 В Германии стали реже рожать | Новости из Германии о Германии | DW | 29.07.2020

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Германия

В Германии стали реже рожать

В 2019 году на 100 молодых мам в ФРГ приходилось 154 новорожденных, а годом ранее - 157. Первенцев стали рожать после 30 лет, выяснило статистическое ведомство.

Новорожденные в городе Галле

Жительницы Германии стали реже рожать, следует из отчета Федерального статистического ведомства в Висбадене, опубликованного в среду, 29 июля. По его данным, в 2019 году в стране родилось 778 100 младенцев, что на 9400 меньше, чем в 2018-м. Таким образом, в 2019 году на 100 мам в Федеративной Республике приходилось 154 новорожденных, а годом ранее - 157.

Коэффициент фертильности снизился в 14 федеральных землях из 16, оставшись на прежнем уровне только в Баварии и Бремене, отмечают эксперты. В Бремене и Нижней Саксонии этот показатель является самым высоким (160 младенцев на 100 мам), а ниже всего он в Берлине, где на 100 женщин приходится 141 новорожденный.

Кроме того, первенцев в Германии стали рожать позже, показывает статистика. В 2019 году средний возраст мам, родивших первого ребенка составлял 30,1 года, а в 2009-м - 28,8 года. Позднее всего женщины решаются на роды в Гамбурге (31,2 года), а раньше всего - в Саксонии-Анхальт (28,9 года).

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    Маленькие дети имеют обыкновение просыпаться по ночам и плакать, требуя внимания родителей. На этот счет в Германии популярно мнение, что ребенка успокаивать не надо: поплачет, перестанет и научится спокойно спать в своей кроватке. Противники такого воспитания считают это жестокостью и мирятся с тем, что иным детям кровати родителей нравятся гораздо больше, чем их собственные.

  • Детское питание

    Особенности немецких родителей

    Демократичное питание

    Некоторые родители не жалеют денег на самые свежие и экологически чистые продукты для своих детей. Другие считают нормой три раза в день кормить чадо макаронами. Кто-то готовит супы и каши сам, кто-то покупает баночное питание. Детей в Германии не пичкают: не хочешь - не ешь, захочешь - скажешь. Хочешь есть ложкой - будь любезен, хочешь ножом с вилкой - пожалуйста!

  • Ребенок на ступеньках

    Особенности немецких родителей

    Неортодоксальная гигиена

    В отличие от некоторых стран, где ребенок рискует поплатиться здоровьем за выпачканные штанишки или порванные колготки, в Германии детям не только позволительно пачкаться во время прогулок, их даже в этом поощряют, позволяя ползать по земле и топать по лужам. Размазанные по детским лицу сопли родителей тоже часто не смущают. Детей здесь с малых лет приучают громко и основательно сморкаться.

  • Ренбенок у телевизора

    Особенности немецких родителей

    Мультимедийное воспитание

    Приобщение к информационным технологиям - спорная тема. Есть родители, которые не видят ничего плохого в телевизоре и компьютерных играх. Другие стараются как можно дольше оттягивать момент "инициализации", запрещая или дозируя. Но, чего уж там, как противники, так и сторонники наслаждаются минутами покоя в момент общения ребенка с развлекательной электроникой.

  • Ребенок с конфетами

    Особенности немецких родителей

    Сладости

    В Германии считается, что действительно заботливые родители вообще не должны давать малышам сладкого: ни конфет, ни сладких напитков, ни даже чая с сахаром. Иногда можно покормить потомство пирогом - например, морковным.

  • Набитый вещами багажник автомобиля

    Особенности немецких родителей

    Приобретение опыта

    Все перечисленные ранее "правила" распространяются, как правило, на первенца. С появлением второго, третьего ребенка, не говоря уже о последующих, "прописные истины" довольно быстро оказываются за бортом повседневной семейной жизни...

    Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина


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