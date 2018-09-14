 В Германии прошли акции против правых экстремистов | Новости из Германии о Германии | DW | 16.09.2018

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Германия

В Германии прошли акции против правых экстремистов

Участники демонстраций в Кельне, Дортмунде и Гельзенкирхене выступали за гуманную политику в отношении беженцев, против расизма и сегрегации.

Демонстрация в поддержку беженцев под девизом Кельн заявляет о своей позиции

Демонстрация в поддержку беженцев под девизом "Кельн заявляет о своей позиции"

Тысячи митингующих в Кельне, Дортмунде и Гельзенкирхене присоединились в воскресенье, 16 сентября, к акциям  против правых экстремистов.

Демонстрация под девизом "Кельн заявляет о своей позиции" ("Köln zeigt Haltung") собрала, по разным оценкам, от семи до 12 тысяч протестующих. Они, в частности, выступили за гуманную политику в отношении беженцев, против расизма и сегрегации.

Многие требовали прекратить депортацию мигрантов из Кельна и федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

Акцию поддержали представители более 120 инициатив, организаций, партий, благотворительных фондов, евангелической и католической церквей. К собравшимся присоединилась, в частности, обер-бургомистр города Хенриетте Рекер (Henriette Reker).

Помимо митингов в городе прошли концерты и выступления артистов, в частности, кабаретистки Каролин Кебекус (Carolin Kebekus).

В Гельзенкирхене есть пострадавший

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В Гельзенкирхене в ходе протестного марша против групп правого толка и демонстраций противоположной направленности пострадал 65-летний мужчина. По предварительным данным, он выступал в поддержку демократии и толерантности и получил удар бутылкой в голову.

По данным полиции, здесь к маршу присоединились около двух тысяч, еще порядка 350 человек стали участниками контрдемонстраций.

Ранее в Хемнице на юго-западе Саксонии полиция задержала членов самопровозглашенной "народной дружины", угрожавших прохожим и выкрикивавших расистские оскорбления.

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    Автор: Ирина Филатова


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