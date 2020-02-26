 В Германии сообщили о 18 новых случаях заражения коронавирусом | Новости из Германии о Германии | DW | 27.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В Германии сообщили о 18 новых случаях заражения коронавирусом

Общее число инфицированных SARS-CoV-2 в Германии составило 45 человек. Вместе с тем 16 из них, заразившиеся вирусом в начале февраля, уже выздоровели.

Анализ на коронавирус

Анализ на коронавирус

В Германии увеличивается число людей, инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2. Вечером в четверг, 27 февраля, поступили сообщения о 18 новых случаях заражения, 14 - в земле Северный Рейн - Вестфалия, 4 - в Баден-Вюртемберге. Общее число инфицированных составило 45 человек. Вместе с тем, 16 из них, заразившиеся вирусом в начале февраля, уже выздоровели. Речь идет о сотрудниках баварской фирмы Webasto и членах их семей, ставших первыми носителями вируса в Германии.

Контекст

В Европе усиливают меры по сдерживанию коронавируса, в Германии скупают медицинские маски. Всего в мире заражены более 82 тысяч человек. Общее число погибших превысило отметку 2800 человек. (27.02.2020)

Министр здравоохранения Германии заявил, что в стране начинается эпидемия. Главная задача властей - пресечь цепочки инфицирования вирусом SARS-CoV-2. (27.02.2020)

Надо исходить из того, что в Германии начинается эпидемия, указал в четверг федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn), объявив о создании кризисного штаба. В пятницу штаб примет решение о том, будут ли в стране отменены некоторые массовые мероприятия, в частности, международная ярмарка туризма ITB.

Планируется усиление мер противовирусной безопасности в аэропортах, общественном транспорте. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) указал на необходимость тщательного медицинского обследования мигрантов, прибывающих в ФРГ из стран, где уже зафиксированы вспышки коронавируса.

Эксперт: SARS-CoV-2 в десять раз опаснее гриппа

Глава Института имени Роберта Коха - одного из центральных научно-исследовательских учреждений Германии, занимающихся изучением инфекционных болезней - Лотар Вилер (Lothar Wieler) заявил, что SARS-CoV-2 примерно в десять раз опаснее обычного гриппа. По актуальным данным, число летальных случаев от вызываемого вирусом заболевания COVID-19 составляет один-два процента. У 80 процентов инфицированных заболевание протекает в легкой форме.

Тревожные сообщения представителей властей и экспертов привели к тому, что немцы стали активно запасаться медицинскими масками, хотя большинство из них от вируса бесполезны. Руководство ряда магазинов-дискаунтеров заявило в четверг о повышенном покупательском спросе на гигиенические товары и долгохранящиеся продукты питания.

Смотрите также:

  • Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан дает интервью

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Правительство Германии предупреждает о начале эпидемии

    До 25 февраля в Германии было зарегистрировано "лишь" 16 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Все эти пациенты проживали в Баварии, большинство из них уже выздоровели. После того как стало известно о ряде новых случаев заражения (в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия), министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан объявил, что страна находится на пороге эпидемии.

  • Ученики, не услышавшие объявления о закрытии школы, стоят перед дверьми школы

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Закрытые школы и детские сады

    26 февраля были закрыты все школы и детсады округа Хайнсберг в земле Северный Рейн-Вестфалия, где проживают супруги, у которых днем ранее был выявлен коронавирус. На фото ученики, не услышавшие соответствующего обяъявления по радио, стоят перед дверьми закрытой школы. Поскольку пациентка с коронавирусом работала в детсаду, все посещавшие его дети и их родители были помещены на домашний карантин.

  • Университетская клинике в Дюссельдорфе

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Первоисточник инфекции часто остается неизвестным

    Особенностью легочного заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом из Китая, по мнению ряда экспертов, является то, что цепочку его передачи подчас бывает очень сложно проследить.Так, до сих пор не ясно, где могли заразиться коронавирусом супруги из округа Хайнсберг, которые в данный момент проходят лечение в университетской клинике Дюссельдорфа (на фото).

