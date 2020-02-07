 В Германии построили царь-скворечник для стрижей и летучих мышей (фото) | Кадр дня | DW | 18.03.2020

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Кадр за кадром

В Германии построили царь-скворечник для стрижей и летучих мышей (фото)

Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу - задом? Нет, в этом домике живет не Баба-яга. Он предназначен для птиц и летучих мышей.

Большой скворечник готов принять первых квартиросъемщиков

Большой скворечник готов принять первых квартиросъемщиков

Цайц • На этой фотографии из восточногерманской федеральной земли Саксония-Анхальт изображена не сказочная избушка на курьих ножках. Так выглядит новый, так сказать, многоквартирный скворечник, который только что соорудили здесь на укороченной вышке, использовавшейся раньше для размещения антенн и передатчиков. Высота домика - 3,60 метра, ширина сторон - 2,40 метра.

Черные стрижи - соседи летучих мышей

В этом птичьем общежитии находится в общей сложности двадцать ящиков для гнездования. Шесть из них, например, предназначены для черных стрижей (нем. Mauersegler). Стены сделаны двойными для того, чтобы между ними могли летом также обитать летучие мыши.

Птенец черного стрижа

Птенец черного стрижа

Обслуживание номеров

"Номера" будут обслуживаться. Специалисты-орнитологи смогут попадать внутрь для уборки и наблюдений через специальный люк. Проект был финансирован из средств земельной программы по защите редких видов в Саксонии-Анхальт.

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    (нем. Buchfink) • Семейство: Вьюрковые. Род: Зяблики

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    (нем. Grünfink) • Семейство: Вьюрковые. Род: Щеглы

  • Вьюрок

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    (нем. Bergfink) • Семейство: Вьюрковые. Род: Зяблики

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    Большой пестрый дятел

    (нем. Buntspecht) • Семейство: Дятловые. Род: Пестрые дятлы

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    (нем. Haussperling) • Семейство: Воробьиные. Род: Настоящие воробьи

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    (нем. Feldsperling) • Семейство: Воробьиные. Род: Настоящие воробьи

  • Обыкновенный поползень

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    Обыкновенный поползень

    (нем. Kleiber) • Семейство: Поползневые. Род: Поползни

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    Зарянка

    (нем. Rotkehlchen) • Семейство: Мухоловковые. Род: Зарянки

  • Большая синица

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Большая синица

    (нем. Kohlmeise) • Семейство: Синицевые. Род: Синицы

  • Обыкновенная лазоревка

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Обыкновенная лазоревка

    (нем. Blaumeise) • Семейство: Синицевые. Род: Лазоревки

  • Сорока

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    Сорока

    (нем. Elster) • Семейство: Врановые. Род: Сороки

  • Черный дрозд

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Черный дрозд

    (нем. Amsel) • Семейство: Дроздовые. Род: Дрозды

  • Вяхирь

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Вяхирь

    (нем. Ringeltaube) • Семейство: Голубиные. Род: Голуби

    Автор: Максим Нелюбин


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