В Германии прошли акции против правых экстремистов

Тысячи митингующих в Кельне, Дортмунде и Гельзенкирхене присоединились в воскресенье, 16 сентября, к акциям против правых экстремистов.

Демонстрация под девизом "Кельн заявляет о своей позиции" ("Köln zeigt Haltung") собрала, по разным оценкам, от семи до 12 тысяч протестующих. Они, в частности, выступили за гуманную политику в отношении беженцев, против расизма и сегрегации.

Многие требовали прекратить депортацию мигрантов из Кельна и федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

Акцию поддержали представители более 120 инициатив, организаций, партий, благотворительных фондов, евангелической и католической церквей. К собравшимся присоединилась, в частности, обер-бургомистр города Хенриетте Рекер (Henriette Reker).

Помимо митингов в городе прошли концерты и выступления артистов, в частности, кабаретистки Каролин Кебекус (Carolin Kebekus).

В Гельзенкирхене есть пострадавший

В Гельзенкирхене в ходе протестного марша против групп правого толка и демонстраций противоположной направленности пострадал 65-летний мужчина. По предварительным данным, он выступал в поддержку демократии и толерантности и получил удар бутылкой в голову.

По данным полиции, здесь к маршу присоединились около двух тысяч, еще порядка 350 человек стали участниками контрдемонстраций.

Ранее в Хемнице на юго-западе Саксонии полиция задержала членов самопровозглашенной "народной дружины", угрожавших прохожим и выкрикивавших расистские оскорбления.

Смотритетакже:

Инфографика: Беженцы в Германии Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

Инфографика: Беженцы в Германии Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

Инфографика: Беженцы в Германии Образование и работа - условие успешной интерграции Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

Инфографика: Беженцы в Германии На родину по собственному желанию Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика. Автор: Ирина Филатова

