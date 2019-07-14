 В Германии цветут гигантские кувшинки (фото) | Кадр дня | DW | 03.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

В Германии цветут гигантские кувшинки (фото)

Этот род тропических кувшинок назван в честь британской королевы Виктории.

Бохум

Бохум • Эта фотография была сделана в Ботаническом саду Рурского университета в Бохуме (Северный Рейн - Вестфалия), где сейчас вновь начали цвести гигантские кувшинки - виктории Круса. Листовые пластины этих растений достигают двух метров в ширину и могут выдержать ребенка. В роли фотомодели для корреспондента агентства dpa выступил один из сыновей здешнего научного сотрудника Вольфганга Штуппи (Wolfgang Stuppy). Сад был основан в 1966 году. Одной из здешних достопримечательностей также является коллекция красного острого перца - чили, насчитывающая полторы сотни разных сортов.

Смотрите также:
Берлинскому зоопарку - 175 лет

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    1 августа 2019 года старейший немецкий зоопарк - Zoologischer Garten Berlin - отмечает свое 175-летие. Он был открыт в Берлине в 1844 году. На этой фотографии нас приветствует одна из нынешних обитательниц - любимица публики панда Менг Менг. По случаю юбилея мы подготовили подборку старых фотографий, почтовых открыток, картин и рисунков, на которых зоосад изображен в разные времена и эпохи.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Этот рисунок из газетной публикации позапрошлого века показывает, как Берлинский зоопарк выглядел с высоты птичьего полета в 1873 году. Земельный участок для зоопарка - часть территории своего фазанника - в свое время выделил прусский король Фридрих Вильгельм IV. Он же распорядился предоставить требовавшийся для начала кредит.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Задержимся на высоте, но совершим прыжок во времени. На фотографии 1930 года виден не только зоопарк, но и Мемориальная церковь кайзера Вильгельма в начале улицы Курфюрстендамм. Храм был возведен в 1890-х годах в честь первого германского императора Вильгельма I. В 1943 года он сильно пострадал в результате бомбового налета. После войны руины церкви превратили в мемориал разрушения и созидания.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Инициатором создания зоопарка и директором-основателем был первый профессор кафедры зоологии Берлинского университета (ныне - имени братьев Гумбольдтов) - Мартин Генрих Лихтенштейн. В свою очередь проект Лихтенштейна на утверждение прусскому королю представил выдающийся немецкий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт. Эта фотография сделана здесь в 1925 году.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Так выглядели посетители зоосада в начале 1920-х годов. На заднем плане - клетки с хищниками. Сегодня по числу видов Берлинский зоопарк находится на первом месте в мире - 1400, а общее число здешних животных превышает 20 тысяч.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Поменяем перспективу и посмотрим на это же место, так сказать, глазами тигра. Вашему вниманию - картина немецкого художника-импрессиониста Макса Слефогта, написанная им в начале XX века.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    В 1870-х годах в зоопарке были построены вольеры и павильоны для слонов, страусов, аистов и других болотных птиц, а также эти главные входные Слоновьи ворота (Elefantentor), украшенные двумя 27-тонными каменными фигурами. Они стали своего рода архитектурной визитной карточкой зоопарка и популярным мотивом для фотографов.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    На фотографии - один из нынешних обитателей, принимающий водные процедуры в жаркий летний день. Слоны появились здесь в 1857 году. Пользуясь случаем, отметим, что в самый первый раз… слоновья нога ступила на немецкие земли более чем за тысячу лет до этого - когда в 802 году в Ахен императору Карлу Великому доставили такой диковинный подарок от багдадского халифа Гаруна-аль-Рашида.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Здесь ворота изображены на почтовой открытке в стиле модерн, выпущенной Венскими мастерскими в 1911 году. Каменные слоны сохранились и по сей день, хотя сам зоопарк очень сильно пострадал во время Второй мировой войны.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Слоновьи ворота, они же - Элефантентор, на открытке 1899 года. Отметим также, что после войны в Берлине появился второй зоопарк - созданный в 1954 году по решению властей ГДР в районе Фридрихсфельде.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Так раньгше выглядел слоновник. Эта фотография датирована 1879 годом. Слоновник во время Второй мировой войны был разрушен. Нынешний возвели в 1955 году. По меркам середины прошлого века он был просто огромным, но позже перестал отвечать требованиям для содержания этих животных. Комплекс расширили и одновременно передали в другие зоопарки двух слоних, чтобы оставшимся было больше места.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    На этой фотографии 1918 года изображен главный ресторан Берлинского зоопарка, находившийся в Мраморном зале. Здание было также уничтожено в результате бомбардировок. Раньше зоопарк был не просто зоопарком, а одним из центров общественной жизни города! В постройках на его территории проходили концерты и разные другие мероприятия.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Как ни жутко это прозвучит, в конце XIX - начале XX веков в западных странах устраивались так называемые "человеческие зоопарки", часто - в рамках колониальных выставок. Только в Германию для этих целей было привезено около трехсот групп людей из разных стран. На этой фотографии - представители народа массаи в Берлинском зоопарке в 1920 году. Поскорее перелистнем эту печальную страницу…

