 В Германии снизились расходы на газовое отопление | Новости из Германии о Германии | DW | 09.02.2019

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Германия

В Германии снизились расходы на газовое отопление

По данным концерна E.ON, семьи, отапливающие жилище газом, в среднем сэкономили за период с октября по январь 35 евро. Это вызвано, в первую очередь, мягкими температурами с октября по декабрь.

Отопительначя батарея

В Германии, несмотря на низкие температуры и сильные снегопады в последние недели, многие домохозяйствам удалось сэкономить деньги на отопление в нынешнем отопительном сезоне. По оценкам энергетического концерна E.ON, за период с октября по январь каждая семья, отапливающая жилище газом, в среднем сэкономила в годовом исчислении 35 евро, сообщил немецкий концерн в субботу, 9 февраля.

Контекст

Германия благодаря только мерам по повышению энергоэффективности индустриальных процессов и утеплению зданий может наполовину сократить российские поставки голубого топлива. (28.04.2014)

В сегодняшней Германии природный газ нужен главным образом для отопления. Для повышения его роли в электроэнергетике необходимо менять законы, считают ученые института HWWI. (01.03.2016)

При этом домохозяйства в северной части ФРГ сэкономили чуть более 40 евро, а в южной - около 30 евро. В Германии почти половина домохозяйств отапливает жилые помещения газом.

Сэкономить деньги на отопление удалось благодаря мягким температурам в период с октября по декабрь. В октябре в Германии было на 1,5, а в декабре - почти на два градуса теплее, чем в среднем за последние десять лет. В то же время в ноябре и январе средние температуры в ФРГ были на 0,1 градуса ниже средних за тот же период.

Касательно температур в Германии наблюдались явные различия между северными и южными районами: если на юге средняя температура в январе составляла минус 0,6 градуса, то на севере - плюс 0,2 градуса.

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    Автор: Андрей Гурков


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Контекст

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