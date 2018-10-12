В Германии числятся пропавшими без вести почти 3500 детей беженцев

Германская гуманитарная организация Deutsches Kinderhilfswerk обеспокоена ростом числа детей беженцев, пропавших без вести. Как сообщается на сайте организации в пятницу, 12 октября, по данным Федерального ведомства по уголовным делам, в полицейской базе данных числятся 902 беженца моложе 13 лет и более 2500 мигрантов в возрасте 14-17 лет, информация о местонахождении которых отсутствует.

Число пропавших без вести беженцев-подростков, по данным Deutsches Kinderhilfswerk, непрерывно снижается, в то время как количество потерявшихся детей мигрантов младше 13 лет в последнем квартале 2018 года выросло. Правозащитники считают эту статистку "странной", если учитывать, что число прибывающих в страну беженцев в целом снижается. Глава Deutsches Kinderhilfswerk Хольгер Хофман (Holger Hofmann) потребовал принять на международном и национальном уровне меры улучшения защиты и поддержки детей, которые бегут в Европу из неблагополучных стран.

Дети беженцев - жертвы преступных группировок

В свою очередь неправительственная организация Missing Children Europe предупредила о повышенном интересе к детям беженцев со стороны криминальных группировок, которые могут оказывать психическое или физическое воздействие, вынуждая несовершеннолетних мигрантов покидать центры размещения.

По данным Missing Children Europe, с апреля по май 2018 года на германских границах, в большинстве случаев со Швейцарией и Францией, был остановлен 381 ребенок, прибывший без сопровождения из другой страны, в основном из Афганистана, Эритреи или Марокко. 29 из них были отправлены на родину.

Смотрите также:

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море "Вопиющий случай" Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На волосок от смерти Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Как работают спасатели-добровольцы Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Взгляд в даль и терпеливое ожидание Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Оставленные умирать Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На пути в Испанию Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно. Автор: Нермин Исмаил

