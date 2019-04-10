В Германии проходит спецоперация против вероятных сторонников ХАМАС

Федеральная полиция Германии проводит спецоперацию против предполагаемой сети сторонников радикального исламистского движения ХАМАС. Обыски утром в среду, 10 апреля, проходят в 90 объектах в федеральных землях Бавария, Баден-Вюртемберг, Гессен, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц, Северный Рейн-Вестфалия, Шлезвиг-Гольштейн, а также в Берлине и Гамбурге, сообщает МВД ФРГ. Внимание правоохранителей обращено, в частности, на объединения WWR Help и Ansaar International, которые позиционируют себя как гуманитарные организации.

Глава МВД ФРГ: Поддержка экстремистов под видом благотворительных организаций

Ведомство заявило о доказательствах "финансовой и пропагандистской поддержки" ХАМАС. Тот, кто "под видом гуманитарной помощи" поддерживает радикальное движение, попирает фундаментальные ценности конституции, подчеркнул министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). Кроме того, подобная деятельность дискредитирует работу благотворительных организаций, добавил министр.

Список террористических организаций был создан в Европейском Союзе после терактов 11 сентября 2001 года. Евросоюз, Израиль, Канада, США и Япония признают исламистское движение ХАМАС террористической организацией. Австралия и Великобритания причисляют к подобным организациям только военное крыло ХАМАС.

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