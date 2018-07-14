В Германии цветут подсолнухи (фото)

Как вести себя во время грозы

Каждый год немецкие метеорологи регистрируют в Германии 500-600 тысяч молний. В результате их ударов, в среднем, около 250 человек в год попадают в больницы. Восемь из них спасти не удается: они гибнут на месте или умирают от последствий. А общее число смертельных случаев в мире от удара молнии составляет до 24 тысяч человек в год.