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    На этой гравюре 1884 года изображен прерванный концерт в Берлинском зоопарке - для того, чтобы горнист мог известить родителей о потерявшемся и найденном ребенке - рыдающей девочке, которую как раз пытается успокоить дирижер.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Эта фотография середины 1910-х годов явно заставит нас вспомнить про Айболита, который бежит к бегемотикам... "И хлопает их по животикам, / И всем по порядку / Дает шоколадку, / И ставит и ставит им градусники!"

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Это - почтовая карточка 1913 года. На Концертной площади перед музыкальным павильоном зоопарка яблоку негде было упасть. Павильон, кстати, был хорошо виден на втором слайде этой галереи.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Так вольера белых медведей выглядела в середине 1930-х годов. Мишек в Берлине всегда любили, но главным фаворитом на все времена останется Кнут - отвергнутый матерью, но при этом забавный и жизнерадостный медвежонок, родившийся здесь в 2006 году. Кнут умер в 4-летнем возрасте в результате воспаления головного мозга, но навсегда останется яркой звездой в истории зоопарка.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Такой бронзовый памятник Кнуту установили в 2012 году. Интересно, что именем этого медвежонка, которое много десятилетий почти не использовалось в Германии, некоторые родители начали называть своих мальчиков. Не очень часто, но все же: около 180 случаев в период между 2006 и 2018 годами.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    В 1899 году в зоопарке можно было покататься на верблюдах, как изображено на рисунке немецкого художника и гравера Кристиана Вильгельма Аллерса. В наши дни Берлинский зоопарк ежегодно посещает около 3,5 миллиона человек!

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Однако завершим нашу юбилейную подборку одной из актуальных фотографий, которую мы опубликовали недавно в нашей рубрике "Кадр за кадром". Она сделана в бассейне для тюленей по случаю первого выхода, вернее - выплыва на публику здешнего молодого пополнения.

    Автор: Максим Нелюбин


Остров цветов Майнау

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Солнце, пальмы, изумрудная вода… Перед нами - не Лазурный берег, как может показаться на первый и последующие взгляды, а немецкий остров Майнау на Боденском озере. По площади он примерно равен Ватикану. Ежегодно этот остров посещает около 1,2 миллиона человек - любителей экзотических растений, бабочек и садово-паркового искусства.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    В Германии Майнау известен как "Остров цветов" или "Цветочный остров" (Blumeninsel Mainau). Благодаря мягкому климату в этих местах хорошо себя чувствуют растения, характерные для Средиземноморья и субтропиков. Одних лишь деревьев и кустарников здесь насчитывается около пятисот разных видов. Что касается цветов, то весной, например, глаз радуют тюльпаны, нарциссы и гиацинты...

  • Боденское озеро

    Остров цветов Майнау

    Боденское озеро находится в альпийских предгорьях на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Всего здесь имеется примерно полтора десятка островов. Помимо Майнау, который на этой открытке расположен в правом нижнем углу, особой известностью пользуются монастырский остров Райхенау - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также остров Линдау со Старым городом.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    У Майнау - богатая история. Мы успеем упомянуть лишь некоторые факты. Начнем с того, что остров часто менял владельцев. В 1928 году он по наследству стал собственностью шведской королевской семьи. Сейчас принадлежит фонду, основанному Леннартом Бернадотом (1909-2004) - сыном принца Вильгельма Шведского и русской великой княжны Марии Павловны - внучки Александра II.

