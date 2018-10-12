 В Германии почти втрое снизилось число нападений на общежития беженцев | Новости из Германии о Германии | DW | 12.10.2018

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Германия

В Германии почти втрое снизилось число нападений на общежития беженцев

В 2017 году в ФРГ было зарегистрировано 312 нападения на места размещения беженцев. Это почти в три раза меньше, чем в пик миграционного кризиса три года назад.

После нападения на общежитие для беженцев в Бранденбурге, октябрь 2016 года

После нападения на общежитие для беженцев в Бранденбурге, октябрь 2016 года

Число нападений на общежития для беженцев в Германии в 2018 году снизилось почти втрое. Об этом свидетельствуют данные Федерального ведомства по уголовным делам, предоставленные по запросу газеты Neue Osnabrücker Zeitung.

Контекст

Несмотря на недавние нападения и атаки в немецких городах, число преступлений в ФРГ неуклонно снижается в последние годы. А влияние беженцев на уровень преступности остается минимальным. (04.08.2016)

На следующий день после нападения на пассажиров в поезде под Вюрцбургом в очередной раз стало ясно: отношение к беженцам глубоко раскалывает немецкое общество, считает Феликс Штайнер. (20.07.2016)

С января по сентябрь текущего года в ФРГ зафиксировано на 44 процента меньше нападений на места размещения мигрантов, чем за тот же период 2017 года, пишет газета в пятницу, 12 октября.

В 2017 году в Германии каждые три месяца в среднем совершалось более 80 таких нападений, а в 2018-м, согласно предварительным данным, - 36. В то же время отмечается, что некоторые сообщения о подобных преступлениях поступают обычно с опозданием.

В 2017 году во всей Германии было зарегистрировано 312 нападения на места размещения беженцев. В 2016 - 995, а годом ранее, в пик миграционного кризиса в стране, - 1031.

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    Автор: Ирина Филатова


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Neue Osnabrücker Zeitung: Число нападений на общежития беженцев снижается

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