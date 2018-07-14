 В Германии цветут подсолнухи (фото) | Кадр дня | DW | 16.07.2018

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Кадр за кадром

В Германии цветут подсолнухи (фото)

Эта фотография была сделана в Германии в разгар нынешнего жаркого и солнечного июля около бранденбургского Зиверсдорфа.

Бранденбург

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  • Соленые огурцы

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    Sauergurkenzeit - "время соленых огурцов"

    С началом школьных каникул и летних отпусков у политиков замирает общественная жизнь. Этот период немцы называют "временем соленых огурцов". В старину так именовали "голодную" часть года, когда все запасы уже съедены, а новый урожай еще не поспел. Какие еще слова полезно знать, отправляясь в разгар лета в Германию?

  • Сотрудник офиса

    Мемы немецкого лета

    Urlaubsreif - "созреть для отпуска"

    Согласно опросам, треть работающего населения Германии не использует полностью полагающийся им отпуск. Последствия хронического трудоголизма известны: мигрень, бессонница, раздражительность… Самый верный способ проверить, "созрел" ли человек для отпуска, сравнить отражение в зеркале с неулыбчивой фотографией в паспорте. Если похож, то "созрел". За год немцы несколько раз "созревают для отпуска".

  • Самолет

    Мемы немецкого лета

    Fernweh - "тоска по чужбине"

    Немецкий писатель и садовод Герман фон Пюклер-Мускау (1785-1871) был еще и страстным путешественником. Литературные описания его приключений принесли князю широкую известность в Германии. В путевых записках Пюклера часто встречается выражение "тоска по чужбине". И сегодняшних немцев, уставших от "серой Германии" и "унылых будней", нередко обуревает томление по чужеземной экзотике.

  • Мемы немецкого лета

    Мемы немецкого лета

    Heimweh - "тоска по родине"

    В дальних странах "утомленных" отчизной немцев поджидает другая "тоска" - по домашнему уюту. Всем случается взгрустнуть во время путешествий. Но у немцев все гораздо серьезнее. Болезненность немецкой "тоски" усиливает сформулированное в эпоху Романтизма состояние Sehnsucht, т.е. "жажда недостижимого" или в переводе английского поэта Перси Шелли - "желание ночной бабочки долететь до звезды".

  • Мемы немецкого лета

    Мемы немецкого лета

    All Inclusive - "все включено"

    Любимый отдых немцев - на морском курорте по системе "все включено". Трехразовое питание, пляж, бассейн, экскурсии - весь день от заката до восхода распланирован и никаких забот. Подавляющее большинство немцев, согласно опросам, предпочитает такую разновидность отдыха. Также в тренде - океанские круизы с полным обеспечением на борту.

  • Мемы немецкого лета

    Мемы немецкого лета

    Sommerurlaub auf Malle - "летний отпуск на Майорке"

    Испанский остров в Средиземном море в шутку называют 17-й федеральной землей Германии. Более 30 тысяч немцев живут здесь постоянно и миллионы прилетают на "Малле" ежегодно в отпуск. Здесь говорят по-немецки, здесь кормят немецкой едой - все как дома, только погода во сто раз лучше!

  • Пассажир в самолете

    Мемы немецкого лета

    Reiseversicherung - "cтрахование поездки"

    Немцам присущ гипертрофированный пессимизм. В английском есть даже понятие German Angst, означающее даже не просто страх, а "всесокрушающий ужас". Немцы, согласно опросам, чаще других европейцев страшатся непредвиденных обстоятельств. В отпуске они боятся заболеть, стать жертвой теракта или цунами. 80% немцев заключают страховки на все случаи отпускной жизни - от потери багажа до отмены поездки.

  • Река

    Мемы немецкого лета

    Sommerfrische - "летняя свежесть"

    Популярное в XIX веке понятие сегодня кажется устаревшим, а ведь означает оно не что иное, как "дачный сезон". Словарь братьев Гримм определяет "летнюю свежесть" как "отдых горожан в сельской местности в летнее время". С появлением поездов путешествовать стало легко и просто. До того аристократы отдыхали в городе зимой, а летом в деревне надо было заниматься хозяйством.

  • Автобан

    Мемы немецкого лета

    Stau - "пробка на дороге"

    Летние школьные каникулы в федеральных землях Германии начинаются в разное время, чтобы не все сразу отпускники выезжали одновременно на дороги. Тем не менее, в первые дни школьных каникул автобаны забиты многокилометровыми пробками. По прошествии шести недель, когда каникулы заканчиваются, дороги снова становятся непроездными.

  • Обезьяна

    Мемы немецкого лета

    Affenhitze - "обезьянья жара"

    Англичане летом потеют, как свиньи ("sweating like a pig"), немцы страдают от "обезьяньей жары". Выражение появилось впервые в Берлине в конце XIX века. Почему именно обезьяна фигурирует в немецком аналоге "зверской жары", история умалчивает. Не исключено, что обитатели тропиков из Зоологического сада вдохновили немцев на неологизм, который сегодня входит в число самых известных летних мемов.

  • Пляж

    Мемы немецкого лета

    Sonnenbrand - "cолнечный ожог"

    Вырвавшись, наконец, на курорт, немецкие туристы забывают о страхах и предосторожностях. По статистике, каждый четвертый немец получает в отпуске солнечный ожог. Прямое воздействие ультрафиолетового излучения вредно, нейтрализовать его не может даже прохлада Балтийского моря.

  • Бассейн

    Мемы немецкого лета

    Freibad - "открытый плавательный бассейн"

    В городе от жары спасают плавательные бассейны, которых в Германии насчитывается более 7 тысяч. Бассейны под открытым небом, как правило, окружены просторными лужайками с травой, оборудованы вышками для прыжков в воду и водными горками. Ну, а если зарядил дождь, то немцы перебираются в термальные бассейны с саунами.

