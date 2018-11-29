В Германии установили елку из винных бутылок (фото)

Теперь она нарядная на праздник к нам пришла... Такая необычная рождественская елка появилась в баварском регионе Франкония по случаю юбилея одной из винодельческих общин.
29.11.2018, Нордхайм-ам-Майн • Нордхайм - самая большая винодельческая община Франконии. В этом году она отметила свой 1100-летний юбилей. В 918 году король Конрад I подарил два здешних виноградника одному из монастырей. По случаю юбилея в Нордхайме установили такую рождественскую елку, собранную из 1099 бутылок боксбойтель и увенчанную бутылкой игристого вина, на что потратили 7000 евро.
Ноябрьские кадры из Германии
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