  • Беттина Бернадот (Bettina Gräfin Bernadotte)

    Остров цветов Майнау

    На этой фотографии 2017 года изображена дочь графа, она же - нынешняя директор фонда Беттина Бернадот, представляющая памятную медаль в честь своего отца, который помимо садово-паркового искусства также добился больших успехов в кино и фотографии. До 1932 года Леннарт Бернадот имел титул принца Смоландского, который потерял после вступления в неравный брак с дочерью фабриканта Карин Ниссвандт.

  • Кон-Тики, 1950 год

    Остров цветов Майнау

    Перед нами сейчас - не Боденское озеро, а Тихий океан, вернее - кадр из документального фильма норвежского путешественника Тура Хейердала "Кон-Тики" 1950 года, получившего две премии "Оскар". В свое время именно Леннарт Бернадот осуществил - технически сложное - копирование любительских 16-миллиметровых пленок Хейердала на профессиональные 35-миллиметровые, проложив для "Кон-Тики" курс в Голливуд.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Однако вернемся на наш остров. Здесь расположены барочные дворец и часовня XVIII века, возведенные на месте средневекового замка во времена, когда Майнау находился во владении Тевтонского ордена. Перед нами они изображены на старой почтовой открытке. В 1806 году при Наполеоне орден был упразднен, а здешние владения рыцарей-тевтонцев перешли только что созданному Великому герцогству Баден.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    После свержения монархии в 1918 году остров остался в собственности Баденского дома. Через некоторое время его унаследовала Виктория Баденская, находившейся в браке со шведским королем Густавом V. После ее смерти Майнау перешел сыну - Вильгельму Шведскому, а тот в 1932 году передал его в управление своему сыну Леннарту Бернадоту, только что лишившемуся всех титулов из-за морганатического брака.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Получив этот полузаброшенный остров в управление, Леннарт Бернадот почти сразу открыл его для публики - за плату. В 1951 году он выкупил Майнау у своего отца и продолжил еще более целеустремленно осуществлять свою мечту - создать здесь прекрасный парк. В том же году великая герцогиня Люксембурга Шарлотта пожаловала ему новый титул - графа Висборгского.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Дворцовый фасад до сих пор украшает герб одного из тевтонских великих магистров - Клеменса Августа Баварского (1700-1761). На острове более пяти веков располагался центр одного из комтурств этого германского духовно-рыцарского ордена - своего рода местная администрация. По всей Европе в Средние века их насчитывалось около трех сотен.

  • Часовня на острове Майнау

    Остров цветов Майнау

    Чтобы завершить краткий курс истории Майнау, отметим, что до 1271 года он принадлежал аббатству Райхенау, которому был подарен в VIII веке. Тевтонский орден получил его в собственность от одного из монастырских министериалов - так сказать, сильно превысившего свои полномочия, но против рыцарей-тевтонцев аббатство пойти не решилось. В качестве ответного жеста в орден были приняты два его сына.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Хотя собственностью шведской королевской семьи остров стал в начале XX века, свои следы шведы оставили здесь во время Тридцатилетней войны. Покидая Майнау в 1649 году, они увезли отсюда много разных ценностей - на 4,5 миллиона гульденов. Такой суммы было более чем достаточно, например, чтобы оплатить годовое жалование 90 тысяч солдат. С тех пор эта дозорная башня здесь называется Шведской.

  • Бабочка из семейства стеклянниц на острове Майнау

    Остров цветов Майнау

    Посещая Майнау, обязательно стоит заглянуть в Дом бабочек - второй по площади в Германии. Их здесь насчитывается до тысячи экземпляров примерно восьмидесяти видов - в основном, из Южной Америки. Каждую неделю сюда доставляют несколько сотен куколок из Коста-Рики, Великобритании и Нидерландов. Местных бабочек на острове тоже много - порхают повсюду, ведь условия для них здесь - просто райские.

  • Орхидеи в Пальмовой оранжерее на острове Майнау

    Остров цветов Майнау

    В свою очередь, эта фотография сделана в Пальмовой оранжерее, где каждый год в марте-апреле проходит большая выставка орхидей. Здесь растут пальмы двадцати видов, в том числе, 15-метровый канарский финик, посаженый в 1888 году. На острове также есть Павлиний павильон и маленький зоопарк, в котором можно погладить коз и пони.

  • Роза на острове Майнау

    Остров цветов Майнау

    Роз на острове растет хотя не целый миллион, но все же - целое море. В общей сложности - около 30 тысяч кустов, а число сортов составляет примерно двенадцать сотен.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    В сентябре-октябре на остров Майнау приезжают полюбоваться георгинами, которых здесь растет около 20 тысяч кустов. Немцы их называют далиями - Dahlien. На этой фотографии изображен лишь один из 250 здешних сортов - "Karma Fiesta".

