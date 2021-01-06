 В Германии срочно создают фонд для достройки “Северного потока - 2” | Новости из Германии о Германии | DW | 06.01.2021

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Германия

В Германии срочно создают фонд для достройки “Северного потока - 2”

Правительство земли Мекленбург - Передняя Померания экстренно создает фонд, который примет на себя риски санкций США против подрядчиков “Северного потока - 2”.

Спецтехника и трубы на побережье Балтийского моря в районе Мукрана

Правительство федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания на экстренном заседании в среду, 6 января, решило создать фонд для достройки газопровода “Северный поток - 2”. Именно в этом регионе на севере Германии размещается береговая инфраструктура газопровода. Фонд будет зарегистрирован уже в ближайшие дни и займется закупкой оборудования и стройматериалов, чтобы вывести из-под возможных санкций США других подрядчиков проекта. По словам премьер-министра Мекленбурга - Передней Померании Мануэлы Швезиг (Manuela Schwesig) необходимость в этом фонде отпадет, если США отменят санкции против фирм, участвующих в строительстве “Северного потока - 2”.

Внеочередное заседание регионального парламента

Земельный парламент (ландтаг) Мекленбурга - Передней Померании соберется на чрезвычайное заседание уже утром 7 января. В повестке дня - всего два пункта: ситуация с пандемией и создание фонда. Ожидается, что правящая коалиция, в состав которой входят социал-демократы и христианские демократы, поддержит законопроект. Правительство земли внесет в уставной капитал фонда 200 тысяч евро; а еще 20 млн добавит консорциум "Северный поток - 2”. По планам земельных властей, фонд должен быстро и про запас закупить оборудование и материалы, необходимые для завершения строительства, а также передавать их на стройку, тем самым выводя из-под угрозы санкций фирмы-поставщики и подрядчики.

Заявленная цель фонда - завершение строительства газопровода и поддержка энергетической реформы в Германии, в рамках которой природный газ играет роль "переходного энергоносителя” в период, когда мощностей из возобновляемых источников недостаточно, чтобы компенсировать недостаток энергоснабжения при одновременном отказе от атомных и угольных электростанций.

Почетным председателем фонда станет бывший премьер-министр Мекленбурга- Передней Померании, социал-демократ Эрвин Зеллеринг (Erwin Sellering). В 2018 году он основал в Шверине общественную организацию "Германо-российское партнерство” и занимает пост председателя правления. В среду Зеллеринг был недоступен для комментариев. Среди членов правления "Германо-российского партнерства” числится и пресс-секретарь "Северного потока  - 2” Штеффен Эберт (Steffen Ebert). В ответ на запрос Deutsche Welle он отказался комментировать планируемое создание фонда до голосования в земельном парламенте.

Эксперт по энергетике: "акт отчаяния” региональных властей

"Очевидно, что правительство Мекленбурга - Передней Померании стремится сделать все, чтобы защитить компании от санкций и ищет способы, чтобы достроить трубопровод, - прокомментировала создание фонда профессор Клаудия Кемферт (Claudia Kemfert) из Германского института экономических исследований (DIW). По ее словам, подобное частно-государственное партнерство для защиты от санкций уникально для Германии, как,  впрочем, и вся ситуация вокруг газопровода, ставшего объектом жесткой критики со всех сторон.

"Такого никто представить себе не мог, - подчеркнула Кемферт. - Это частный проект, который, вообще-то, должен был быть достроен частными компаниями. Однако давление на него достигло такой степени, что стал необходим столь необычный шаг”. Она полагает, что реакция региональных властей обусловлена "агрессивным поведением США". В целом, по мнению Клаудии Кемферт, само участие немецких компаний в проекте "Северный поток-2” было ошибкой с самого начала: "Гораздо разумнее было бы делать ставку на возобновляемые энергоносители, чтобы потом не оказаться между двух огней в войне между поставщиками горючего топлива". Эксперт напомнила, что США стремятся поставлять в Европу сжиженный газ собственного производства, добытый методом фрекинга - гидроразрыва пласта. "Не следовало с самого начала планировать этот бессмысленный трубопровод. А теперь земельное правительство вынуждено идти на столь отчаянные шаги, чтобы спасти то, что еще можно спасти”, - сказала Клаудия Кемферт. Она не ожидает смены позиции администрации США после прихода Джо Байдена в Белый дом: "Риторика может быть смягчена, но не санкции”.

Правительство Мекленбурга - Передней Померании: нельзя топить 11 млрд евро

Выступая перед журналистами после заседания 6 января, премьер Мануэла Швезиг вновь заявила, что ее правительство считает необходимым завершить строительство "Северного потока - 2" и ввести его в эксплуатацию. Она раскритиковала попытки США торпедировать реализацию проекта на финишной прямой, руководствуясь экономическими интересами Вашингтона: "Это невероятно: с одной стороны, американцы закупают у России нефть, а с другой - препятствуют строительству газопровода из России".

Министр экономики Мекленбурга - Передней Померании Харри Главе (Harry Glawe) был более прямолинеен. Он заявил, что цель фонда - смягчить угрозу санкций США против подрядчиков и не допустить ущерба в 11 млрд евро, уже вложенных в проект.

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    Автор: Андрей Гурков


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Секретный план Газпрома: Северный поток 2 хотят достроить в обход санкций США. DW Новости

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