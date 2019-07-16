В Германии чтят память убитой царской семьи (фото)

Дармштадт • В среду, 17 июля, в немецком городе Дармштадте состоится памятная церковная служба, посвященная годовщине расстрела царской семьи в 1918 году. Служба пройдет в православном храме Святой Марии Магдалины. Сюда также сейчас должны доставить из России семь новых колоколов для здешней звонницы.

Эту православную церковь освятили в Дармштадте в 1899 году. Она была возведена на средства российской императорской семьи на родине супруги царя Николая II - Александры Федоровны, урожденной принцессы Гессен-Дармштадтской. Изначально храм считался домовой церковью царской семьи, члены который бывали здесь на службах, когда находились в городе.

Храм находится на холме Матильды (Mathildenhöhe). Весь комплекс на Матильденхёэ представляет собой уникальный памятник эпохи модерна. Сейчас он находится в числе немецких кандидатов на включение в список Всемирного наследия. Официальная заявка от немецких властей была передана ЮНЕСКО в 2019 году.

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