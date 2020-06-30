В Германии сожалеют о провале резолюции СБ ООН о гумпомощи Сирии

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) выразил "глубокое сожаление" в связи с провалом соглашения в Совете Безопасности ООН о поставках гуманитарной помощи Сирии через Турцию. "Это горькое известие для миллионов людей на севере Сирии", - говорится в заявлении Маса, опубликованном в субботу, 11 июля, на странице МИД Германии в Twitter.

Одновременно Мас напомнил, что переговоры в СБ ООН продолжаются, и призвал все стороны не блокировать принятие договоренности.

Действия РФ и Китая не должны оставаться без ответа

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller) также резко раскритиковал вето РФ и Китая на резолюцию по продлению гуманитарной помощи Сирии в Совете Безопасности ООН. Подобные действия не должны оставаться без последствий, заявил он в интервью изданиям медиагруппы Funke. "Принимая во внимание катастрофическую ситуацию со снабжением беженцев, необходима жесткая реакция международного сообщества, которую придется услышать в Пекине и Москве", - подчеркнул он.

По словам Мюллера, мировое сообщество не должно мириться с тем, что в Сирии уже многие годы столь явно нарушается гуманитарное международное право. Ситуацию резко усугубила пандемия коронавируса, добавил немецкий министр.

Второе за последние три дня вето в СБ ООН

Накануне Россия и Китай наложили вето на резолюцию о продлении оказания гуманитарной помощи населению Сирии через Турцию в СБ ООН, второй раз за последние три дня блокировав соответствующее решение. Поставки гуманитарной помощи в Сирию через Турцию могут прекратиться в ближайшие дни.

В первом германо-бельгийском проекте резолюции предлагалось продлить использование для поставок гумпомощи двух КПП на турецко-сирийской границе сроком на год. Отклонив его вместе с КНР, Россия внесла свой проект, в котором предложила оставить открытым для поставок помощи в Сирию лишь один КПП на турецкой границе сроком на полгода. Его поддержали лишь две из 15 стран-членов Совбеза.

Россия и Китай, поддерживающие президента Сирии Башара Асада, хотят оставить для поставок помощи в северо-западный регион Сирии, находящийся под контролем джихадистов и оппозиции, лишь один КПП, ссылаясь на то, что их теперь легче организовать с территории самой Сирии. В третьем проекте резолюции Германия и Бельгия пошли на уступки России, согласившись продлить действие гуманитарной программы лишь на полгода, однако настаивали на сохранении обоих КПП.

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