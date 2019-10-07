В Германии родителей просят держаться подальше от школ (фото)

Ридлинген • Проблема так называемых родительских такси (нем. Elterntaxi) в Германии существует уже не первый год, но в последнее время это явление стало все чаще приводить к заторам на подъездах к учебным заведениям и созданию опасных ситуаций перед ними. Здесь можно подробно прочитать о том, почему эксперты вообще не советуют возить детей в школу на машине. Однако далеко не все даже при большом желании могут от этого отказаться - по самым разным причинам.

Поэтому сейчас в Германии стали появляться специальные остановки для родителей (нем. Elternhaltestelle), расположенные вблизи от школ, но не прямо перед ними, а в местах, где можно лучше обеспечить безопасную высадку и избежать автомобильных очередей. Вот такой знак был установлен, например, в баден-вюртембергском городе Ридлингене: "Родительское такси. Отсюда мы дойдем сами!" (Elterntaxi. Ab hier schaffen wir es alleine!"). Согласитесь, пройти пару сотен метров пешком перед занятиями - не только полезно, но и приучает детей к самостоятельности.

Маленький шаг для родителей - большой шаг для ребенка!

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