В Германии поспели черника, голубика и малина (фото)

Эти ягоды можно купить в немецких магазинах почти круглый год - привозные, но сейчас в Германии собирают свой урожай.
Эрфурт • Эта фотография была сделана под Эрфуртом - столицей федеральной земли Тюрингия, где сейчас начинается сезон сбора нынешнего урожая черники (нем. Heidelbeere), голубики (нем. Blaubeere) и малины (нем. Himbeere) - ягод не только вкусных, но и очень полезных для здоровья.
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