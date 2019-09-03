В Германии сажают арбузы (фото)

Фельтен • Постоянные читатели нашей рубрики "Кадр за кадром" вряд ли удивятся, увидев эти снимки, сделанные в конце нынешнего мая в окрестностях бранденбургского города Фельтена, ведь для них факт успешного выращивания и даже дикого произрастания арбузов (и дынь!) в Германии - давно не новость. Из-за потепления климата условия для этого здесь уже стали более-менее подходящими. Остальное - дело рук, смекали и усердия.
Весенний день год кормит. Фермер из Фельтена Аттила Пусти (Attila Puszti) выращивает арбузы на востоке Германии уже не первый год. Собирает и продает за сезон - до 20 тонн. Первый раз получил прибыль два года назад. Сейчас как раз занимается посадкой на своих полях около 4000 новых растений - саженцев и семян.
Правда, как он рассказал агентству dpa, семена в этом сезоне повадились выкапывать из земли мыши-полевки. На одном из участков они уничтожили около 70 процентов плантации.
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Достопримечательности Бранденбурга
Потсдам
Наше знакомство с достопримечательностями Бранденбурга начнем в столице этой федеральной земли - Потсдаме. Во времена Прусского королевства в городе были возведены роскошные дворцы-резиденции и разбиты парки, сейчас имеющие статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Потсдам также является одним из традиционных центров немецкого кинематографа. Здесь находится студия Бабельсберг, основанная в 1912 году.
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Достопримечательности Бранденбурга
Сан-Суси
Сан-Суси - самый известный из потсдамских дворцов. Он был возведен в стиле рококо в 1745-1747 годах для Фридриха Великого. "Без забот" - так переводится его французское название. В этой летней резиденции монарх отдыхал от повседневной суеты и придворных. Среди других здешних памятников ЮНЕСКО - Новый дворец, Мраморный дворец, Бельведер, а также целое поселение, названное в честь царя Александра I.
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Достопримечательности Бранденбурга
Александровка
Александровка - уникальный памятник деревянного зодчества, истории германо-российских отношений и родственных связей между династиями Гогенцоллернов и Романовых. Поселение было заложено в 1826 году после смерти Александра I для русских певчих солдат, служивших при королевском дворе. Этому месту мы посвятили досье "Достопримечательности Германии: Деревня Александровка в Потсдаме".
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Достопримечательности Бранденбурга
Буковый лес Грумзин
От культурного наследия - к природному. В четверку Старых буковых лесов Германии из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО входит бранденбургский лес Грумзин в биосферном заповеднике Шорфхайде-Корин. Помимо старых деревьев здесь можно увидеть аистов, черных дятлов, орланов-белохвостов, поля цветущей весной пушицы, а также душистый подмаренник, из которого делают берлинский зеленый сироп для пива.
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Достопримечательности Бранденбурга
"Лес на реке Шпрее"
Примерно в ста километрах к юго-востоку от Потсдама расположен лесной регион Шпревальд. "Немецкая Венеция" на реке Шпрее имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Регион богат пойменными лугами и каналами. По этим каналам местные жители сами передвигаются на лодках и катают на них туристов. На фото - здешние тыквы, однако особую славу имеют шпревальдские соленые огурцы и квашеная капуста.
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Достопримечательности Бранденбурга
Храмы из валунов
В Бранденбурге сохранилось много церквей из ледниковых валунов. Эти камни собирали на полях, чтобы в обработанном или необработанном виде использовать для возведения таких деревенских храмов. Отсюда происходит их немецкое название - Feldsteinkirchen. Большинство построено в XIII веке. Эта фотография сделана в бранденбургской деревне Гютерфельде.
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Достопримечательности Бранденбурга
Вдоль Одера и Нейсе
По Бранденбургу удобно путешествовать на велосипедах. Популярностью, например, пользуется 630-километровый маршрут вдоль рек Одер и Нейсе (Oder-Neiße-Radweg). Он берет начало около истока Нейсе (Лужицка-Ниса) в Чехии и проходит вдоль германо-польской границы до балтийского острова Узедом.
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Достопримечательности Бранденбурга
Судоподъемник в Нидерфинове
Среди бранденбургских памятников инженерно-технического искусства следует упомянуть судоподъемник в Нидерфинове. Он был сдан в эксплуатацию в 1934 году и сейчас является старейшим таким сооружением в Германии. Ежегодно его посещает более 250 тысяч человек. Судовой лифт находится на канале, соединяющем реки Одер и Хафель. Разница высот составляет здесь 36 метров.
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Достопримечательности Бранденбурга
Коринский монастырь
Храм из валунов мы уже увидели. Теперь посмотрим на памятник кирпичной готики - Коринский монастырь, расположенный около города Эберсвальде. Это аббатство ордена цистерцианцев было заложено в 1258 году и распущено в середине XVI века во времена Реформации. Сейчас используется для культурных мероприятий. Здесь, например, проходит фестиваль "Коринское музыкальное лето".
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Достопримечательности Бранденбурга
Франкфурт-на-Одере
В Германии, как известно, есть два Франкфурта: гессенский - на Майне, бранденбургской - на Одере. Восточногерманский Франкфурт находится на границе с Польшей, куда можно перейти по мосту, попав в город Слубице. Сам Франкфурт часто называют "Городом Клейста". Немецкий драматург и поэт Генрих фон Клейст родился здесь в 1777 году.
Автор: Лина Эльтер, Максим Нелюбин