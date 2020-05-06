В Германии после карантина открылись первые фитнес-клубы (фото)

Кельн • В рамках послабления карантинных мер в Германии 11 мая в некоторых немецких регионах после многонедельного перерыва вновь открылись первые фитнес-клубы. Эти фотографии были сделаны в Кельне в земле Северный Рейн - Вестфалия в одном из таких центров. Он работает круглосуточно и поэтому распахнул двери для посетителей ровно в полночь. Условием открытия таких спортивных клубов является соблюдение строгих мер гигиены и дистанции.

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