В Германии экологи намерены добиться запрета новогодних фейерверков

Экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) готовы добиваться в судах запрета новогодних фейерверков в крупных городах. Об этом заявил в понедельник, 7 января, глава DUH Юрген Реш (Jürgen Resch) в интервью газете Berliner Zeitung.
По словам Реша, речь идет не о полном запрете фейерверков, а об отказе от них в конкретных районах. Как подчеркнул активист, прибегать к судебным искам организация собирается лишь в том случае, если компромисса в диалоге с муниципалитетами иным способом достигнуть не удастся.
Фейерверки на окраине города
Цель экологов – создать зоны, в которых в новогоднюю ночь будет запрещено запускать фейерверк и взрывать петарды. Для этого активисты призывают муниципалитеты городов с повышенным уровнем загрязнения воздуха организовать профессиональный запуск фейерверка на окраинах.
"Профессиональное пиротехническое шоу не только безопаснее любительского, но и менее вредно для окружающей среды ", - подчеркнул Реш. - Ведь там используется, как правило, компоненты совсем другого качества".
Расходы на фейерверк в Германии
По данным федерального ведомства по охране окружающей среды, ежегодно немцы тратят от 100 до 150 миллионов еврона фейерверки. Данное количество пиротехники суммарно приводит к выбросу в атмосферу до 4500 тонн мелкодисперсной пыли.
Борьба с дизелем
Организация Deutsche Umwelthilfe стала широко известна в Германии после того, как ей удалось с помощью судебных исков добиться запрета въезда автомобилей с устаревшим типом дизельного двигателя на определенные улицы в Штутгарте, Гамбурге, Берлине, Кельне, Бонне, Франкфурте-на-Майне и некоторых других городах. Как ранее заявил Юрген Реш, организация готова вести судебные разбирательства в 40 городах Германии.
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Автор: Екатерина Крыжановская