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Эти каменные фигуры хотя поросли мхом, но имеют все же вполне современное происхождение. Однако первые следы человека на этом острове датированы третьим тысячелетием до нашей эры, о чем свидетельствуют останки свайных жилищ, обнаруженные около берега. Отметим, что на Боденском озере есть место, где они даже реконструированы - в Унтерульдингене - объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Остров Майнау

    Остров цветов Майнау

    Летом на так называемой Средиземноморской террасе помимо разных экзотическиз пальм выставляют также агавы, кактусы и бугенвиллии. В июле здесь цветут бругмансии и гибискусы, а в августе - пассифлоры. Эта фотография сделана весной в разгар сезона тюльпанов.

  • Осень на острове Майнау

    Остров цветов Майнау

    Вход на остров открыт 365 дней в году от восхода до заката Солнца. Планируя посещение, стоит обратить внимание на календарь событий - от концертов до разных садоводческих семинаров и гастрономических вечеров.

  • Шпиль дворцовой церкви на острове Майнау

    Остров цветов Майнау

    Сегодня остров Майнау является одной из главных достопримечательностей Боденского озера. Уход за таким райским местом обходится недешево. Детям до 12 лет билеты не нужны. В основной сезон вход для школьников и студентов стоит 12,50 евро, для взрослых - 25 евро. Семейный (двое взрослых плюс все дети до 15 лет включительно) - 43,50 евро. Плата за парковку - 5 евро.

    Автор: Максим Нелюбин


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" 

Контекст

Подсолнечный сезон в Германии

В Германии сейчас дружно цветут подсолнухи, так что самое время присмотреться и осмотреться. (30.07.2019)  

Красное великолепие: немецкие маки от Балтики до Баварии

Когда начинают цвести маки, их непременно хочется сфотографировать, а сейчас - самый сезон. (04.06.2019)  

Желтая рапсодия немецких ландшафтов (фотогалерея)

В Германии дружно цвел и уже почти отцвел рапс. Да и фотографы свой урожай уже собрали. (14.05.2019)  

Самый красивый японский сад Германии

В немецком городе Леверкузен находится один из самых красивых японских садов Германии. Как он появился здесь, в окружении химических фабрик? (27.04.2019)  

Рурская область с высоты птичьего полета

Под крылом самолета - Рурская область. Ностальгия по лету и воздушнему олдтаймеру. На борту "тетушки Ю". (02.01.2014)  

"Цольферайн" - самая красивая шахта в мире

Памятник промышленной архитектуры в Рурской области и музей индустриальной истории под открытым небом. Добычу угля здесь прекратили 23 декабря 1986 года. (23.12.2016)  

Голубокрылые кобылки и другие обитатели шахты "Цольферайн"

Одной из площадок "Дня природы GEO" в Германии в этом году стал индустриальный памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в Рурской области - шахта "Цольферайн". (19.06.2017)  

Камелия - королева зимних цветов

Кельнский ботанический сад "Флора" обладает одной из самых значительных коллекций камелий в Германии. Цветут они здесь с января по апрель. (08.03.2019)  

10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию

Здесь находится не только самая популярная из достопримечательностей Германии, но и много других памятников. (23.02.2018)  

Берлинский зоопарк  

Остров цветов Майнау  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самый дурнопахнущий цветок в мире  

Розовый туннель: цветущая сакура в Бонне  

Как берлинцы спасают пчел  

Также по теме

Mittelpunkt Nordrhein-Westfalens BdT

Почему перемещается центр земли (фото) 14.07.2019

Германия - республика федеративная, состоит из 16-ти земель, поэтому центров здесь много. А вот здесь теперь находится один из них.

BdT Bergmann und Römer: Ruhrgebietsstadt stimmt über Ampelmotive ab

Древний римлянин - современный пешеходный человечек (фото) 12.04.2019

Такие светофорные человечки скоро появятся на одном из пешеходных переходов в немецком городе Бергкамен.

BdT mit Deutschlandbezug

Святая Варвара - небесная покровительница горняков (фото) 21.12.2018

Эту фигуру подняли с 1000-метровой глубины из последней немецкой шахты по добыче каменного угля.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера