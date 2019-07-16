 В Германии чтят память убитой царской семьи (фото) | Кадр дня | DW | 17.07.2019

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Кадр за кадром

В Германии чтят память убитой царской семьи (фото)

Этот храм, построенный на средства Николая II и Александры Федоровны, находится в немецком Дармштадте. 17 июля здесь проходит памятная служба.

Дармштадт

Дармштадт • В среду, 17 июля, в немецком городе Дармштадте состоится памятная церковная служба, посвященная годовщине расстрела царской семьи в 1918 году. Служба пройдет в православном храме Святой Марии Магдалины. Сюда также сейчас должны доставить из России семь новых колоколов для здешней звонницы.

Николай II и царская семья

Эту православную церковь освятили в Дармштадте в 1899 году. Она была возведена на средства российской императорской семьи на родине супруги царя Николая II - Александры Федоровны, урожденной принцессы Гессен-Дармштадтской. Изначально храм считался домовой церковью царской семьи, члены который бывали здесь на службах, когда находились в городе.

Храм находится на холме Матильды (Mathildenhöhe). Весь комплекс на Матильденхёэ представляет собой уникальный памятник эпохи модерна. Сейчас он находится в числе немецких кандидатов на включение в список Всемирного наследия. Официальная заявка от немецких властей была передана ЮНЕСКО в 2019 году.

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    Императрица Мария Александровна - принцесса Гессенская и Прирейнская

    Александр, сын Николая I, тогда еще наследник престола, путешествуя по Европе, влюбился в Дармштадте в 14-летнюю Марию. Через два года она приехала в Россию, приняла православие, и вскоре ее обвенчали с будущим императором Александром Вторым. У Марии были слабые легкие, и именно это, а также измены мужа свели ее в могилу. Один из ее восьми детей взошел впоследствии на престол как Александр III.

  • Николай II и Александра Федоровна

    Немецкие принцы и принцессы на русском троне

    Николай II и Александра Федоровна

    На них главная ветвь семьи Романовых трагически оборвалась: большевики убили и царя, и его жену, и их детей. И все же надо упомянуть, что и последняя императрица была немкой - принцессой Гессен-Дармштадской.

    Автор: Ефим Шуман



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