  • Гриль

    Мемы немецкого лета

    Grillparty - "гриль-вечеринка"

    Главное развлечение летом в Германии - "шашлыки", в роли которых выступают колбаски, стейки, куриные ножки и прочие мясопродукты. Жарят на гриле повсюду, на собственных участках и в городских садах и парках. По выходным и праздникам, и даже в будние дни в Германии летом в воздухе витают волшебные ароматы. Почти полмиллиарда евро сжигают немцы каждый год на этом "священном огне".

    Автор: Элла Володина


Как спастись во время грозы

  • Ганновер

    Как вести себя во время грозы

    Каждый год немецкие метеорологи регистрируют в Германии 500-600 тысяч молний. В результате их ударов, в среднем, около 250 человек в год попадают в больницы. Восемь из них спасти не удается: они гибнут на месте или умирают от последствий. А общее число смертельных случаев в мире от удара молнии составляет до 24 тысяч человек в год.

  • Дюссельдорф

    Как вести себя во время грозы

    Самыми надежными, самыми безопасными местами во время гроз были и остаются здания, оборудованные громоотводами, а также автомобили. Что рекомендуют немецкие эксперты, чтобы максимально уменьшить риски, если непогода все же застала вас где-то в пути - в лесу или горах, во время похода, рыбалки или купания?

  • Монастырь Андекс

    Как вести себя во время грозы

    Во-первых, нужно знать, когда гроза начинает представлять опасность. Для этого посчитайте время между вспышкой молнии и разрядом грома. Если меньше десяти секунд, то гроза находится уже в трех километрах от вас и нужно срочно вспомнить то, о чем мы сейчас расскажем. Если менее трех секунд, вы уже находитесь в центре грозы и нужно действовать немедленно.

  • Ленгерих

    Как вести себя во время грозы

    Раньше в Германии считали, что молнии чаще всего попадают в дубы, но исследования это не подтверждают. У немцев до сих пор на слуху старая народная мудрость: "Buchen sollst Du suchen, Eichen sollst Du weichen", смысл которой: во время грозы лучше прятаться под буками, избегая дубов. Однако сейчас эта поговорка переведена в разряд народных заблуждений. Под деревьями в грозу вообще стоять нельзя.

  • Берлин

    Как вести себя во время грозы

    Правило не прятаться по время грозы под кронами особенно касается одиночно стоящих деревьев, так как молнии ищут самую высокую точку на поверхности. Соответственно, именно таких мест следует избегать - высоких деревьев, опушек леса, телеграфных столбов и так далее. Минимальное расстояние до них должно составлять десять метров.

  • Бад-Хомбург

    Как вести себя во время грозы

    Если гроза застала вас в пути вне населенных пунктов, где можно укрыться в доме, вам следует найти ложбину, другое углубление или низкое место на поверхности. Затем следует сесть на корточки, обхватив колени руками. Предварительно нужно избавиться от всех металлических предметов и отложить их в сторону на пять или более метров.

  • Мюнхен

    Как вести себя во время грозы

    Ни в коем случае нельзя ложиться на землю. Это увеличивает опасность в случае попадания молнии где-то рядом. Если непогода застала в пути несколько человек или группу, нужно рассредоточиться так, чтобы между попутчиками было не менее метра, лучше - три. В горах относительно надежное место - примерно в метре от отвесных скал и крутых утесов.

  • Бад-Цвишенбан

    Как вести себя во время грозы

    Самое опасное место во время гроз - водоемы и бассейны, где радиус поражения достигает ста метров. Купающимся следует покинуть воду сразу, как только появились признаки приближающейся грозы. Катера, лодки, яхты нужно как можно быстрее направить к берегу, а тем, кто на них находится, держаться подальше от металлических предметов и мачт и сидеть как можно ниже.

  • Велосипедист

    Как вести себя во время грозы

    Велосипедистам и мотоциклистам во время грозы следует прервать движение, попытаться укрыться в здании или найти другое безопасное место. Если поблизости ничего такого нет, нужно присесть на корточки, обхватив колени руками. Лучше - на асфальте и обязательно - на расстоянии не менее пяти метров от велосипеда или мотоцикла.

  • Бранденбург

    Как вести себя во время грозы

    Также опасно во время грозы раскрывать зонт вне населенных пунктов. Кстати, мокрая одежда лучше проводит электричество, поэтому иногда это даже помогает смягчить последствия в случае удара молнии где-то поблизости, говоря другими словами: избежать смертельного поражения.

  • Бранденбург

    Как вести себя во время грозы

    Для тех, кто находится в пути, самым надежным местом во время грозы является автомобиль - своего рода клетка Фарадея на колесах. Однако движение при возможности рекомендуется прекратить, подыскав временную парковку - желательно, подальше от деревьев. И лучше не выходить из машины.

  • Бранденбург

    Как вести себя во время грозы

    Отдыхающим в кемпингах в палатках эксперты советуют пережидать грозу в машинах. Если вы пришли пешком или, скажем, приехали на велосипеде, то попроситесь к соседям, путешествующим в автодомах или с жилыми прицепами на колесах.

  • Франкфурт-на-Майне

    Как вести себя во время грозы

    Самыми опасными видами спорта во время грозы являются гольф и верховая езда, что не требует особых разъяснений, если помнить все вышесказанное. А помнить об этих рекомендациях надо всем.

  • Реклингхаузен

    Как вести себя во время грозы

    В заключение отметим, что, например, в США разъяснительные кампании последних десятилетий помогли снизить количество жертв, гибнущих от ударов молний, на целый порядок - с нескольких сотен до нескольких десятков человек в год.

    Автор: Максим Нелюбин


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

 

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