 В Германии проходит масштабная проверка оплаты минимальной заработной платы | Новости из Германии о Германии | DW | 11.09.2018

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Германия

В Германии проходит масштабная проверка оплаты минимальной заработной платы

Работодателей в Германии проверяют 6 тысяч оперативников, которые могут недоплачивать своим сотрудникам. Из-за их действий в бюджет Германии не попадает около миллиарда евро налогов.

Символическая картинка: купюры евро в руках людей

В Германии началась масштабная проверка бизнеса из-за возможной неуплаты минимальной почасовой заработной платы. Ее проводит таможенная служба ФРГ, которая традиционно занимается этим вопросом, сообщило агентство dpa во вторник, 11 сентября.

В проверке задействованы 6 тысяч оперативных сотрудников, она будет проходить два дня. Следователи изучают документы работодателей на предмет поиска фактов недоплаты своим сотрудникам. Минимальная почасовая заработная плата в Германии составляет 8,84 евро в час.

Контекст

В России и Германии в один и тот же день приняты принципиальные решения по пенсионной системе. В РФ ключевая цифра - 60 лет, в ФРГ их две: 48% и 20%. (29.08.2018)

В ежегодных рекомендациях Международного валютного фонда Берлину говорится о мерах, необходимых для развития экономики и снижения дефицита рабочей силы. (14.05.2018)

Обман на миллиард евро

Особое внимание таможенники уделяют таким отраслям, как ресторанный и гостиничный бизнес, логистика, строительство и перевозки, где работодатели недоплачивают особенно часто. По различным оценкам, от действий таких компаний бюджет ФРГ может недополучать до 1 миллиарда евро налогов ежегодно.

По словам министра финансов Германии, в будущем также планируются проверки неуплаты детских пособий и иных социальных льгот со стороны работодателей, для этого ведомство намерено нанять новых сотрудников.

В начале августа Федеральное агентство по труду Германии отчиталось о размерах зарплат в Германии. По данным на 31 декабря 2017 года, средний уровень зарплат (до уплаты налогов) в восточных землях составляет 2600 евро, в западных - 3339 евро.

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    Автор: Ксения Сафронова


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