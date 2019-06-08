В Германии - праздник мельниц (фото)

В празднике будет участвовать более 1100 исторических мельниц по всей Германии.
Гримма • Эта фотография сделана в начале нынешнего июня в саксонской деревне Шкортиц около города Гримма. В ближайший понедельник, 10 июня, эта и многие другие мельницы по всей Германии будут открыты для посещения в рамках традиционного Немецкого дня мельниц (Deutscher Mühlentag), который проводится в выходной Духов день, он же - Пятидесятница(Pfingsten). В нем будет участвовать более 1100 исторических мельниц по всей стране - ветряных, водяных, конных и разных других. Интерактивная карта - здесь: deutschermuehlentag.de.
Идея провести такой праздник родилась в 1987 году в Нижней Саксонии, а первый общефедеральный День мельниц был организован в Германии в 1994 году. История мельничного дела насчитывает более 2000 лет. Мельницы могут применяться для выполнения более 160 задач и считаются старейшими механизмами, созданными человеком.
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