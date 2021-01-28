В Германии - рекордное с 2009 года снижение экспорта

Спад экспорта немецких товаров в 2020 году оказался самым сильным со времени мирового финансового кризиса 2009 года - на 9,3 процента, до 1,2047 триллиона евро. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщило Федеральное статистическое ведомство. Импорт в Германию снизился на 7,1 процента - его объем составил 1,0256 триллиона евро. В 2009 кризисном году снижение экспорта составило 18,4%.

В начале пандемии коронавируса, весной 2020 года, немецкий экспорт серьезно подкосили временное закрытие границ, нарушение логистики, а также перебои в цепях поставок. Впоследствии внешняя торговля постепенно начала улучшать показатели, но так и не смогла компенсировать падение. По последним прогнозам Федерального объединения оптовой и внешней торговли (BGA), 2021 год закончится для экономики Германии со значительным ростом, а докризисного уровня удастся достичь не позднее лета 2022 года.

Оздоровлению бизнеса немецких экспортеров способствовал прежде всего рост спроса из Китая - вторая экономика мира, важный рынок сбыта немецких товаров, выросла в прошлом году, несмотря на трудности, связанные с пандемией COVID-19.

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