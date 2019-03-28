 В Германии уже расцвела сакура (фото) | Кадр дня | DW | 16.03.2020

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Кадр за кадром

В Германии уже расцвела сакура (фото)

Шветцингенский дворец расположен примерно в десяти километрах от Гейдельберга. Сейчас в здешнем парке уже вовсю цветет сакура - японская вишня.

Шветцинген

Шветцинген • Нынешней весной все в Германии начинает цвести на пару недель раньше. Сакура - не исключение. 

Шветцинген

Эти фотографии цветущей японской вишни сделаны в воскресенье, 15 марта, в парке Шветцингенского дворца (Schloss Schwetzingen) в Баден-Вюртемберге - бывшей барочной резиденции правителей Курпфальца. Свой нынешний облик дворец и парк в Шветцингене приобрели в конце XVII - начале XVIII веков.

Шветцинген

Этот дворцово-парковый ансамбль находится в числе немецких кандидатов на включение в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Среди гостей этой резиденции были Вольтер, Вольфганг Амадей Моцарт и Фридрих Шиллер.

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  • Плоды миндального дерева

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  • Цветение миндаля в Пфальце (Германия)

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  • Миндальный тортик

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Свои домашние рецепты миндальных тортиков найдутся во многих немецких семьях. По общему объему потребления эти орехи занимают в Германии второе место между арахисом и лесным орехом - около 80 тысяч тонн в год.

  • Цветение миндаля в Пфальце (Германия)

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Однако вернемся в весенний Пфальц. Во время миндальных недель розовый цвет продолжает присутствовать в здешних ландшафтах также после захода солнца. В ночное время так вот подсвечено около трех десятков главных достопримечательностей региона - например, эта часовня Дионисия в коммуне Гляйсцеллен-Гляйсхорбах.

    Автор: Максим Нелюбин


 

Контекст

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