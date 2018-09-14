В Германии прошли акции против правых экстремистов

Участники демонстраций в Кельне, Дортмунде и Гельзенкирхене выступали за гуманную политику в отношении беженцев, против расизма и сегрегации.
Тысячи митингующих в Кельне, Дортмунде и Гельзенкирхене присоединились в воскресенье, 16 сентября, к акциям против правых экстремистов.
Демонстрация под девизом "Кельн заявляет о своей позиции" ("Köln zeigt Haltung") собрала, по разным оценкам, от семи до 12 тысяч протестующих. Они, в частности, выступили за гуманную политику в отношении беженцев, против расизма и сегрегации.
Многие требовали прекратить депортацию мигрантов из Кельна и федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.
Акцию поддержали представители более 120 инициатив, организаций, партий, благотворительных фондов, евангелической и католической церквей. К собравшимся присоединилась, в частности, обер-бургомистр города Хенриетте Рекер (Henriette Reker).
Помимо митингов в городе прошли концерты и выступления артистов, в частности, кабаретистки Каролин Кебекус (Carolin Kebekus).
В Гельзенкирхене есть пострадавший
В Гельзенкирхене в ходе протестного марша против групп правого толка и демонстраций противоположной направленности пострадал 65-летний мужчина. По предварительным данным, он выступал в поддержку демократии и толерантности и получил удар бутылкой в голову.
По данным полиции, здесь к маршу присоединились около двух тысяч, еще порядка 350 человек стали участниками контрдемонстраций.
Ранее в Хемнице на юго-западе Саксонии полиция задержала членов самопровозглашенной "народной дружины", угрожавших прохожим и выкрикивавших расистские оскорбления.
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