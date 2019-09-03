 В Германии сажают арбузы (фото) | Кадр дня | DW | 27.05.2020

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Кадр за кадром

В Германии сажают арбузы (фото)

Эта бахча находится в восточногерманской земле Бранденбург. В прошлом году здесь собрали 20-тонный урожай арбузов, так сказать, отечественного производства.

Аттила Пусти

Фельтен • Постоянные читатели нашей рубрики "Кадр за кадром" вряд ли удивятся, увидев эти снимки, сделанные в конце нынешнего мая в окрестностях бранденбургского города Фельтена, ведь для них факт успешного выращивания и даже дикого произрастания арбузов (и дынь!) в Германии - давно не новость. Из-за потепления климата условия для этого здесь уже стали более-менее подходящими. Остальное - дело рук, смекали и усердия.

Аттила Пусти

Весенний день год кормит. Фермер из Фельтена Аттила Пусти (Attila Puszti) выращивает арбузы на востоке Германии уже не первый год. Собирает и продает за сезон - до 20 тонн. Первый раз получил прибыль два года назад. Сейчас как раз занимается посадкой на своих полях около 4000 новых растений - саженцев и семян.

Правда, как он рассказал агентству dpa, семена в этом сезоне повадились выкапывать из земли мыши-полевки. На одном из участков они уничтожили около 70 процентов плантации.  

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    Автор: Лина Эльтер, Максим Нелюбин


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