  • Университетская клиника в Тюбингене

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Один из заболевших SARS-CoV-2 - врач

    Двое пациентов с коронавирусом из Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из пригорода Гёппингена и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы SARS-CoV-2 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец девушки, 60-летний завотделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. Коллеги врача сейчас отстранены от оказания помощи пациентам и находятся под наблюдением.

  • Женщина в Берлине идет по улице с защитной маской на лице, которая, как она надеется, поможет ей избежать заражения коронавирусом.

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Защитные маски на лицах прохожих

    Эксперты предупреждают, что обычные тонкие маски не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, и рекомендуют более дорогие и неудобные маски типа FFP3. Многие жители мегаполисов, таких как Берлин или Гамбург, из-за угрозы заражения COVD-19 стали надевать защитные маски, находясь в местах массового скопления людей или в общественном транспорте.

  • Ученый работает в лаборатории Института вирусологии Марбургского университета

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Разработка вакцины против коронавируса

    Изучение коронавируса и разработка вакцины против него ведутся в нескольких медицинских и научно-исследовательских центрах Германии, в том числе в Институте Роберта Коха (RKI) и Институте вирусологии клиники Шарите в Берлине, Институте вирусологии Марбургского университета и некоторых других. Однако, как сообщили DW в RKI, многие вопросы, связанные с коронавирусом, не удалось прояснить до сих пор.

  • На одной из тематических платформ, которые провезли по Дюссельдорфу в бешеный понедельник, 24 февраля, устрашающему коронавирусу противостоит веселый карнавальный вирус

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Карнавал - несмотря на коронавирус

    Участники традиционного карнавала, проходившего в Дюссельдорфе в "бешеный понедельник", 24 февраля, демонстрируют, что не дадут запугать себя угрозой распространения опасного коронавируса. На одной из тематических платформ, которые провезли по городу, устрашающему коронавирусу противостоит веселый "карнавальный вирус".

  • Парень и девушка в защитных масках

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Прогнозы распространения вируса в Германии

    Институт Роберта Коха прогнозирует дальнейший рост числа случаев заражения коронавирусом в Германии и дальнейшее распространение инфекции по всему миру, не исключая пандемию. При этом на данный момент опасность для здоровья населения ФРГ, исходя из ситуации на 27 февраля, оценивается экспертами как малая или умеренная.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 02:14

Германия - в начале эпидемии коронавируса

Контекст

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

На утро 27 февраля в Германии было зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19. Это второе место в ЕС после Италии (470 случаев). По оценке Минздрава ФРГ, страна на пороге эпидемии коронавируса. (27.02.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Вспышка коронавируса в Европе: 10 городов на севере Италии закрыли на карантин  

Коронавирус в России: Москва вводит ограничения против Южной Кореи и Ирана.  

Также по теме

Deutschland Düsseldorf | Uni-Klinik Infektionsstation | Thema Coronavirus

Министр здравоохранения Германии: В стране начинается эпидемия COVID-19 26.02.2020

ФРГ находится в начале эпидемии COVID-19, считают в Минздраве. За последние сутки коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен у двух жителей Северного Рейна - Вестфалии, у четырех - Баден-Вюртемберга и одного - Рейнланд-Пфальца.

Japan | Coronavirus | Kreuzfahrtschiff «Diamond Princess»

В Японии эвакуируют пассажиров лайнера Diamond Princess 17.02.2020

США, Канада, Южная Корея и ряд других стран возвращают на родину граждан, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess. С начала февраля он стоит в порту Иокогамы из-за вспышки коронавируса на борту.

China Wuhan Jinyintan Hospital

Эксперт ВОЗ заявил о вероятности заражения коронавирусом двух третей населения мира 14.02.2020

Изоляция больных и карантин не смогут остановить коронавирус, считает эксперт в области инфекционных болезней из университета Флориды, консультант ВОЗ Айра Лонджини.

Реклама

Самые читаемые

Почему в Германии разрешают отстреливать волкособов (фото)  

Министр здравоохранения Германии: В стране начинается эпидемия COVID-19  

Скандал в Германии: немцы возмущены фильмом российского режиссера  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно