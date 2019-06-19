В Германии посреди поля взорвалась бомба времен Второй мировой войны (фото)

Лимбург-ан-дер-Лан • Эта фотография была сделана около гессенского города Лимбурга, где в ночь на прошлое воскресенье, 23 июня, посреди зернового поля взорвалась авиационная бомба, пролежавшая в земле на четырехметровой глубине со времен Второй мировой войны. На месте образовалась воронка диаметром десять метров. Эксперты, вызванные на место, считают, что речь в данном случае идет о 250-килограммовой бомбе, оснащенной химическим взрывателем замедленного действия. Они были сконструированы так, чтобы бомбы взрывались через несколько часов или через несколько дней после сбрасывания, но не все срабатывали, как это было предусмотрено.

После Второй мировой войны на территории Германии было зарегистрировано около двух десятков подобных происшествий. Последние случаи произвольного взрыва таких авиационных бомб произошли в 2013 и 2011 годах в Гессене и Баварии. Немецкие саперы до сих пор обезвреживают около 5000 бомб времен Второй мировой войны ежегодно. Согласно оценкам экспертов, в земле на территории Германии их находится еще несколько десятков тысяч.

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История берлинских подземелий

История берлинских подземелий Так выглядел Берлин после разгрома "третьего рейха". Здесь велись ожесточенные бои, но уже задолго до этого в результате бомбардировок были разрушены целые улицы и кварталы. Берлин подвергался им чаще других немецких городов. Число жертв авианалетов среди его жителей составило, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч человек. По стране в целом - 600 тысяч.

История берлинских подземелий К войне в небе над Германией национал-социалисты начали готовиться сразу после захвата власти, для чего уже в 1933 году по указанию Германа Геринга был создан Имперский союз противовоздушной обороны (Reichsluftschutzbund). По всей стране начали строить бомбоубежища, углублять и переоборудовать подвалы, создавать команды по тушению зажигательных бомб и контролю светомаскировки, издавать плакаты...

История берлинских подземелий В Берлине в одном из таких гражданских бомбоубежищ сейчас работает музей, посвященный не только бункерам времен войны, но и городским подземельям в целом - от начала XIX века и до наших дней. Находится он на станции метро "Гезундбруннен", а создан был почти 20 лет назад обществом "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten).

История берлинских подземелий В самом обществе состоит около 500 человек. Благодаря их усилиям в разных частях города сейчас можно попасть в недоступные ранее места. Забытые и заброшенные объекты и сооружения стали достопримечательностями для туристов и сохраняются для истории. В 2006 году эта организация была отмечена важнейшей в Германии наградой в области защиты памятников - "Серебряной полусферой" (Silberne Halbkugel).

История берлинских подземелий Экскурсия "Темные миры" (Dunkle Welten), в которую мы сегодня отправимся, проходит в бункере, предназначавшемся для пассажиров берлинской транспортной компании BVG. Он был рассчитан на 1300 человек, но в конце войны иногда вмещал в три раза больше людей. Группы минут на десять задерживаются в одной из комнат, заняв место на этих скамейках.

История берлинских подземелий Когда людей было много, вентиляция не справлялась. На стенах образовывался конденсат, стекавший на бетонный пол в специальные углубления... В начале войны налеты длились 10-15 минут, в конце нередко - более часа. На стенах сохранились надписи тех времен.

История берлинских подземелий Четырехэтажное бомбоубежище на станции "Гезундбруннен" обустроили в служебных помещениях метрополитена, изначально предназначавшихся для столовой, отдыха сотрудников, складирования инструментов, техники и прочих материалов. Ветку запустили в 1930 году, но эти помещения пустовали до весны 1941 года, так как на их обустройство после начала мирового экономического кризиса не хватило денег.

История берлинских подземелий В этом месте пересекались и сейчас пересекаются линии метро и пригородной железной дороги. Когда налеты на тогдашнюю столицу "третьего рейха" начали учащаться, здесь решили оборудовать убежище для пассажиров. В этом помещении располагалась женская уборная. На стенах до сих пор видны крепления от перегородок. Туалеты использовали безводные, заправлявшиеся торфом или измельченной корой.

История берлинских подземелий В комнатах бывшего бомбоубежища выставлены экспонаты, найденные в Берлине на стройках, во время раскопок, переданные частными лицами или организациями брошюры, документы, этот фаустпатрон... Среди них есть также картотека на металлических пластинах, найденная в заброшенном бункере в районе Темпельхоф и содержавшая, в том числе, данные о подневольных рабочих одной из берлинских фирм.

История берлинских подземелий Обнаружили картотеку члены "Берлинских подземелий". Они изучили сведения и смогли найти более 20 человек, которые на основе этих подтверждений получили компенсации за принудительный труд в "третьем рейхе". Отметим, что адресно-архивные машины, разработанные немецкой фирмой Adrema в начале прошлого века, использовались в Германии вплоть до 1970-х годов. На фотографии - зажигательные бомбы.

История берлинских подземелий Эти экспонаты были найдены в подземном убежище водителей из личного автопарка Адольфа Гитлера. В конце войны их бункер засыпало, поэтому в нем много чего сохранилось, в том числе, нацистские граффити, которые они оставили на стенах. В 1992 году археологи сделали фотографии рисунков, а также извлекли оттуда много разных вещей и предметов, занимающих в экспозиции несколько витрин.

История берлинских подземелий Покидая бункер, задержимся около этого аппарата, демонстрирующего работу пневматической почты. Первую линию в Берлине запустили в 1865 году. В 1940 году протяженность системы подземных трубопроводов составила 400 километров. Эксплуатацию городской системы прекратили лишь в 1970-х годах, но такой внутренней почтой - быстрой и надежной - до сих пор пользуются некоторые торговые дома и фирмы. Автор: Максим Нелюбин



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