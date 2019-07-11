 В Германии сосчитали волков (фото) | Кадр дня | DW | 11.12.2019

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Кадр за кадром

В Германии сосчитали волков (фото)

Волков полностью истребили в Германии полтора столетия назад. Сейчас они возвращаются в немецкие леса и находятся здесь под строгой охраной.

Волк

Бонн • Конец года - время подводить итоги и составлять отчеты. Среди относительно новых таких отчетов в Германии - ежегодные данные о популяции диких волков в немецких лесах, куда они постепенно возвращаются. Считается, что первые волчата вновь родились здесь в дикой природе около двадцати лет назад. Пара родителей перебралась тогда на немецкую территорию из Восточной Европы.

Согласно данным Федерального ведомства охраны природы (Bundesamt für Naturschutz), за текущий год число волков в Германии вновь увеличилось. Сейчас здесь обитает в общей сложности 105 волчьих стай (2018 год - 77), 25 отдельных пар (2018 год - 40) и 13 волков-одиночек (2018 год - 3). Как отмечает агентство dpa, в каждой стае насчитывается обычно от трех до одиннадцати волков - родителей и детей за последние два года. Общая популяция взрослых волков в Германии сейчас оценивается примерно в 300 животных. Также увеличилось число обнаруженных за год погибших волков, большинство из них - на дорогах. Всего - 99 (2018 - 61), из них убито браконьерами - 8 (6).

Чучело волка в Музее естествознания в Мюнстере. В 2017 году этот хищник погиб под колесами автомобиля в земле Северный Рейн - Вестфалия

Чучело волка в Музее естествознания в Мюнстере. В 2017 году этот хищник погиб под колесами автомобиля в земле Северный Рейн - Вестфалия

Немецкий союз охотников (Deutscher Jagdverband), в свою очередь, называет общую цифру - около 1300 волков в целом, то есть всех - молодых и взрослых. Охотники требуют уже сейчас разрешить отстрел этих хищников в Германии, чтобы контролировать популяцию, так как у них здесь нет естественных врагов и они все чаще нападают на домашних животных. При этом немецкие охотники указывают на опыт соседней Франции, где популяцию волков в природе решили ограничить пятью сотнями.

Волк на фотографии, сделанной автоматической камерой в регионе Гарц в 2016 году

Волк на фотографии, сделанной автоматической камерой в регионе Гарц в 2016 году

Основной ареал их обитания в Германии простирается от саксонского региона Верхняя Лужица через Бранденбург, Саксонию-Анхальт, Мекленбург - Переднюю Померанию до Нижней Саксонии. Впервые после полного истребления этих хищных животных в Германии полтора века назад в последние годы они были также замечены на территории Баден-Вюртемберга, Рейнланд-Пфальца и Северного Рейна - Вестфалии.

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  • Германия

    Немецкий лес в цифрах

    В частной собственности находится около 48 процентов немецких лесов, включая 70 тысяч гектаров некоммерческого государственного фонда "Природного наследия" - DBU Naturerbe. При этом средняя площадь частных лесных владений составляет всего три гектара. В собственности земель - около 30 процентов, в федеральной - всего 3,5 процента.

  • Гессен

    Немецкий лес в цифрах

    В немецких лесах произрастает около пятидесяти видов деревьев. Об этом свидетельствуют данные последней лесной инвентаризации 2012 года. Немногим более четверти всех деревьев составляют пихты, далее - сосны (23 процента) и буки (16 процентов). Деревья-символы Германии - дубы находятся на четвертом месте (11 процентов). Этот древний дуб растет в Гессене.

  • Осенний буковый лес

    Немецкий лес в цифрах

    Сейчас в Германии преобладают хвойные деревья, но так было не всегда. Раньше здесь было больше лиственных лесов, в которых росло, в частности, много европейских буков (фото), но в Средние века и последующие эпохи до начала XIX столетия многие лиственные леса были вырублены или сильно истощены.

  • Гарц

    Немецкий лес в цифрах

    На месте срубленных лиственных деревьев в Германии долгое время предпочитали сажать неприхотливые хвойные породы - европейские ели и обыкновенные сосны, но сейчас во многих местах целенаправленно осуществляют программы, которые должны восстановить баланс. На фотографии - еловый лес в Гарце.

  • Эрфтштадт

    Немецкий лес в цифрах

    Всего в Германии сейчас растет около 90 миллиардов старых и молодых деревьев. Обороты лесной и деревообрабатывающей промышленности составляют около 180 миллиардов евро в год. В этом секторе немецкой экономики занято более миллиона человек. В некоторых местах, чтобы не наносить лишний вред почве, для транспортировки бревен к дорогам вновь используют лошадей.

  • Национальный парк Баварский лес

    Немецкий лес в цифрах

    Около десяти лет назад в немецкие леса начали возвращаться волки - из Польши в Бранденбург и далее в другие земли. Они были истреблены в Германии полтора столетия назад. Сейчас в дикой природе здесь насчитывается, по разным оценкам, уже от 300 до 1000 этих хищников. Далеко не все рады их возвращению, особенно - владельцы овечьих стад, но это - отдельная тема.

  • Гарц

    Немецкий лес в цифрах

    В свою очередь, в немецком Гарце предпринимаются целенаправленные попытки вернуть сюда других традиционных обитателей этих мест - рысей, истребленных в Центральной Европе даже раньше волков - двести лет назад. В Гарце уже удалось создать устойчивую популяцию, а здешние рыси даже начинают осваивать соседние регионы.

  • Келлервальд-Эдерзе

    Немецкий лес в цифрах

    В Германии насчитывается 13 лесных национальных парков, а также более 8,5 тысяч разных природоохранных зон и территорий. Старые буковые леса, всего их - пять, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди национальных парков наибольшей популярностью пользуются Баварский лес, Хайних, Гарц, Хунсрюк-Хохвальд, Келлервальд-Эдерзе (фото) и Шварцвальд.

    Автор: Максим Нелюбин


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