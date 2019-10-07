 В Германии родителей просят держаться подальше от школ (фото) | Кадр дня | DW | 06.11.2019

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Кадр за кадром

В Германии родителей просят держаться подальше от школ (фото)

Так называемые родительские остановки помогают избежать опасных ситуаций и дают детям возможность приучаться к самостоятельности.

Ридлинген

Ридлинген • Проблема так называемых родительских такси (нем. Elterntaxi) в Германии существует уже не первый год, но в последнее время это явление стало все чаще приводить к заторам на подъездах к учебным заведениям и созданию опасных ситуаций перед ними. Здесь можно подробно прочитать о том, почему эксперты вообще не советуют возить детей в школу на машине. Однако далеко не все даже при большом желании могут от этого отказаться - по самым разным причинам.

Поэтому сейчас в Германии стали появляться специальные остановки для родителей (нем. Elternhaltestelle), расположенные вблизи от школ, но не прямо перед ними, а в местах, где можно лучше обеспечить безопасную высадку и избежать автомобильных очередей. Вот такой знак был установлен, например, в баден-вюртембергском городе Ридлингене: "Родительское такси. Отсюда мы дойдем сами!" (Elterntaxi. Ab hier schaffen wir es alleine!"). Согласитесь, пройти пару сотен метров пешком перед занятиями - не только полезно, но и приучает детей к самостоятельности.

Маленький шаг для родителей - большой шаг для ребенка!

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    Автор: Инга Ваннер, Кейт Мюзер


  • Фото: DW / Максим Нелюбин

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  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Самая необычная школа Германии

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    Один из элементов неповторимого стиля этого австрийского художника - затейливые и частично позолоченные купола небесного цвета, напоминающие маковки православных церквей. В Виттенберге он украсил ими школьное здание, возведенное в ГДР из железобетонных панелей в середине семидесятых, и перестроенное после воссоединения страны по проекту Хундертвассера в 1999 году.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Самая необычная школа Германии

    Посадить дерево

    Гармония с природой была важнейшим тезисом его творческой философии. Зеленые крыши, заросшие травой балконы, в специальных нишах - деревья-квартиросъемщики, как он сам их называл. Фасады домов Хундертвассера смотрят на нас глазами-окнами. Кажется, что эти здания словно выросли из земли.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Самая необычная школа Германии

    Конкурс

    Хундертвассер разработал проект без гонорара - в такой восторг он пришел от идей, представленных на конкурс, устроенный в Виттенберге перед плановым ремонтом. Учителя предложили тогда школьникам пофантазировать, какой они хотели бы видеть свою школу в будущем. Далее последовала череда случайностей, в результате которых рисунки попали в Вену в его архитектурное бюро.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Самая необычная школа Германии

    Шанс

    Перспектива появления в Виттенберге здания, связанного с именем этого знаменитого художника, понравилась не только учителям, школьникам и местным жителям, но и властям города, а также федеральной земли Саксония-Анхальт.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Самая необычная школа Германии

    Финансирование

    Ремонт с полным изменением облика и характера всего здания по стоимости, конечно, превышал стандартные государственные сметы на модернизацию учебных заведений, поэтому финансирование осуществлялось из разных источников, включая частные пожертвования. Общая сумма составила 9,5 миллиона марок (4,85 миллиона евро).

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Самая необычная школа Германии

    Где бьется, там живется

    За реализацию проекта, разработанного Хундертвассером, отвечали местные архитекторы. Сам он в Виттенберге ни разу не был. Особую сложность для строителей представляли необычные комбинации материалов на фасадах, не говоря уже о непременном атрибуте в зданиях Хундертвассера - битой керамической плитке.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Самая необычная школа Германии

    Параллели

    Такие мозаики охотно использовал еще один всемирно известный архитектор - каталонец Антонио Гауди, скончавшийся за два с половиной года до рождения Хундертвассера. В их творчестве можно найти и другие параллели.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Самая необычная школа Германии

    Вход разрешен

    Сплошного забора здесь нет. Каждый может зайти на территорию школы, чтобы самостоятельно осмотреть детали этого здания. Кроме того, в часы работы информационного центра здесь проводятся экскурсии по ее внутренним помещениям.

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    Самая необычная школа Германии

    Дополнительная информация

    Более подробную информацию о школе Хундертвассера в Виттенберге, а также о его биографии и творчестве можно узнать в рубрике ОКНО В ГЕРМАНИЮ.

    Автор: Максим Нелюбин


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