 В Германии цветет снотворный мак (фото) | Кадр дня | DW | 31.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

В Германии цветет снотворный мак (фото)

Такие поля в Германии - большая редкость. Для возделывания снотворного мака необходимо специальное разрешение властей.

Виттен

Виттен • В Германии сейчас повсюду цветут самые разные маки: дикорастущие алые - самосейки, а также многочисленные декоративные виды и возделываемый для получения семян снотворный мак. Последний как раз и запечатлен на этих фотографиях агентства dpa, сделанных в окрестностях города Виттена в земле Северный Рейн - Вестфалия

Виттен

Впрочем, такие лиловые поля в Германии - большая редкость. Для выращивания снотворного мака (Schlafmohn) - даже в самых минимальных количествах (!) - необходимо разрешение Федерального агентства по контролю за оборотом опиатов (Bundesopiumstelle). Всего для культивирования допущено три сорта с очень низким содержанием опия. Все плантации строго контролируются.

Виттен

Получаемые семена идут на производство макового масла и кондитерских изделий, например, пирогов с маком - маковников (Mohnkuchen). Ежегодно в Германии для этих целей используется в общей сложности 8000 тонн маковых семян.

Смотрите также:
Майские закаты

  • Винзен-на-Луэ

    Майские закаты в Германии - 2020

    Винзен-на-Луэ (Нижняя Саксония), 26 мая 2020 года

  • Остров Узедом

    Майские закаты в Германии - 2020

    Остров Узедом (Мекленбург-Передняя Померания), 25 мая 2020 года

  • Кельн

    Майские закаты в Германии - 2020

    Кельн (Северный Рейн-Вестфалия), 20 мая 2020 года

  • Хойбах

    Майские закаты в Германии - 2020

    Хойбах (Баден-Вюртемберг), 12 мая 2020 года

  • Оберурзель

    Майские закаты в Германии - 2020

    Оберурзель (Гессен), 26 мая 2020 года

  • Берлин

    Майские закаты в Германии - 2020

    Берлин, 7 мая 2020 года

  • Берлин

    Майские закаты в Германии - 2020

    Берлин, 5 мая 2020 года

  • Франкфурт-на-Майне

    Майские закаты в Германии - 2020

    Франкфурт-на-Майне (Гессен), 9 мая 2020 года

  • Франкфурт-на-Майне

    Майские закаты в Германии - 2020

    Самолеты, уже несколько недель остающиеся на земле из-за пандемии коронавируса. Франкфурт-на-Майне (Гессен), 16 мая 2020 года

  • Бризен

    Майские закаты в Германии - 2020

    Бризен (Бранденбург), 21 мая 2020 года

  • Дуйсбург

    Майские закаты в Германии - 2020

    Дуйсбург (Северный Рейн-Вестфалия), 15 мая 2020 года

  • Нойкирхен-Флюн

    Майские закаты в Германии - 2020

    Нойкирхен-Флюн (Северный Рейн-Вестфалия), 14 мая 2020 года

  • Вайль-ам-Райн

    Майские закаты в Германии - 2020

    Вайль-ам-Райн (Баден-Вюртемберг), 14 мая 2020 года

  • Мюнхен

    Майские закаты в Германии - 2020

    После перерыва, вызванного пандемией, бундеслига возобновила игры, но они проходят без зрителей. Стадион Allianz Arena в Мюнхене (Бавария), 23 мая 2020 года

  • Грайфсвальдский залив

    Майские закаты в Германии - 2020

    Грайфсвальдский залив на Балтийском море (Мекленбург-Передняя Померания), 21 мая 2020 года

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Германия цветет и пахнет: маки, незабудки, бузина (фото)

Необыкновенно теплая весна выдалась в этом году в Германии. Большинство растений зацвели с опережением обычного природного графика. (24.05.2020)  

Туристическая достопримечательность - маковые поля в немецком Гессене

Эта фотография была сделана около Гермероде в федеральной земле Гессен, где сейчас на полях цветут маки. (29.06.2018)  

Как миндаль попал на немецкие виноградники

Пфальц - один из крупнейших винодельческих регионов Германии. Растет здесь не только виноград, но и миндаль, цветением которого можно будет любоваться в ближайшие недели. (07.03.2020)  

Желтая рапсодия немецких ландшафтов

В Германии дружно цветет рапс. Смотрите в нашей галерее - живописные желтые-прежелтые немецкие ландшафты нынешней весны и прошлых лет. (24.04.2020)  

Один мак в поле не воин

Море цветущих красных маков в солнечный майский день около баварского города Ландсхут. (21.05.2018)  

Постная кухня: картофельные кнедли с абрикосами и маком

Любимые немцами кнедли чаще всего подают на гарнир - к мясным или рыбным блюдам. В постной кухне хороши они и как отдельное блюдо, особенно со сладкой начинкой. (20.03.2018)  

Маки, васильки, ромашки. Вид сверху

Природа - самый лучший художник. Использует цветы вместо красок. (02.07.2017)  

Немецкие маки

Когда начинают цвести маки, их непременно хочется фотографировать, а сейчас - самый сезон. (26.05.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Айфель - отдых для души  

Шварцвальд - дикая природа в сердце Германии  

Самый красивый остров Германии  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW