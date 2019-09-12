 В Германии тысячи протестуют против загрязнения воздуха автомобилями | Новости из Германии о Германии | DW | 14.09.2019

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Германия

В Германии тысячи протестуют против загрязнения воздуха автомобилями

В день открытия международного автосалона IAA для посетителей во Франкфурте-на-Майне проходит акция протеста против недостаточных мер по переходу на экологически чистый транспорт.

Протестующие во Франкфурте-на-Майне требуют транспортного переворота, 14 сентября 2019 года

Протестующие во Франкфурте-на-Майне требуют "транспортного переворота", 14 сентября 2019 года

Во Франкфурте-на-Майне в субботу, 14 сентября, проходит массовая демонстрация против негативного влияния автомобилей на окружающую среду. Она приурочена к открытию Франкфуртского международного автосалона (IAA) для посетителей. По данным организаторов, в протесте участвуют в общей сложности около 25 тысяч человек, в том числе 18 тысяч велосипедистов.

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Многие участники проходящей у выставочного центра акции начали собираться еще за несколько часов до ее начала. Так, часть активистов прошлась шествием до места демонстрации, а жители других городов региона приняли участие в велопробегах до Франкфурта-на-Майне. Из-за них были перекрыты два отрезка автобанов, а на последнем этапе, в черте города, к пробегу присоединились семьи велолюбителей с детьми.

Против "лживых автоконцернов"  

Организаторы мероприятия, в числе которых такие экологические организации, как Greenpeace, Deutsche Umwelthilfe и NaturFreunde Deutschlands, призвали выступить против "лживых автоконцернов, прославляющих свои новые кроссоверы" и правительства ФРГ, которое "аплодирует вместо того, чтобы сделать выводы из климатического кризиса и выхлопного скандала". Экологи считают, что автопромышленность и политики принимают недостаточно мер для перехода на экологически чистые виды транспорта.

Франкфуртский международный автосалон проходит с 12 по 22 сентября. На его открытии 12 сентября выступила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), призвавшая автоконцерны сконцентрироваться на производстве "более эффективных, экологичных автомобилей".

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    Автор: Григорий Аросев


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Меркель между двух огней: экозащитники против автопрома  

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