 В Германии снизилось число банкротств компаний и частных лиц | Новости из Германии о Германии | DW | 27.06.2018

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Германия

В Германии снизилось число банкротств компаний и частных лиц

Число обанкротившихся немецких компаний в первой половине 2018 года уменьшилось на 3,3 процента - до 9900, сообщило бюро кредитных историй Creditreform из Дюссельдорфа.

Табличка с надписью Закрыто в связи с банкротством

Надпись на табличке - "Закрыто в связи с банкротством"

В Германии снизилось число обанкротившихся компаний и физических лиц. По предварительным данным, в первой половине 2018 года о своей неплатежеспособности объявили около 9900 компаний, что на 3,3 процента ниже показателя первых шести месяцев предыдущего года. Среди физических лиц банкротами объвили себя 34,3 тысячи человек, что на 4,9 процента ниже, чем в первом полугодии 2017-го, сообщило в среду, 27 июня, в Дюссельдорфе бюро кредитных историй Creditreform.

Контекст

Общее число банкротств в Германии снизилось на 3,8 процента - до 56,1 тысячи случаев, указало далее бюро.

Пострадали больше наемных работников

Вместе с тем в первой половине 2018 года резко выросло число работников по найму, которые пострадали из-за банкротства их работодателя - на 18,8 процента, то есть до 120 тысяч человек, отмечается в заявлении. Такую тенденцию эксперты бюро связывают с ростом убытков от банкротств и сокращением штата перед подачей заявлений о банкротстве.

Общая сумма убытков, которые понесли кредиторы в результате банкротств, тоже выросла и составила в первом полугодии, по предварительной оценке, 15,5 млрд евро (год назад этот показатель составил 13,0 млрд евро).

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    А вот наибольшую статью расходов у немцев составляют расходы на оплату жилья и коммунальных услуг. На это уходит 35% бюджета! В целом, потребительские расходы одного домашнего хозяйства в ФРГ составляют в среднем 2448 евро в месяц. Расходы по страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят - как и те суммы, которые жители страны откладывают "на черный день".


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Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему

Теория учит, что чем более высокоразвитой является экономика страны, тем меньше люди тратят на еду. Реальность, как говорится, вносит коррективы. Даже в благополучной Европе разброс цифр по разным странам впечатляет. (20.04.2016)  

Ссылки в интернете

Заявление бюро кредитных историй Creditreform

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