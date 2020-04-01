 В Германии Пасха из-за коронавируса попадает под карантин | Новости из Германии о Германии | DW | 01.04.2020

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Германия

В Германии Пасха из-за коронавируса попадает под карантин

Власти ФРГ призвали граждан отказаться от частных поездок во время пасхальных каникул, в том числе, однодневных выездов и визитов к родственникам. Ограничительные меры продлены до 19 апреля.

Пустая площадь Жандарменмаркт в центре Берлина

Пустая площадь Жандарменмаркт в центре Берлина

Федеральное правительство Германии и власти федеральных земель договорились продлить существующие ограничительные меры, сдерживающие распространение коронавируса SARS-CoV-2, и на период после пасхальных праздников, до 19 апреля. Об этом в среду, 1 апреля, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) по итогам телефонной конференции с премьер-министрами земель.

"Динамика распространения коронавируса в Германии все еще высока. Поэтому нам по-прежнему следует делать все, чтобы снизить скорость распространения инфекции и сохранить систему здравоохранения в рабочем состоянии", - говорится в заявлении. Для ослабления существующих ограничений еще "слишком рано", отметила Меркель во время телефонной пресс-конференции. "Мы еще далеки от того, чего должны достичь", - подчеркнула она.

Власти призвали немцев отказаться от поездок во время пасхальных каникул

При этом глава немецкого правительства напомнила, что решающую роль в борьбе с распространением коронавируса играет сокращение социальных контактов. В соответствии с этим она призвала граждан отказаться от путешествий, посещения родственников и других частных поездок во время пасхальных каникул, которые в большинстве земель Германии приходятся в этом году на 6-18 апреля.

Данное требование распространяется, в том числе на поездки по Германии и однодневные путешествия с туристическими целями. После Пасхи, отмечаемой 12-13 апреля, будет проведена новая оценка ситуации, указала далее Меркель.

По данным группы волонтеров Worldometer, в более чем 200 странах и территориях мира коронавирусом заразились более 800 тысяч человек, более 43 тысячи скончались от последствий инфекции, вызывающей пневмонию COVID-19. По информации Института имени Роберта Коха, в Германии коронавирус выявлен у более чем 67 тысяч человек, из них 732 скончались.

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    Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.

  • Фрайбург

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    Где в Германии шьют защитные маски

    Так защитные экраны выглядят в готовом виде - собранные из отпечатанных деталей и обычной прозрачной пленки для настольных проекторов. Эта фотография сделана в Университетской клинике Фрайбурга (Баден-Вюртемберг).

    Автор: Максим Нелюбин


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Простые защитные маски в Германии сейчас шьют везде: от театральных мастерских - до мебельных фабрик. (01.04.2020)  

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