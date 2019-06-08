В Германии - праздник мельниц (фото)

Гримма • Эта фотография сделана в начале нынешнего июня в саксонской деревне Шкортиц около города Гримма. В ближайший понедельник, 10 июня, эта и многие другие мельницы по всей Германии будут открыты для посещения в рамках традиционного Немецкого дня мельниц (Deutscher Mühlentag), который проводится в выходной Духов день, он же - Пятидесятница(Pfingsten). В нем будет участвовать более 1100 исторических мельниц по всей стране - ветряных, водяных, конных и разных других. Интерактивная карта - здесь: deutschermuehlentag.de.

Идея провести такой праздник родилась в 1987 году в Нижней Саксонии, а первый общефедеральный День мельниц был организован в Германии в 1994 году. История мельничного дела насчитывает более 2000 лет. Мельницы могут применяться для выполнения более 160 задач и считаются старейшими механизмами, созданными человеком.

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Ветряные мельницы в Германии Обычно, когда речь заходит об исторических ветряных мельницах, все вспоминают Голландию, но и в Германии их сохранилось немало - более тысячи. Наш обзор начнем ранним утром в Саксонии. Эта ветряная мельница была построена в Бад-Дюбене (Bad Düben) в 1840 году.

Ветряные мельницы в Германии Ветряная мельница 1868 года постройки в Иссуме (Issum), Северный Рейн - Вестфалия.

Ветряные мельницы в Германии "Мельница шутов" 1809 года постройки - штаб-квартира карнавального общества в городе Фирзен, Северный Рейн - Вестфалия.

Ветряные мельницы в Германии Козловая ветряная мельница 1812 года постройки в Музее под открытым небом в Детмольде (Detmold), Северный Рейн - Вестфалия.

Ветряные мельницы в Германии Самая старая функционирующая ветряная мельница Восточной Германии. Построена в 1686 году. Лебуза (Lebusa), Бранденбург.

Ветряные мельницы в Германии Ветряная мельница XIX века на курорте Бад-Цвишенан (Bad Zwischenahn), Нижняя Саксония.

Ветряные мельницы в Германии Ветряная мельница 1780 года в Музее под открытым небом в Коммерне (Kommern), Северный Рейн - Вестфалия.

Ветряные мельницы в Германии "Черная мельница" на острове Хиддензе. В 1927 году была перестроена и долгое время была дачей знаменитой танцовщицы Грет Палукка (Gret Palucca, 1902-1993).

Ветряные мельницы в Германии Ветряная мельница в городе Клюц (Klütz), Мекленбург - Передняя Померания. Была возведена на месте более старой мельницы в 1904 году. Сейчас здесь работает ресторан.

Ветряные мельницы в Германии Копия исторической мельницы, построенной в Потсдаме во времена Фридриха Великого в конце XVIII века. Находится около дворца Сан-Суси, Бранденбург.

Ветряные мельницы в Германии Ветряная мельница XV века в башне крепостной стены в Цонсе (Zons), Северный Рейн - Вестфалия.

Ветряные мельницы в Германии Ветряная мельница 1842 года в городе Вольмирштедт (Wolmirstedt), Саксония-Анхальт.

Ветряные мельницы в Германии Ветряная мельница 1829 года в Крокау (Krokau), Шлезвиг-Гольштейн.

Ветряные мельницы в Германии "Зеленая" и "Красная" ветряные мельницы-близнецы конца XVII - начала XVIII веков в рыбацкой деревне Греетзиль (Greetsiel) на побережье Северного моря, Нижняя Саксония.

Ветряные мельницы в Германии Так эти же две мельницы в нижнесаксонском Греетзиле выглядят в звездную ночь.

Ветряные мельницы в Германии Мельница 1743 года в Клетбахе (Klettbach) под Эрфуртом, Тюрингия.

Ветряные мельницы в Германии Мельница 1810 года постройки в Нидерндоделебене (Niederndodeleben), Саксония-Анхальт.

Ветряные мельницы в Германии Ветряная мельница 1903 года в Фельтхайме (Veltheim), Северный Рейн - Вестфалия.

Ветряные мельницы в Германии Ветряная мельница 1638 года в Махтзуме (Machtsum) под Хильдесхаймом, Нижняя Саксония.

Ветряные мельницы в Германии Начали обзор ранним утром - закончим поздней ночью. На фотографии - ветряная мельница 1883 года в Хюлльхорсте (Hüllhorst), Северный Рейн - Вестфалия. Автор: Максим Нелюбин



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