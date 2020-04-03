В Германии почти на 40 процентов упали продажи автомобилей

Продажи автомобилей в Германии резко сократились с началом кризиса вокруг распространения коронавируса SARS-CoV-2. В марте были зарегистрированы почти 215 тысяч новых автомобилей, что на 37,7 процента меньше, чем за тот же месяц 2019 года, сообщило в пятницу, 3 апреля, Федеральное автотранспортное ведомство Германии (KBA) во Фленсбуге.

При этом число новых автомобилей, приобретенных фирмами, сократилось почти на 40 процентов, частных автомобилей - на 34 процента, указывается далее. За весь первый квартал текущего года число допущенных к эксплуатации новых автомобилей снизилось на 20 процентов.

Резко выросли продажи гибридов и электромобилей

Вместе с тем значительно выросли показатели допущенных гибридных и электромобилей. В сравнении с мартом 2019 года число новых электромобилей выросло на 56 процентов до 10,3 тысячи, число автомобилей с комбинированным приводом - на 62 процента до 28,7 тысячи. Кроме того, слегка (на 2,3 процента) выросли проджаи новых автокемперов.

Как сообщило Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA) в ответ на запрос Reuters, сокращение продаж новых автомобилей за один месяц стало наиболее сильным с момента воссоединения Германии. Главной причиной, по всей видимости, стали ограничения в общественной жизни, принятые властями в ходе распространения коронавируса. Не работают как дилеры, так и ведомства, занимающиеся регистрацией автомобилей, резко снизилась и готовность людей покупать новые машины, отметил представитель автомобильной отрасли в интервью агентству.

Между тем показатель заказов новых автомобилей, поступивших из Германии, в марте снизился на 30 процентов, указало далее VDA. Заказы из-за границы сократились на 37 процентов в сравнении с тем же месяцем 2019 года. В ближайшие недели показатели продаж могут сократиться еще сильнее, поскольку с середины марта практически остановлено производство автомобилей, сотни тысяч сотрудников автомобильной отрасли работают по сокращенному графику.

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