городских служб.

Deutschland Dieselfahrverbots-Kontrolle in Hamburg

Суд в Майнце готов запретить дизельные автомобили 24.10.2018

Если с помощью других мер не удастся добиться снижения содержания диоксида азота в воздухе до допустимых границ, власти Майнца должны запретить движение дизельных автомобилей - решение суда.

Deutschland KFZ-Kernnzeichen Diesel

Спасти рядового дизеля: власти Германии дали шанс дизельным авто 02.10.2018

Политики в ФРГ пришли к долгожданному компромиссу по автомобилям с дизельными двигателями. Вот только немецкий автопром поддерживать желание правительства не спешит.

Реклама

Самые читаемые

Десантное судно ВМС США зашло в Черное море  

В РФ ответили на новость о блокировке США поставок Sukhoi Superjet Ирану  

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно