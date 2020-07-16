В Германии построили Третьяковку (фото)

Эта модель Новой Третьяковки из LEGO предлагает совершить экскурсию по выставке "Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Москва. Берлин. Париж". На белых стенках развешаны произведения искусства европейских художников. 88 художников из 35 стран покажут 200 работ. Среди них - Георг Базелиц (Georg Baselitz), Эрвин Вурм, Герхард Рихтер (Gerhard Richter).

В реальном масштабе стены высотой в 4,50 метра предстоит еще построить на площадке Новой Третьяковки "Западное крыло". Общая протяженность стен 700 - 800 метров. Миниатюрная модель Третьяковской галереи сейчас находится в офисе Фонда искусства и культуры (Stiftung für Kunst und Kultur e.V. Bonn) в Бонне.

Первой в своих стенах выставку произведений европейских художников примет Третьяковская галерея (11 ноября 2020 - 21 февраля 2021), после чего экспозиция переедет сначала в Берлин, а затем - в Париж. Из-за пандемии коронавирусной инфекции кураторы не могут отправиться в Москву и вынуждены готовить передвижную выставку дистанционно.

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