В Германии призвали отказаться от пятничной молитвы в мечетях

Центральный совет мусульман Германии призвал к отказу от пятничной молитвы из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. "Мы настоятельно рекомендуем с сегодняшнего дня и до дальнейшего уведомления приостановить пятничную молитву в мечетях. По крайней мере, до конца марта", - заявил председатель Центрального совета Айман Мазиек (Aiman Mazyek). Кроме того, по его мнению, следует отказаться и от других мероприятий в мечетях.

Решение Центрального совета было принято по согласованию с исламскими учеными, медицинскими ведомствами и федеральным правительством.

В Казахстане проповеди отменяют с 20 марта

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) также приняло решение с 20 марта временно отменить проповеди в мечетях перед пятничной молитвой из-за угрозы распространения коронавируса. Как указывается в заявлении ДУМК, верующие должны приходить в мечеть в масках, а после намаза им не рекомендуется пожимать друг другу руки. "Необходимо покинуть мечеть сразу после намаза; нельзя приводить маленьких детей в мечеть, не рекомендуется приходить пожилым людям, заболевшим людям и женщинам", - рекомендует ДУМК.

В Казахстане подтверждены первые случаи заболевания. Речь идет о двух гражданах республики, вернувшихся из Германии, заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов. По его словам, они находятся в больнице в Алматы. Кроме того, власти намерены поместить в карантин всех пассажиров, прилетевших 9 марта вместе с первым из зараженных. А пассажиры и экипаж рейса, на котором прилетел второй инфицированный, уже находятся в карантине, добавили в министерстве.

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