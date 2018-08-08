В Германии сокращается число подростков

Число проживающих в Германии подростков за десять лет сократилось почти на полмиллиона. Как сообщает Федеральное статистическое ведомство в четверг, 9 августа, по состоянию на конец 2016 года в ФРГ проживали 3,2 млн человек в возрасте от 14 до 17 лет - почти на 470 тысяч меньше, чем в конце 2006 года. Так, доля подростков среди населения за десять лет снизилась с 4,4 до 3,8 процента, говорится в отчете, приуроченном к Международному дню молодежи 12 августа.

Согласно статистике, сокращается число подростков, имеющих самостоятельный заработок. Так, в 2017 году работали 320 тысячи подростков в возрасте от 15 до 17 лет - на 1,2% меньше, чем годом ранее (324 тысячи). При этом в 2006 году самостоятельно зарабатывали на жизнь 408 тысяч подростков.

Между тем с 2006 по 2016 год снизилась с 8 до 6 процентов доля учеников, не закончивших неполную среднюю школу . Кроме того, если в 2006 года в вузы поступили 456 несовершеннолетних, то в 2016 году в них были зачислены более 4,1 тысячи подростков, не достигших 18 лет. Это объясняется тем, что с 2001 по 2008 год во многих федеральных землях Германии продолжительность обучения в гимназии была сокращена на один год, отмечается в исследовании.

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