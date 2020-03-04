В Германии сильно размножились дикие польские коники (фото)

Мельдорф • Этот дикий табун лошадей - польских коников - уже полтора десятка лет обитает в заповедной зоне на берегу Мельдорфской бухты в немецкой федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Лошадей редкой породы поселили в этих местах в рамках экологического проекта - перевезли из Нидерландов. Вместе со здешними овцами и шотландскими коровами породы хайленд они заботятся о том, чтобы прибрежные ландшафты не сильно зарастали тростником и разными кустарниками.

Маленький коник в диком табуне

Коники - неприхотливые рабочие лошадки

Коники в свое время были выведены в Польше для сельских работ. Для этого были использованы тарпаны - вымершие позже предки домашних лошадей.

В Германии табуны этих неприхотливых животных можно сейчас увидеть не только на берегах Мельдорфской бухты, но и в других природоохранных зонах - например, в коммуне Гельтинг (Шлезвиг-Гольштейн) или районе Швайнфурт (Бавария).

Коники также живут во многих зоопарках мира, но эта фотография сделана в Германии в дикой природе

"Жилищный вопрос": куда поселить коников?

Несмотря на то, что каждый год здесь изымают и передают в другие места или заинтересованным частным владельцам молодых жеребцов, численность мельдорфского дикого табуна сейчас достигла почти семидесяти голов, что слишком много для этой территории.

Как сообщает агентство dpa, нынешней весной их даже приходится подкармливать сеном. Из табуна сейчас решено изъять сразу около тридцати лошадей, для которых ищут подходящее место, желательно, также на одной из других заповедных территорий.

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