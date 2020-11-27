В Германии почтили память жертв теракта в Ханау

В связи с годовщиной теракта в Ханау (федеральная земля Гессен) президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) потребовал провести полноценное расследование этого преступления. "Наше государство не смогло выполнить обещание обеспечить защиту, безопасность и свободу всем, кто живет в нем мирно", - заявил Штайнмайер в пятницу, 19 февраля, в Ханау на траурной церемонии в память о погибших.
Это подрывает доверие граждан к государству и "не может оставлять нас равнодушными, поскольку государство нуждается в этом доверии", подчеркнул глава государства. Одновременно он признал, что государство и его служащие не застрахованы от ошибок. Именно поэтому преступление должно быть полностью расследовано, это расследование не отводится на усмотрение государства, а является его обязанностью по отношению к обществу и близким жертв, сказал Штайнмайер.
В свою очередь министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) заявил, что у всех жителей Германии должна быть возможность жить в безопасности. "Мы будем давать отпор всем, кто распространяет яд правого экстремизма, расизма и антисемитизма и борется с нашим свободолюбивым образом жизни", - написал Зеехофер в Twitter.
Евангелическая церковь в этот же день в церкви Мариенкирхе в Ханау почтила память жертв теракта и призвала граждан Германии к мирному сосуществованию, проявлению гражданского мужества и сплоченности. "Произошедшее в Ханау касается нас всех", - напомнила епископ евангелической церкви Кургессен-Вальдек Беате Хофман (Beate Hofmann).
Теракт по мотивам правого экстремизма
19 февраля 2020 года 43-летний немец Тобиас Р. застрелил в Ханау девять человек в двух кальянных. В результате стрельбы пять человек получили тяжелые ранения. Затем Тобиас Р. вернулся домой, где, судя по всему, убил свою 72-летнюю мать, после чего покончил с собой. Министерство внутренних дел ФРГ квалифицировало происшествие в Ханау как теракт, совершенный по мотивам правого экстремизма.
В ноябре 2020 года прокуратура представила отчет, согласно которому Тобиас Р. страдал от психического заболевания. У него были выявлены явные признаки параноидной шизофрении. На психическое расстройство была наложена "праворадикальная идеология" с "ксенофобскими, расистскими и этническими элементами", говорится в документе. Разум злоумышленника в нем описан как "своеобразное переплетение" "связанных с болезнью фантазий" и "политико-идеологического фанатизма".
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Автор: Наталья Позднякова