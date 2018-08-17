 В Германии учат продавать в интернете (видео) | Карьера | DW | 17.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Карьера

В Германии учат продавать в интернете (видео)

Сегодня многие предпочитают интернет-шопинг. А что могут предложить продавцы? С августа в Германии начали готовить новых специалистов.

Смотреть видео 02:29
Now live
02:29 мин

Новая профессия в онлайн-торговле

Смотрите также:
Топ-10 перспективных интернет-профессий

  • Составитель концепции электронного обучения

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Разработчик программ электронного обучения

    Динамика, которую приобрела в результате компьютеризации наша жизнь, требует быстрых и недорогих способов передачи знаний. Без дистанционного электронного обучения (E-Learning) в таких условиях не обойтись. Онлайн-образование стремительно развивается. Главная задача специалиста, составляющего концепцию E-Learning, - разработка методики обучения и подбор дидактического материала.

  • Менеджер по контекстной рекламе в рамках поисковых систем

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по контекстной рекламе в рамках поисковых систем

    SEA-менеджер - это специалист, который помогает потенциальным клиентам найти интересующий их товар или услугу, а рекламодателю - представить свое предложение целевой группе пользователей. В его обязанности входит размещение и оптимизация в таких поисковиках, как Google, рекламных объявлений, содержание которых зависит от состава поисковых запросов или интересов пользователей.

  • Менеджер по партнерскому маркетингу

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по партнерскому маркетингу

    При разнообразии товаров, предлагаемых в интернете, небольшим компаниям очень сложно продвигать свою продукцию. Поэтому многие из них заключают соглашения с крупными порталами и на гонорарной основе публикуют там свои рекламные объявления, с которых пользователь перенаправляется на сайт рекламодателя. Affiliate-менеджер ищет потенциальных партнеров и организует маркетинговую кампанию.

  • Менеджер по информационной безопасности

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по информационной безопасности

    В эпоху цифровых технологий для каждой компании остро стоит проблема информационной безопасности и защиты от хакерских атак, результатом которых может стать кража данных. SIM-менеджер разрабатывает концепцию информационной безопасности на фирме, оценивает информационные риски, планирует меры по их минимизации, создает и внедряет соответствующие механизмы контроля, проводит их мониторинг.

  • Клавиатура

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Специалист по обработке, анализу и хранению данных

    "Ученый по данным" (Data Scientist) считается одной из самых высокооплачиваемых и перспективных профессий. Это специалист по информатике, в задачи которого входит анализ, обработка, структурирование, сохранение и представление данных в цифровой форме, использование для работы с ними искусственного интеллекта, а также проектирование баз данных.

  • Инженер-робототехник

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Инженер-робототехник

    В условиях, когда на рынке робототехники бум, такие специалисты пользуются большим спросом. В круг их задач входит разработка автоматизированных технических систем, их программирование, техническое обслуживание. Инженер-робототехник должен уметь применить междисциплинарный подход, а также обладать глубокими знаниями в области электроники, механики, кибернетики, информатики.

  • Менеджер по информационному моделированию зданий

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по информационному моделированию зданий

    Без информационных технологий не обходится и в строительной отрасли. Специальные компьютерные программы позволяют моделировать разные фазы планирования и управления стройпроектами. Информационное моделирование зданий регулирует BIM-менеджер. Он осуществляет сбор и комплексную обработку информации о будущем объекте, разрабатывает трехмерную модель здания и предоставляет ее строительной компании.

  • Оператор беспилотных летательных аппаратов

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Оператор беспилотных летательных аппаратов

    Пилот дронов - профессия будущего. Такие специалисты смело могут рассчитывать на вакансию в солидных компаниях и высокую зарплату. Особенно востребованы они в сфере рекламы недвижимости, в аварийно-спасательных службах, в области охраны окружающей среды, в медицине, строительстве, на пиротехнических предприятиях. Основная задача оператора беспилотных летательных аппаратов - видеосъемка.

  • Менеджер по киберспорту

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по киберспорту

    Киберспорт (E-Sport) - это вид соревновательной деятельности на основе видеоигр. Менеджер по киберспорту занимается управлением в киберспорте. Вместе с тренером он формирует прогеймерскую команду, выстраивает график тренировок, следит за личным расписанием каждого геймера, ищет спонсоров, находит возможности для участия в турнирах, решает вопросы проезда, проживания, питания игроков на турнирах.

  • Сетевой юрист

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Сетевой юрист

    Какие персональные данные своих клиентов компания может сохранять, анализировать, кому-либо передавать? У кого нужно получать на это разрешение? Вправе ли сотрудник выкладывать в Facebook фото кошки своего коллеги без его позволения? Формирование нормативно-правового поля в интернете входит в задачу сетевого юриста - специалиста, очень востребованного на рынке.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

Как начать профобучение в Германии: ваши действия

Немецкие вузы популярны у иностранцев. Но не все знают о том, что выпускники школ из России и СНГ могут освоить в Германии и рабочую специальность. Как это сделать? (06.11.2017)  

Профобучение в Германии: где нужны ученики

В каких регионах Германии больше мест для желающих пройти профобучение по дуальной системе? Какие шансы у иностранцев? Результаты нового исследования помогут сориентироваться. (18.01.2018)  

За что немцы попали в список Forbes

Этим талантливым людям из Германии еще не исполнилось 30 лет, но они уже владеют собственным бизнесом, патентуют свои идеи и организуют резонансные интернет-кампании. (04.04.2018)  

Цифровая экономика: какие рабочие места она уничтожает?

Россия провозгласила курс на цифровизацию. Однако из-за нее многие работники станут ненужными. В Германии общество уже готовят к кардинальным изменениям на рынке труда. (17.10.2017)  

Почему Otto Group закрывает онлайн-магазины в России

Немецкий концерн Otto Group сообщил о том, что летом закроет в России два онлайн-магазина одежды и обуви otto.ru и quelle.ru. DW узнала у экспертов, с чем это может быть связано. (23.04.2018)  

Интернет-магазины договорились об изъятии опасной продукции из оборота

Интернет-магазины теперь обязаны рассматривать жалобы на опасную продукцию от пользователей в течение пяти дней. Соответствующее соглашение подписали компании Amazon, Ebay, Rakuten France и AliExpress. (25.06.2018)  

Топ-10 перспективных интернет-профессий

В эпоху цифровых технологий появилось немало новых профессий, о существовании многих из которых даже не все знают. Какие из них пользуются особым спросом в Германии?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Новая профессия в онлайн-торговле  

Как небольшие магазины и частные предприниматели выживают в век онлайн-потребления  

TAX FREE: как сэкономить на покупках за границей и вернуть НДС - лайфхак от DW  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW

App для iOS