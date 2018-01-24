 В Германии предотвращено нападение с ножом в школе | Новости из Германии о Германии | DW | 03.04.2019

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Германия

В Германии предотвращено нападение с ножом в школе

Полиция узнала о готовящемся нападении из чата в интернете. Задержан 17-летний школьник, у него обнаружены несколько ножей.

На улице Фленсбурга

Во Фленсбурге на севере Германии после конкретной угрозы применения насилия задержан 17-летний учащийся профессионального училища. Как сообщила местная полиция в среду, 3 апреля, у него имелись при себе несколько ножей.

Контекст

В России прошла серия кровавых нападений на школы. Немецкий психолог в интервью DW рассказал о том, как в Германии действуют в случае возникновения такой угрозы, и как ее распознают. (19.01.2018)

Согласно сообщению, накануне вечером сотрудники правоохранительных органов узнали, что о запланированном нападении было объявлено в одном из интернет-чатов. Автор поста написал, что собирается 3 апреля убить в несколько человек.

В результате проверки учащихся при входе в заведение в начале учебного дня полицейские обнаружили у 17-летнего гражданина Германии ножи, его задержали. В ходе первых следственных мероприятий подозрение в отношении школьника конкретизировалось, отмечает полиция. Продолжается выяснение подоплеки инцидента.

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