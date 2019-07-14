В Германии цветут гигантские кувшинки (фото)

Бохум • Эта фотография была сделана в Ботаническом саду Рурского университета в Бохуме (Северный Рейн - Вестфалия), где сейчас вновь начали цвести гигантские кувшинки - виктории Круса. Листовые пластины этих растений достигают двух метров в ширину и могут выдержать ребенка. В роли фотомодели для корреспондента агентства dpa выступил один из сыновей здешнего научного сотрудника Вольфганга Штуппи (Wolfgang Stuppy). Сад был основан в 1966 году. Одной из здешних достопримечательностей также является коллекция красного острого перца - чили, насчитывающая полторы сотни разных сортов.
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Берлинскому зоопарку - 175 лет
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Берлинский зоопарк
1 августа 2019 года старейший немецкий зоопарк - Zoologischer Garten Berlin - отмечает свое 175-летие. Он был открыт в Берлине в 1844 году. На этой фотографии нас приветствует одна из нынешних обитательниц - любимица публики панда Менг Менг. По случаю юбилея мы подготовили подборку старых фотографий, почтовых открыток, картин и рисунков, на которых зоосад изображен в разные времена и эпохи.
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Берлинский зоопарк
Этот рисунок из газетной публикации позапрошлого века показывает, как Берлинский зоопарк выглядел с высоты птичьего полета в 1873 году. Земельный участок для зоопарка - часть территории своего фазанника - в свое время выделил прусский король Фридрих Вильгельм IV. Он же распорядился предоставить требовавшийся для начала кредит.
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Берлинский зоопарк
Задержимся на высоте, но совершим прыжок во времени. На фотографии 1930 года виден не только зоопарк, но и Мемориальная церковь кайзера Вильгельма в начале улицы Курфюрстендамм. Храм был возведен в 1890-х годах в честь первого германского императора Вильгельма I. В 1943 года он сильно пострадал в результате бомбового налета. После войны руины церкви превратили в мемориал разрушения и созидания.
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Берлинский зоопарк
Инициатором создания зоопарка и директором-основателем был первый профессор кафедры зоологии Берлинского университета (ныне - имени братьев Гумбольдтов) - Мартин Генрих Лихтенштейн. В свою очередь проект Лихтенштейна на утверждение прусскому королю представил выдающийся немецкий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт. Эта фотография сделана здесь в 1925 году.
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Берлинский зоопарк
Так выглядели посетители зоосада в начале 1920-х годов. На заднем плане - клетки с хищниками. Сегодня по числу видов Берлинский зоопарк находится на первом месте в мире - 1400, а общее число здешних животных превышает 20 тысяч.
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Берлинский зоопарк
Поменяем перспективу и посмотрим на это же место, так сказать, глазами тигра. Вашему вниманию - картина немецкого художника-импрессиониста Макса Слефогта, написанная им в начале XX века.
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Берлинский зоопарк
В 1870-х годах в зоопарке были построены вольеры и павильоны для слонов, страусов, аистов и других болотных птиц, а также эти главные входные Слоновьи ворота (Elefantentor), украшенные двумя 27-тонными каменными фигурами. Они стали своего рода архитектурной визитной карточкой зоопарка и популярным мотивом для фотографов.
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Берлинский зоопарк
На фотографии - один из нынешних обитателей, принимающий водные процедуры в жаркий летний день. Слоны появились здесь в 1857 году. Пользуясь случаем, отметим, что в самый первый раз… слоновья нога ступила на немецкие земли более чем за тысячу лет до этого - когда в 802 году в Ахен императору Карлу Великому доставили такой диковинный подарок от багдадского халифа Гаруна-аль-Рашида.
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Берлинский зоопарк
Здесь ворота изображены на почтовой открытке в стиле модерн, выпущенной Венскими мастерскими в 1911 году. Каменные слоны сохранились и по сей день, хотя сам зоопарк очень сильно пострадал во время Второй мировой войны.
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Берлинский зоопарк
Слоновьи ворота, они же - Элефантентор, на открытке 1899 года. Отметим также, что после войны в Берлине появился второй зоопарк - созданный в 1954 году по решению властей ГДР в районе Фридрихсфельде.
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Берлинский зоопарк
Так раньгше выглядел слоновник. Эта фотография датирована 1879 годом. Слоновник во время Второй мировой войны был разрушен. Нынешний возвели в 1955 году. По меркам середины прошлого века он был просто огромным, но позже перестал отвечать требованиям для содержания этих животных. Комплекс расширили и одновременно передали в другие зоопарки двух слоних, чтобы оставшимся было больше места.
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Берлинский зоопарк
На этой фотографии 1918 года изображен главный ресторан Берлинского зоопарка, находившийся в Мраморном зале. Здание было также уничтожено в результате бомбардировок. Раньше зоопарк был не просто зоопарком, а одним из центров общественной жизни города! В постройках на его территории проходили концерты и разные другие мероприятия.
