В Германии уже расцвела сакура (фото)

Шветцинген • Нынешней весной все в Германии начинает цвести на пару недель раньше. Сакура - не исключение.

Эти фотографии цветущей японской вишни сделаны в воскресенье, 15 марта, в парке Шветцингенского дворца (Schloss Schwetzingen) в Баден-Вюртемберге - бывшей барочной резиденции правителей Курпфальца. Свой нынешний облик дворец и парк в Шветцингене приобрели в конце XVII - начале XVIII веков.

Этот дворцово-парковый ансамбль находится в числе немецких кандидатов на включение в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Среди гостей этой резиденции были Вольтер, Вольфганг Амадей Моцарт и Фридрих Шиллер.

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