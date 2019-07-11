В Германии сосчитали волков (фото)

Бонн • Конец года - время подводить итоги и составлять отчеты. Среди относительно новых таких отчетов в Германии - ежегодные данные о популяции диких волков в немецких лесах, куда они постепенно возвращаются. Считается, что первые волчата вновь родились здесь в дикой природе около двадцати лет назад. Пара родителей перебралась тогда на немецкую территорию из Восточной Европы.
Согласно данным Федерального ведомства охраны природы (Bundesamt für Naturschutz), за текущий год число волков в Германии вновь увеличилось. Сейчас здесь обитает в общей сложности 105 волчьих стай (2018 год - 77), 25 отдельных пар (2018 год - 40) и 13 волков-одиночек (2018 год - 3). Как отмечает агентство dpa, в каждой стае насчитывается обычно от трех до одиннадцати волков - родителей и детей за последние два года. Общая популяция взрослых волков в Германии сейчас оценивается примерно в 300 животных. Также увеличилось число обнаруженных за год погибших волков, большинство из них - на дорогах. Всего - 99 (2018 - 61), из них убито браконьерами - 8 (6).
Чучело волка в Музее естествознания в Мюнстере. В 2017 году этот хищник погиб под колесами автомобиля в земле Северный Рейн - Вестфалия
Немецкий союз охотников (Deutscher Jagdverband), в свою очередь, называет общую цифру - около 1300 волков в целом, то есть всех - молодых и взрослых. Охотники требуют уже сейчас разрешить отстрел этих хищников в Германии, чтобы контролировать популяцию, так как у них здесь нет естественных врагов и они все чаще нападают на домашних животных. При этом немецкие охотники указывают на опыт соседней Франции, где популяцию волков в природе решили ограничить пятью сотнями.
Волк на фотографии, сделанной автоматической камерой в регионе Гарц в 2016 году
Основной ареал их обитания в Германии простирается от саксонского региона Верхняя Лужица через Бранденбург, Саксонию-Анхальт, Мекленбург - Переднюю Померанию до Нижней Саксонии. Впервые после полного истребления этих хищных животных в Германии полтора века назад в последние годы они были также замечены на территории Баден-Вюртемберга, Рейнланд-Пфальца и Северного Рейна - Вестфалии.
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Автор: Максим Нелюбин