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Берлинский зоопарк
Как ни жутко это прозвучит, в конце XIX - начале XX веков в западных странах устраивались так называемые "человеческие зоопарки", часто - в рамках колониальных выставок. Только в Германию для этих целей было привезено около трехсот групп людей из разных стран. На этой фотографии - представители народа массаи в Берлинском зоопарке в 1920 году. Поскорее перелистнем эту печальную страницу…
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Берлинский зоопарк
На этой гравюре 1884 года изображен прерванный концерт в Берлинском зоопарке - для того, чтобы горнист мог известить родителей о потерявшемся и найденном ребенке - рыдающей девочке, которую как раз пытается успокоить дирижер.
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Берлинский зоопарк
Эта фотография середины 1910-х годов явно заставит нас вспомнить про Айболита, который бежит к бегемотикам... "И хлопает их по животикам, / И всем по порядку / Дает шоколадку, / И ставит и ставит им градусники!"
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Берлинский зоопарк
Это - почтовая карточка 1913 года. На Концертной площади перед музыкальным павильоном зоопарка яблоку негде было упасть. Павильон, кстати, был хорошо виден на втором слайде этой галереи.
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Берлинский зоопарк
Так вольера белых медведей выглядела в середине 1930-х годов. Мишек в Берлине всегда любили, но главным фаворитом на все времена останется Кнут - отвергнутый матерью, но при этом забавный и жизнерадостный медвежонок, родившийся здесь в 2006 году. Кнут умер в 4-летнем возрасте в результате воспаления головного мозга, но навсегда останется яркой звездой в истории зоопарка.
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Берлинский зоопарк
Такой бронзовый памятник Кнуту установили в 2012 году. Интересно, что именем этого медвежонка, которое много десятилетий почти не использовалось в Германии, некоторые родители начали называть своих мальчиков. Не очень часто, но все же: около 180 случаев в период между 2006 и 2018 годами.
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Берлинский зоопарк
В 1899 году в зоопарке можно было покататься на верблюдах, как изображено на рисунке немецкого художника и гравера Кристиана Вильгельма Аллерса. В наши дни Берлинский зоопарк ежегодно посещает около 3,5 миллиона человек!
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Берлинский зоопарк
Однако завершим нашу юбилейную подборку одной из актуальных фотографий, которую мы опубликовали недавно в нашей рубрике "Кадр за кадром". Она сделана в бассейне для тюленей по случаю первого выхода, вернее - выплыва на публику здешнего молодого пополнения.
Автор: Максим Нелюбин
Остров цветов Майнау
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Остров цветов Майнау
Солнце, пальмы, изумрудная вода… Перед нами - не Лазурный берег, как может показаться на первый и последующие взгляды, а немецкий остров Майнау на Боденском озере. По площади он примерно равен Ватикану. Ежегодно этот остров посещает около 1,2 миллиона человек - любителей экзотических растений, бабочек и садово-паркового искусства.
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Остров цветов Майнау
В Германии Майнау известен как "Остров цветов" или "Цветочный остров" (Blumeninsel Mainau). Благодаря мягкому климату в этих местах хорошо себя чувствуют растения, характерные для Средиземноморья и субтропиков. Одних лишь деревьев и кустарников здесь насчитывается около пятисот разных видов. Что касается цветов, то весной, например, глаз радуют тюльпаны, нарциссы и гиацинты...
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Остров цветов Майнау
Боденское озеро находится в альпийских предгорьях на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Всего здесь имеется примерно полтора десятка островов. Помимо Майнау, который на этой открытке расположен в правом нижнем углу, особой известностью пользуются монастырский остров Райхенау - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также остров Линдау со Старым городом.
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Остров цветов Майнау
У Майнау - богатая история. Мы успеем упомянуть лишь некоторые факты. Начнем с того, что остров часто менял владельцев. В 1928 году он по наследству стал собственностью шведской королевской семьи. Сейчас принадлежит фонду, основанному Леннартом Бернадотом (1909-2004) - сыном принца Вильгельма Шведского и русской великой княжны Марии Павловны - внучки Александра II.
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Остров цветов Майнау
На этой фотографии 2017 года изображена дочь графа, она же - нынешняя директор фонда Беттина Бернадот, представляющая памятную медаль в честь своего отца, который помимо садово-паркового искусства также добился больших успехов в кино и фотографии. До 1932 года Леннарт Бернадот имел титул принца Смоландского, который потерял после вступления в неравный брак с дочерью фабриканта Карин Ниссвандт.
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Остров цветов Майнау
Перед нами сейчас - не Боденское озеро, а Тихий океан, вернее - кадр из документального фильма норвежского путешественника Тура Хейердала "Кон-Тики" 1950 года, получившего две премии "Оскар". В свое время именно Леннарт Бернадот осуществил - технически сложное - копирование любительских 16-миллиметровых пленок Хейердала на профессиональные 35-миллиметровые, проложив для "Кон-Тики" курс в Голливуд.
