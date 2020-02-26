В Германии сообщили о 18 новых случаях заражения коронавирусом

В Германии увеличивается число людей, инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2. Вечером в четверг, 27 февраля, поступили сообщения о 18 новых случаях заражения, 14 - в земле Северный Рейн - Вестфалия, 4 - в Баден-Вюртемберге. Общее число инфицированных составило 45 человек. Вместе с тем, 16 из них, заразившиеся вирусом в начале февраля, уже выздоровели. Речь идет о сотрудниках баварской фирмы Webasto и членах их семей, ставших первыми носителями вируса в Германии.

Надо исходить из того, что в Германии начинается эпидемия, указал в четверг федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn), объявив о создании кризисного штаба. В пятницу штаб примет решение о том, будут ли в стране отменены некоторые массовые мероприятия, в частности, международная ярмарка туризма ITB.

Планируется усиление мер противовирусной безопасности в аэропортах, общественном транспорте. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) указал на необходимость тщательного медицинского обследования мигрантов, прибывающих в ФРГ из стран, где уже зафиксированы вспышки коронавируса.

Эксперт: SARS-CoV-2 в десять раз опаснее гриппа

Глава Института имени Роберта Коха - одного из центральных научно-исследовательских учреждений Германии, занимающихся изучением инфекционных болезней - Лотар Вилер (Lothar Wieler) заявил, что SARS-CoV-2 примерно в десять раз опаснее обычного гриппа. По актуальным данным, число летальных случаев от вызываемого вирусом заболевания COVID-19 составляет один-два процента. У 80 процентов инфицированных заболевание протекает в легкой форме.

Тревожные сообщения представителей властей и экспертов привели к тому, что немцы стали активно запасаться медицинскими масками, хотя большинство из них от вируса бесполезны. Руководство ряда магазинов-дискаунтеров заявило в четверг о повышенном покупательском спросе на гигиенические товары и долгохранящиеся продукты питания.

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