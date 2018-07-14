В Германии цветут подсолнухи (фото)

Эта фотография была сделана в Германии в разгар нынешнего жаркого и солнечного июля около бранденбургского Зиверсдорфа.
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