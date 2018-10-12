В Германии почти втрое снизилось число нападений на общежития беженцев

Число нападений на общежития для беженцев в Германии в 2018 году снизилось почти втрое. Об этом свидетельствуют данные Федерального ведомства по уголовным делам, предоставленные по запросу газеты Neue Osnabrücker Zeitung.

С января по сентябрь текущего года в ФРГ зафиксировано на 44 процента меньше нападений на места размещения мигрантов, чем за тот же период 2017 года, пишет газета в пятницу, 12 октября.

В 2017 году в Германии каждые три месяца в среднем совершалось более 80 таких нападений, а в 2018-м, согласно предварительным данным, - 36. В то же время отмечается, что некоторые сообщения о подобных преступлениях поступают обычно с опозданием.

В 2017 году во всей Германии было зарегистрировано 312 нападения на места размещения беженцев. В 2016 - 995, а годом ранее, в пик миграционного кризиса в стране, - 1031.

Смотрите также:

Инфографика: Беженцы в Германии Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

Инфографика: Беженцы в Германии Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

Инфографика: Беженцы в Германии Образование и работа - условие успешной интерграции Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

Инфографика: Беженцы в Германии На родину по собственному желанию Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика. Автор: Ирина Филатова

