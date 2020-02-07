В Германии построили царь-скворечник для стрижей и летучих мышей (фото)

Цайц • На этой фотографии из восточногерманской федеральной земли Саксония-Анхальт изображена не сказочная избушка на курьих ножках. Так выглядит новый, так сказать, многоквартирный скворечник, который только что соорудили здесь на укороченной вышке, использовавшейся раньше для размещения антенн и передатчиков. Высота домика - 3,60 метра, ширина сторон - 2,40 метра.

Черные стрижи - соседи летучих мышей

В этом птичьем общежитии находится в общей сложности двадцать ящиков для гнездования. Шесть из них, например, предназначены для черных стрижей (нем. Mauersegler). Стены сделаны двойными для того, чтобы между ними могли летом также обитать летучие мыши.

Птенец черного стрижа

Обслуживание номеров

"Номера" будут обслуживаться. Специалисты-орнитологи смогут попадать внутрь для уборки и наблюдений через специальный люк. Проект был финансирован из средств земельной программы по защите редких видов в Саксонии-Анхальт.

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