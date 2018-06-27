В Германии снизилось число банкротств компаний и частных лиц

В Германии снизилось число обанкротившихся компаний и физических лиц. По предварительным данным, в первой половине 2018 года о своей неплатежеспособности объявили около 9900 компаний, что на 3,3 процента ниже показателя первых шести месяцев предыдущего года. Среди физических лиц банкротами объвили себя 34,3 тысячи человек, что на 4,9 процента ниже, чем в первом полугодии 2017-го, сообщило в среду, 27 июня, в Дюссельдорфе бюро кредитных историй Creditreform.

Общее число банкротств в Германии снизилось на 3,8 процента - до 56,1 тысячи случаев, указало далее бюро.

Пострадали больше наемных работников

Вместе с тем в первой половине 2018 года резко выросло число работников по найму, которые пострадали из-за банкротства их работодателя - на 18,8 процента, то есть до 120 тысяч человек, отмечается в заявлении. Такую тенденцию эксперты бюро связывают с ростом убытков от банкротств и сокращением штата перед подачей заявлений о банкротстве.

Общая сумма убытков, которые понесли кредиторы в результате банкротств, тоже выросла и составила в первом полугодии, по предварительной оценке, 15,5 млрд евро (год назад этот показатель составил 13,0 млрд евро).

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