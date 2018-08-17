В Германии учат продавать в интернете (видео)

Сегодня многие предпочитают интернет-шопинг. А что могут предложить продавцы? С августа в Германии начали готовить новых специалистов.
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