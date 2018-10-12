 В Германии числятся пропавшими без вести почти 3500 детей беженцев | Новости из Германии о Германии | DW | 12.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

В Германии числятся пропавшими без вести почти 3500 детей беженцев

С апреля по май 2018 года на германских границах был остановлен 381 ребенок, прибывший без сопровождения. В основном это дети из Афганистана и стран Африки.

Дети беженцев из Конго (фото из архива)

Дети беженцев из Конго (фото из архива)

Германская гуманитарная организация Deutsches Kinderhilfswerk обеспокоена ростом числа детей беженцев, пропавших без вести. Как сообщается на сайте организации в пятницу, 12 октября, по данным Федерального ведомства по уголовным делам, в полицейской базе данных числятся 902 беженца моложе 13 лет и более 2500 мигрантов в возрасте 14-17 лет, информация о местонахождении которых отсутствует.

Контекст

Ровно три года назад Ангела Меркель произнесла короткую фразу "Мы справимся", которая стала знаменитой. И изменила страну, считает Йенс Турау. (01.09.2018)

Беспорядки в Хемнице шокировали ФРГ. Корреспондент DW побывал в городе накануне новых акций протеста, вызванных убийством немца в массовой драке с участием мигрантов. (30.08.2018)

Число пропавших без вести беженцев-подростков, по данным Deutsches Kinderhilfswerk, непрерывно снижается, в то время как количество потерявшихся детей мигрантов младше 13 лет в последнем квартале 2018 года выросло. Правозащитники считают эту статистку "странной", если учитывать, что число прибывающих в страну беженцев в целом снижается. Глава Deutsches Kinderhilfswerk Хольгер Хофман (Holger Hofmann) потребовал принять на международном и национальном уровне меры улучшения защиты и поддержки детей, которые бегут в Европу из неблагополучных стран.

Дети беженцев - жертвы преступных группировок

В свою очередь неправительственная организация Missing Children Europe предупредила о повышенном интересе к детям беженцев со стороны криминальных группировок, которые могут оказывать психическое или физическое воздействие, вынуждая несовершеннолетних мигрантов покидать центры размещения.

По данным Missing Children Europe, с апреля по май 2018 года на германских границах, в большинстве случаев со Швейцарией и Францией, был остановлен 381 ребенок, прибывший без сопровождения из другой страны, в основном из Афганистана, Эритреи или Марокко. 29 из них были отправлены на родину.

Смотрите также:

  • Обломки спасательной лодки на борту которой были беженцы

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    "Вопиющий случай"

    Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

  • Женщина, спасенная испанскими активистами

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На волосок от смерти

    Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

  • Спасатели-добровольцы испанской организации Proactiva Open Arms

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Как работают спасатели-добровольцы

    Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

  • Спасатель из организации Proactiva Open Arms с биноклем в поисках людей в открытом море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Взгляд в даль и терпеливое ожидание

    Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

  • Спасатели испанской организации и погибшие

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Оставленные умирать

    Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

  • Корабль испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, занимающейся спасением беженцев в Средиземном море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На пути в Испанию

    Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно.

    Автор: Нермин Исмаил


Смотреть видео 02:31
Now live
02:31 мин

Транзитные центры для беженцев, или почему Зеехофер передумал уходить

Контекст

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

Беженцам, не оставляющим попыток нелегально добраться в Европу через Средиземное море, грозит не только стихия. Солдат береговой охраны Ливии обвиняют в неоказании помощи терпящим бедствие в море. (20.07.2018)  

Ссылки в интернете

Deutsches Hilfswerk - о пропавших без вести детях беженцев в Германии

Аудио- и видеофайлы по теме

Транзитные центры для беженцев, или почему Зеехофер передумал уходить  

После беспорядков в Хемнице: чего ожидать от правых радикалов?  

Почему в Хемнице произошли беспорядки и кто их организовал  

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

"Не хотим проснуться в кадыровской Чечне": митингующие из Ингушетии приехали в Москву  

Что пишут немецкие СМИ об аварии ракеты "Союз МС-10"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно