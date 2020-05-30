В Германии цветет снотворный мак (фото)

Виттен • В Германии сейчас повсюду цветут самые разные маки: дикорастущие алые - самосейки, а также многочисленные декоративные виды и возделываемый для получения семян снотворный мак. Последний как раз и запечатлен на этих фотографиях агентства dpa, сделанных в окрестностях города Виттена в земле Северный Рейн - Вестфалия.

Впрочем, такие лиловые поля в Германии - большая редкость. Для выращивания снотворного мака (Schlafmohn) - даже в самых минимальных количествах (!) - необходимо разрешение Федерального агентства по контролю за оборотом опиатов (Bundesopiumstelle). Всего для культивирования допущено три сорта с очень низким содержанием опия. Все плантации строго контролируются.

Получаемые семена идут на производство макового масла и кондитерских изделий, например, пирогов с маком - маковников (Mohnkuchen). Ежегодно в Германии для этих целей используется в общей сложности 8000 тонн маковых семян.

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