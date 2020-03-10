 В Германии призвали автомобилистов воздержаться от закупок бензина впрок | Новости из Германии о Германии | DW | 10.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В Германии призвали автомобилистов воздержаться от закупок бензина впрок

Цены на бензин подвержены постоянным колебаниям, а хранение топлива дома может быть опасно для жизни, заявил Общегерманский автомобильный клуб ADAC.

Бензин на заправке

На фоне значительного снижения цен на бензин Общегерманский автомобильный клуб ADAC призвал автомобилистов воздержаться от скупки топлива впрок. "Во-первых цены на бензин подвержены постоянным колебаниям, во-вторых, против создания запасов говорит фактор безопасности", - заявил представитель ADAC в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованным во вторник, 10 марта.

Он напомнил, что хранение автомобильного топлива дома может быть смертельно опасным. "Из резервных емкостей легко улетучиваются быстровоспламеняющиеся испарения", - пояснил представитель ADAC. По его словам, потребители могут хранить в гаражах до 200 литров дизельного топлива и до 20 литров бензина.

Цены на топливо и на нефть

Цены на топливо в последнее время постепенно снижаются параллельно с ценами на нефть. 9 марта цены на нефть пережили крупнейший обвал со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Уже через несколько часов после начала торгов в Азии показатели рухнули примерно на 30 процентов. 10 марта цены на нефть вновь слегка выросли. В частности, на бирже в Сингапуре один баррель европейской марки Brent подорожал на 6,6 процента до 36 долларов, один баррель американской марки WTI - на 6,1 процента до более чем 33 доллара.

6 марта в Вене неудачей завершились переговоры ОПЕК+ по вопросу снижения объемов нефтедобычи. ОПЕК предложила 14 странам, входящим в объединение, во втором квартале 2020 года сократить ежедневную добычу нефти на 1 миллион баррелей, а 10 партнерам организации, в том числе России, - взять на себя еще 500 тысяч баррелей. РФ не приняла предложение, объяснявшееся стремлением удержать цены на нефть от дальнейшего снижения на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, которая отрицательно влияет на мировые экономические прогнозы и спрос на нефть.

Смотрите также:

  • default

    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Автобаны - главные транспортные артерии Германии. Их протяженность составляет почти 13 тысяч километров. Вдоль этих магистралей работают сотни заправочных станций, кафе и ресторанов, обустроены парковки. На некоторых из них можно не только сделать остановку, но и помолиться - например, в этом придорожном храме около автобана A45 (Autohof Wilnsdorf), освященном в начале нынешнего лета.

  • default

    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Съезды к ним обозначены специальными дорожными указателями: "Autobahnkirche", "Autobahnkapelle" - "Церковь на автобане", "Часовня на автобане". Первую открыли в 1958 году. Сейчас по всей Германии насчитывается четыре десятка таких храмов.

  • default

    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Одна из первых таких церквей находится около города Флото (Vlotho) в городке Экстер (Exter), недалеко от федеральной скоростной магистрали A2. В качестве Autobahnkirche этот храм, построенный в середине XVII века, начали использовать в 1959 году.

  • default

    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Одновременно он продолжает оставаться приходским храмом здешней евангелической общины, основанной в 1666 году. Помимо двух тысяч местных протестантов, которые регулярно приходят сюда на службы, ежегодно в этой церкви бывает около 30 тысяч водителей и пассажиров, заезжающих сюда с автобана.

  • default

    Молитвы у автобана

    Придорожные церкви Германии

    Богослужения евангелической общины Экстера проходят здесь по воскресеньям в церковные праздники. Начинаются они в десять часов утра. В отличие от этой церкви, многие другие придорожные храмы являются часовнями, то есть регулярных служб в них не бывает.

  • default

    Молитвы у автобана

    Придорожные церкви Германии

    Для путников рядом с церковью обустроен уголок для отдыха, установлены деревянный стол и скамейки. Уютное и тихое место в стороне от шума скоростной магистрали.

  • default

    Молитвы у автобана

    Придорожные церкви Германии

    Прежде, чем перейти к примерам современной архитектуры, заглянем в еще один древний храм, открытый для путников с автобана, еще более старый, чем церковь в Экстере. Романская архитектура, XII век...

  • default

    Молитвы у автобана

    Придорожные церкви Германии

    Этот храм рассоложен около автобана A4 у городка Вильсдруф (Wilsdruff) между Эрфуртом и Дрезденом. "Статус" Autobahnkirche ему присвоили в 2005 году.

  • default

    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Храм этот посвящен Св. Якову и находится на паломническом по пути Jakobsweg в испанский город Сантьяго-де-Компостела.

  • default

    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Одна из самых посещаемых придорожных церквей Германии - храм Святого Христофора под Баден-Баденом. Многих привлекает необычное архитектурное решение проекта. Ежегодно эту церковь, построенную в 1978 году, посещает около 300 тысяч водителей и пассажиров.

  • default

    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Современные придорожные храмы часто выделяются своим необычным видом. Экуменическая Никополская часовня (Emmauskapelle), расположенная между Штутгартом и Зигеном на трассе А81, заметна издалека. Особо внимание привлекает ее почти 13-метровый бетонный крест.

  • default

    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Этот придорожный храм Autobahnkirche Medenbach находится под Франкфуртом-на-Майне, всего в 30 метрах от проезжей части автобана A3 - одной из самых оживленных скоростных дорог Германии. Ежегодно в нем бывает около 40 тысяч человек, а построен он полностью на средства одного частного предпринимателя.

  • default

    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Эта католическая придорожная церковь Св. Христофора на автобане А9 (Берлин-Мюнхен) в районе Химмелькрон (Himmelkron), примерно в 20 километрах от Байройта, была освящена в 1998 году.

  • default

    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Небольшая часовня на автобане А4 между Айзенахом и Дрезденом. Возведена в 2003 году на средства фирмы, управляющей здешним заправочно-сервисным центром.

  • default

    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Еще две такие же небольшие часовни эта фирма установила на других своих станциях около автобанов. Посетители могут здесь не только помолиться, но и оставить запись в специальной книге просьб.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 12:42

Обвал рубля и нефти: что с курсом доллара и выдержит ли Путин новый кризис? DW Новости

Контекст

Молитвы у автобана

Немецкие храмы около скоростных дорог - Autobahnkirchen. Каждый день в них бывают тысячи водителей и пассажиров. (25.06.2013)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сто тысяч литров за доллар: почему в Венесуэле самый дешевый бензин в мире  

Только в России: нефть дешевеет, бензин дорожает  

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Обвал рубля имени В.В.Путина  

Немецкие эксперты: чем лучше мыть голову - шампунем или мылом?  

Дело МН17: как проходил первый день слушаний  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно