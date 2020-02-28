В Германии отменили крупнейшую в мире туристическую ярмарку

Из-за обострения ситуации с коронавирусом Sars-CoV-2 в Германии организаторы крупнейшей в мире туристической ярмарки ITB приняли решение об отказе от ее проведения. Об этом сообщил официальный представитель ITB в пятницу, 28 февраля. Ярмарка должна была пройти в Берлине с 4 по 8 марта. Предполагалось, что в ней примут участие более десяти тысяч фирм, так или иначе связанных с туристическим бизнесом. Организаторы ожидали, что на ярмарке побывают более 160 тысяч профессиональных и рядовых посетителей.

Несмотря на то, что ряд экспонентов ярмарки, причем не только из Китая, в последние недели объявили об отказе от участия, организаторы ITB до последнего времени заявляли, что оснований для отмены мероприятий нет. Однако накануне медицинские власти Берлина ужесточили требования к участникам ITB. Они должны были предоставить доказательства того, что не посещали страны, наиболее сильно затронутые коронавирусом - Китай, Иран, Италию и Южную Корею. А кроме того, что не имели контакта с лицами из этих регионов. Такие условия невыполнимы, указали организаторы ярмарки.

Генеральный директор организатора ярмарки Messe Berlin Кристиан Гёке (Christian Göke) заявил, что в данной ситуации для него главное здоровье и безопасность участников ITB, гостей и сотрудников. Председатель наблюдательного совета ITB Вольф-Дитер Вольф (Wolf-Dieter Wolf) указал, что ярмарка не переживала ничего подобного за 54 года своего существования.

Смотрите также:

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии Правительство Германии предупреждает о начале эпидемии До 25 февраля в Германии было зарегистрировано "лишь" 16 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Все эти пациенты проживали в Баварии, большинство из них уже выздоровели. После того как стало известно о ряде новых случаев заражения (в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия), министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан объявил, что страна находится на пороге эпидемии.

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии Закрытые школы и детские сады 26 февраля были закрыты все школы и детсады округа Хайнсберг в земле Северный Рейн-Вестфалия, где проживают супруги, у которых днем ранее был выявлен коронавирус. На фото ученики, не услышавшие соответствующего обяъявления по радио, стоят перед дверьми закрытой школы. Поскольку пациентка с коронавирусом работала в детсаду, все посещавшие его дети и их родители были помещены на домашний карантин.

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии Первоисточник инфекции часто остается неизвестным Особенностью легочного заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом из Китая, по мнению ряда экспертов, является то, что цепочку его передачи подчас бывает очень сложно проследить.Так, до сих пор не ясно, где могли заразиться коронавирусом супруги из округа Хайнсберг, которые в данный момент проходят лечение в университетской клинике Дюссельдорфа (на фото).

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии Один из заболевших SARS-CoV-2 - врач Двое пациентов с коронавирусом из Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из пригорода Гёппингена и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы SARS-CoV-2 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец девушки, 60-летний завотделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. Коллеги врача сейчас отстранены от оказания помощи пациентам и находятся под наблюдением.

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии Защитные маски на лицах прохожих Эксперты предупреждают, что обычные тонкие маски не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, и рекомендуют более дорогие и неудобные маски типа FFP3. Многие жители мегаполисов, таких как Берлин или Гамбург, из-за угрозы заражения COVD-19 стали надевать защитные маски, находясь в местах массового скопления людей или в общественном транспорте.

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии Разработка вакцины против коронавируса Изучение коронавируса и разработка вакцины против него ведутся в нескольких медицинских и научно-исследовательских центрах Германии, в том числе в Институте Роберта Коха (RKI) и Институте вирусологии клиники Шарите в Берлине, Институте вирусологии Марбургского университета и некоторых других. Однако, как сообщили DW в RKI, многие вопросы, связанные с коронавирусом, не удалось прояснить до сих пор.

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии Карнавал - несмотря на коронавирус Участники традиционного карнавала, проходившего в Дюссельдорфе в "бешеный понедельник", 24 февраля, демонстрируют, что не дадут запугать себя угрозой распространения опасного коронавируса. На одной из тематических платформ, которые провезли по городу, устрашающему коронавирусу противостоит веселый "карнавальный вирус".

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии Прогнозы распространения вируса в Германии Институт Роберта Коха прогнозирует дальнейший рост числа случаев заражения коронавирусом в Германии и дальнейшее распространение инфекции по всему миру, не исключая пандемию. При этом на данный момент опасность для здоровья населения ФРГ, исходя из ситуации на 27 февраля, оценивается экспертами как малая или умеренная. Автор: Елена Гункель

