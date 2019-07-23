В Германии протестировали двухместное воздушное такси

В Штутгарте на юге Германии в субботу, 14 сентября, успешно прошел демонстрационный полет двухместного беспилотника - волокоптера. Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter технический директор компании-производителя Volocopter Ян-Хендрик Бёленс (Jan-Hendrik Boelens).

Как отмечается в анонсе мероприятия Vision Smart City, в рамках которого проходил полет, он стал первым, совершенным в крупном европейском городе. Движимый электрическими двигателями волокоптер-такси находился в воздухе около музея Mercedes-Benz на протяжении четырех минут. Пилот управлял им, находясь на земле, пассажиров в кабине также не было.

Председатель правления автоконцерна Daimler Ола Каллениус (Ola Källenius), присутствовавший на мероприятии, выразил убежденность в том, что волокоптер-такси поможет решить проблему пробок. Daimler принимает участие в проекте, в рамках которого планируется, что в будущем волокоптер будет управляться автономно, без вмешательства человека. Глава компании Volocopter Флориан Ройтер (Florian Reuter) рассчитывает через два-три года получить разрешение на использование волокоптеров в качестве такси.

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