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Остров цветов Майнау
Однако вернемся на наш остров. Здесь расположены барочные дворец и часовня XVIII века, возведенные на месте средневекового замка во времена, когда Майнау находился во владении Тевтонского ордена. Перед нами они изображены на старой почтовой открытке. В 1806 году при Наполеоне орден был упразднен, а здешние владения рыцарей-тевтонцев перешли только что созданному Великому герцогству Баден.
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Остров цветов Майнау
После свержения монархии в 1918 году остров остался в собственности Баденского дома. Через некоторое время его унаследовала Виктория Баденская, находившейся в браке со шведским королем Густавом V. После ее смерти Майнау перешел сыну - Вильгельму Шведскому, а тот в 1932 году передал его в управление своему сыну Леннарту Бернадоту, только что лишившемуся всех титулов из-за морганатического брака.
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Остров цветов Майнау
Получив этот полузаброшенный остров в управление, Леннарт Бернадот почти сразу открыл его для публики - за плату. В 1951 году он выкупил Майнау у своего отца и продолжил еще более целеустремленно осуществлять свою мечту - создать здесь прекрасный парк. В том же году великая герцогиня Люксембурга Шарлотта пожаловала ему новый титул - графа Висборгского.
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Остров цветов Майнау
Дворцовый фасад до сих пор украшает герб одного из тевтонских великих магистров - Клеменса Августа Баварского (1700-1761). На острове более пяти веков располагался центр одного из комтурств этого германского духовно-рыцарского ордена - своего рода местная администрация. По всей Европе в Средние века их насчитывалось около трех сотен.
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Остров цветов Майнау
Чтобы завершить краткий курс истории Майнау, отметим, что до 1271 года он принадлежал аббатству Райхенау, которому был подарен в VIII веке. Тевтонский орден получил его в собственность от одного из монастырских министериалов - так сказать, сильно превысившего свои полномочия, но против рыцарей-тевтонцев аббатство пойти не решилось. В качестве ответного жеста в орден были приняты два его сына.
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Остров цветов Майнау
Хотя собственностью шведской королевской семьи остров стал в начале XX века, свои следы шведы оставили здесь во время Тридцатилетней войны. Покидая Майнау в 1649 году, они увезли отсюда много разных ценностей - на 4,5 миллиона гульденов. Такой суммы было более чем достаточно, например, чтобы оплатить годовое жалование 90 тысяч солдат. С тех пор эта дозорная башня здесь называется Шведской.
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Остров цветов Майнау
Посещая Майнау, обязательно стоит заглянуть в Дом бабочек - второй по площади в Германии. Их здесь насчитывается до тысячи экземпляров примерно восьмидесяти видов - в основном, из Южной Америки. Каждую неделю сюда доставляют несколько сотен куколок из Коста-Рики, Великобритании и Нидерландов. Местных бабочек на острове тоже много - порхают повсюду, ведь условия для них здесь - просто райские.
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Остров цветов Майнау
В свою очередь, эта фотография сделана в Пальмовой оранжерее, где каждый год в марте-апреле проходит большая выставка орхидей. Здесь растут пальмы двадцати видов, в том числе, 15-метровый канарский финик, посаженый в 1888 году. На острове также есть Павлиний павильон и маленький зоопарк, в котором можно погладить коз и пони.
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Остров цветов Майнау
Роз на острове растет хотя не целый миллион, но все же - целое море. В общей сложности - около 30 тысяч кустов, а число сортов составляет примерно двенадцать сотен.
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Остров цветов Майнау
В сентябре-октябре на остров Майнау приезжают полюбоваться георгинами, которых здесь растет около 20 тысяч кустов. Немцы их называют далиями - Dahlien. На этой фотографии изображен лишь один из 250 здешних сортов - "Karma Fiesta".
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Остров цветов Майнау
Эти каменные фигуры хотя поросли мхом, но имеют все же вполне современное происхождение. Однако первые следы человека на этом острове датированы третьим тысячелетием до нашей эры, о чем свидетельствуют останки свайных жилищ, обнаруженные около берега. Отметим, что на Боденском озере есть место, где они даже реконструированы - в Унтерульдингене - объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Остров цветов Майнау
Летом на так называемой Средиземноморской террасе помимо разных экзотическиз пальм выставляют также агавы, кактусы и бугенвиллии. В июле здесь цветут бругмансии и гибискусы, а в августе - пассифлоры. Эта фотография сделана весной в разгар сезона тюльпанов.
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Остров цветов Майнау
Вход на остров открыт 365 дней в году от восхода до заката Солнца. Планируя посещение, стоит обратить внимание на календарь событий - от концертов до разных садоводческих семинаров и гастрономических вечеров.
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Остров цветов Майнау
Сегодня остров Майнау является одной из главных достопримечательностей Боденского озера. Уход за таким райским местом обходится недешево. Детям до 12 лет билеты не нужны. В основной сезон вход для школьников и студентов стоит 12,50 евро, для взрослых - 25 евро. Семейный (двое взрослых плюс все дети до 15 лет включительно) - 43,50 евро. Плата за парковку - 5 евро.
Автор: Максим Нелюбин
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